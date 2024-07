Chung cư cà phê 60 năm tuổi bỗng nổi như cồn tại nước ngoài, du khách khẳng định: “Đây là nơi ‘iconic’ nhất TP.HCM!”

Nhắc đến Sài Gòn hoa lệ, ai cũng nghĩ ngay đến phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp, sôi động. Nơi đây có biết bao điều thú vị để khám phá, nhưng có lẽ "điểm nhấn" đặc biệt nhất chính là chung cư 42 Nguyễn Huệ. Được xây dựng năm 1960, chung cư số 42 Nguyễn Huệ giờ đây đã có nhiều thay đổi. Tòa nhà cao 9 tầng trở thành khu phức hợp hội tụ đủ mọi thứ, từ quán cà phê "chill chill" với đủ phong cách, từ vintage, retro đến hiện đại cho đến những cửa hàng xinh xắn bán đủ thứ đồ từ lưu niệm, quần áo, trang sức thủ công... tha hồ cho bạn mua sắm, "sống ảo".

Dẫu có tuổi đời hơn nửa thế kỷ nhưng nơi đây vẫn giữ nguyên nét kiến trúc cổ kính với những mảng tường vàng ố, hàng cửa sổ gỗ và chiếc cầu thang xoắn ốc. Nét cổ kính ấy hòa quyện với sự hiện đại, trẻ trung của vô số quán cà phê, cửa hàng, tạo nên một sức hút khó cưỡng. Vậy nên chung cư 42 Nguyễn Huệ đã khiến bao du khách và truyền thông quốc tế phải thích thú, trầm trồ.

'Khối rubik' nằm ngay tại khu đất vàng trở thành địa điểm iconic nhất Sài Gòn

Những tưởng khu chung cư có vẻ ngoài chẳng hề tương xứng với mặt bằng chung kia sẽ lép vế hoặc bị xóa bỏ. Nhưng chính sự cũ kỹ ấy lại biến 42 Nguyễn Huệ trở thành khu vực "hot" nhất Sài thành. Mặc dù chỉ có 9 tầng, nhưng vẻ đẹp của nó không kém phần cuốn hút so với các tòa nhà lân cận như Bitexco. Toàn bộ mặt tiền của tòa nhà nhìn ra đường đi bộ Nguyễn Huệ sôi động. Đây từng là nơi ở của các quan chức cao cấp như ông Trương Bửu Khanh - thông dịch viên cho tổng thống Ngô Đình Diệm. Và ngày nay chuyện đời được kể bởi những cư dân còn trụ lại bên trong chung cư còn khiến nó đặc biệt hơn bao giờ hết.

Bên cạnh nét hoài cổ thời gian, người Việt Nam đã sáng tạo biến khu chung cư thành "thiên đường" quán xá và ánh sáng. Ngày nay, chung cư Nguyễn Huệ đã trở thành một phần biểu trưng cho Sài Gòn nhất là thời điểm ban đêm khi quán mở đèn rực rỡ. Sự độc đáo, tiện lợi trong phong cách thiết kế, khu chung cư 42 Nguyễn Huệ không chỉ thu hút du khách Việt mà còn gây ấn tượng với du khách nước ngoài. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây khách quốc tế đến check-in khu chung cư này ngày càng nhiều.

Không ít du khách quốc tế mỗi khi đến Sài Gòn lập tức check-in với khu chung cư này thậm chí còn không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp của nó.

- "Khoảnh khắc chúng tôi đến khu phức hợp, tôi đã rất kinh ngạc vì sự khác biệt của tòa nhà. Tôi nóng lòng muốn đi vào trong".

- "Có lần tôi đến Việt Nam và đã trải nghiệm quán cà phê trên chung cư này, thật là vui."

- "Đẹp thật nhưng bạn phải mất khá nhiều thời gian vì đi bộ lên trên rất mỏi chân"

- "Một địa điểm không thể bỏ qua ở Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đây là nơi hoàn hảo cho những người yêu thích cà phê."

- "Nhìn ảnh mọi người đăng tải tôi rất bất ngờ vì sự xinh đẹp lung linh của nói, tôi rất mong đợi được đi du lịch ở đó cùng những người bạn của mình."

