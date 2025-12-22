Chuột cực kỳ sợ 4 loại mùi này: Toàn những loại quen thuộc tới bất ngờ

Chuột không phải loài dễ bị xua đuổi. Chúng thích nghi nhanh và đặc biệt giỏi “đánh hơi” môi trường sống. Nhưng chính khả năng này lại là điểm yếu lớn nhất của chúng. Nếu gặp phải những mùi quá nồng, quá kích thích, chuột sẽ tự động tránh xa, thậm chí rời bỏ khu vực đó.

Chuột không phải là loài dễ bị xua đuổi (Ảnh minh họa).

Trả lời phỏng vấn trên tờ Express, ông David, chuyên gia kiểm soát côn trùng của Eliminate Solutions, cho biết khứu giác của chuột nhạy tới mức ngửi thấy mùi không phù hợp sẽ khiến chúng cảm thấy môi trường “nguy hiểm”.

“Chuột có thị lực rất kém nên chúng phụ thuộc gần như hoàn toàn vào khứu giác để sinh tồn. Khi mùi quá mạnh, não chúng sẽ hiểu rằng nơi đó không an toàn để ở lại”, chuyên gia David giải thích.

Điều bất ngờ là những mùi khiến chuột sợ lại không phải hóa chất độc hại, mà đa phần là thứ rất dễ kiếm. Chuyên gia David đã liệt kê ra 4 loại mùi mà chuột cực sợ, đó là:

1. Mùi chua nồng từ nước ép dứa

Nước ép dứa (Ảnh minh họa).

Nước ép dứa là mùi cực kỳ khó chịu đối với chuột. Mùi chua axit cùng các hợp chất trong dứa có thể khiến chuột bị rối loạn khả năng xác định đường đi và nơi trú ẩn.

“Đặt nước ép dứa gần ổ hoặc lối đi của chuột sẽ khiến chúng không thể chịu đựng lâu. Mùi này đủ mạnh để buộc chúng rời đi”, chuyên gia David nói.

Chỉ cần thấm nước ép dứa vào bông gòn, đặt ở các góc khuất, hoặc pha loãng để xịt ở khu vực nghi có chuột xuất hiện.

2. Mùi tinh dầu bạc hà

Tình dầu bạc hà (Ảnh minh họa).

Tinh dầu bạc hà từ lâu đã được xem là “khắc tinh” tự nhiên của chuột. Nguyên nhân nằm ở menthol - hợp chất tạo cảm giác the cay mạnh, khiến chuột không chỉ khó chịu mà còn cảnh giác.

“Khi ngửi thấy mùi bạc hà, chuột thường phản ứng như thể đang đối mặt với mối đe dọa. Chúng sẽ tránh xa khu vực đó thay vì tìm cách thích nghi”, chuyên gia David cho biết.

Cách dùng phổ biến là nhỏ tinh dầu lên bông gòn hoặc pha với nước để xịt quanh nhà. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý cần thận trọng nếu gia đình có thú cưng.

3. Mùi oải hương

Oải hương (Ảnh minh họa).

Oải hương mang lại cảm giác thư giãn cho con người nhưng lại là một trong những mùi chuột ghét nhất. Mùi thơm đặc trưng của loài hoa này khiến chuột không muốn ở lại khu vực có oải hương trong thời gian dài.

“Nếu quanh nhà có nhiều oải hương, khả năng chuột xuất hiện trong nhà sẽ thấp hơn đáng kể”, chuyên gia David nhận định.

4. Mùi ớt bột

Ớt bột (Ảnh minh họa).

Có ngay trong gian bếp, ớt bột, đặc biệt là ớt cayenne, là những mùi khiến chuột “khó thở”. Loại gia vị này chứa capsaicin, hợp chất gây cay và kích ứng mạnh với khứu giác của chuột.

“Mùi cay nồng khiến chuột không thể ở lại. Tuy nhiên, nên pha với nước để xịt thay vì rắc trực tiếp nhằm tránh gây tổn thương không đáng có cho trẻ nhỏ và thú cưng trong nhà”, chuyên gia David khuyến cáo.

Vì sao dùng mùi đuổi chuột có thể hiệu quả hơn bẫy?

Theo chuyên gia, các biện pháp dùng mùi đuổi chuột đánh đúng vào bản năng sinh tồn của chúng. Khi cảm thấy môi trường không an toàn, chuột sẽ chủ động rời đi và tìm nơi khác dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, chuyên gia David nhấn mạnh: mùi chỉ phát huy tác dụng tốt nhất khi kết hợp với việc dọn dẹp sạch sẽ, che kín khe hở và không để thức ăn thừa trong nhà. Nếu vẫn còn nguồn thức ăn hấp dẫn, chuột có thể quay lại bất chấp mùi khó chịu.