Những trải nghiệm thú vị bên trong chung cư 42 Nguyễn Huệ

Để lên tầng, du khách có thể đi thang máy với giá 5.000 đồng/lượt, hoặc leo thang bộ miễn phí. Việc thu phí thang máy ở chung cư 42 Nguyễn Huệ khiến nhiều du khách cảm thấy bất ngờ và đôi khi sẽ cảm thấy có phần không thoải mái. Bởi so với việc sử dụng thang máy miễn phí như thông thường, việc trả phí này có thể tạo ra một rào cản nhất định cho du khách khi muốn tham quan khu vực này.

Tuy nhiên, hãy dành một chút thời gian để khám phá, bạn sẽ nhận ra rằng đây là một nét văn hóa độc đáo của chung cư 42 Nguyễn Huệ. Số tiền phí thang máy sẽ được hoàn trả lại cho du khách khi sử dụng dịch vụ tại các nhà hàng, quán cà phê trong khu vực. Do đó, du khách có thể hoàn toàn yên tâm khi tham quan và tận hưởng không gian thú vị tại đây.

Ngoài ra, có không ít du khách vì muốn trải nghiệm mọi ngóc ngách của tòa chung cư này mà họ vẫn kiên trì đi lên từng tầng một, để nghía qua những không gian và các trải nghiệm đặc biệt ở mỗi tầng. Thật hài hước và thú vị khi bạn có thể dành cả ngày ở nơi đây, từ sáng sớm, bạn đã có thể thưởng thức những bữa ăn đầy hương vị địa phương ngay trong chung cư. Mỗi hàng quán ở đây đều mang một màu sắc riêng nên khá thú vị.



Sẽ thế nào khi bạn lựa chọn bắt đầu bữa sáng bằng một bát phở bò thơm ngon bán ở tầng hai (nhưng chỉ phục vụ vào Chủ Nhật) hay một ổ bánh mì giòn tan ở tầng 4. Nếu là tín đồ của sushi Nhật Bản, hãy ghé thăm Michi Sushi tại tầng 7 hay muốn thưởng thức một tô cháo nóng hổi kết hợp cùng tô thịt ếch kho đậm đà, thịt dai và ngọt, thì Cháo ếch Singapore Jurong tại tầng 6 thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời.

Chưa kể bạn có thể nhâm nhi một ly cà phê sữa đá mua từ quầy hàng rong ngay dưới sảnh chung cư hoặc tiếp tục khám phá các hàng cà phê đa phong cách bên trên các tầng cao nữa. Một số quán cà phê còn thu hút khách bởi khu vực ban công có tầm nhìn hướng thẳng xuống phố đi bộ. Tại chung cư 42 Nguyễn Huệ có rất nhiều quán cafe thuộc dạng local (địa phương) do chính người Sài Gòn phát triển và xây dựng, có thể kể đến như: Sài Gòn Ơi Cafe, Mango Tree, Boo Coffee, Orientea, Thinker and Dreamer, Buihaus Coffee & Workshop, The Maker Concept 7, Delight Kafe & Tea, Partea - English Tearoom,... Hay những thương hiệu đình đám của quốc tế như % Arabica...

Bên cạnh sự nhộn nhịp và sôi động, chung cư 42 Nguyễn Huệ còn mang trong mình những câu chuyện đời thường của những cư dân còn trụ lại bên trong. Những câu chuyện này không chỉ làm cho chung cư trở nên đặc biệt hơn mà còn tạo nên một góc nhìn đầy nhân văn và sâu sắc về cuộc sống tại Sài Gòn.

Có thể nói chung cư 42 Nguyễn Huệ, với vẻ đẹp hoài cổ và sự sáng tạo không ngừng, đã trở thành một phần biểu trưng cho TP.HCM. Sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại, giữa nét cổ kính và hiện đại, đã tạo nên một điểm đến đầy sức hút cho cả người dân địa phương và du khách quốc tế. Nếu bạn đang lên kế hoạch đến Sài Gòn, đừng quên ghé thăm và trải nghiệm vẻ đẹp độc đáo của "khối rubik" giữa lòng thành phố này.