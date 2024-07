Xã đảo được ví như "viên ngọc thô" nằm tách biệt ở tỉnh miền Trung, gần Hội An mà nhiều người chưa biết

Nhắc đến những địa phương thuộc khu vực miền Trung nước ta mang thế mạnh về du lịch, phần đông du khách sẽ nghĩ ngay tới Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam hay Bình Thuận. Trong đó, Quảng Nam được đánh giá là địa phương đặc biệt bởi vừa sở hữu những nét văn hoá cổ kính truyền thống, tiêu biểu là phố cổ Hội An, vừa "ẩn giấu" nhiều điểm đến mang nhiều tiềm năng du lịch, đang chờ du khách khám phá.



Điểm đến sau đây - một xã đảo, là một trong những nơi được mệnh danh là "viên ngọc thô" của xứ Quảng. Đó là xã đảo Tam Hải, thuộc huyện Núi Thành, cách Tam Kỳ hơn 30km về phía Đông Nam. "Đây là một điểm đến độc đáo với bãi biển xanh biếc trải dài, hàng dừa xiêm rợp bóng và những phiến đá kỳ vĩ xếp chồng lên nhau", một du khách nhận xét trên diễn đàn du lịch.

Ảnh Du lịch Tam Hải

Trang chủ của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, xã đảo Tam Hải thật sự là một "viên ngọc thô" xinh đẹp của xứ Quảng. Sở hữu vị trí tách biệt với khu vực bên ngoài bởi dòng sông Trường Giang, diện tích của xã đảo chỉ vào khoảng 1.500ha, 3 mặt giáp biển, 1 mặt giáp sông. Cũng chính bởi đặc điểm về vị trí này mà có hơn 50% diện tích nơi đây là mặt nước.

Ngoài nước, diện tích xã đảo còn được bao phủ bởi những rừng dừa xanh mát. Điều này được thể hiện rõ qua những câu nói đùa của người dân bản địa, rằng: "Khi tôi sinh ra đã thấy dừa trước ngõ". Cây dừa nơi đây vốn được trồng với số lượng lớn nhằm chắn gió, chắn sóng cho các hộ gia đình. Từ đó, người dân cũng hình dành nghề đan xơ dừa độc đáo, duy trì trong suốt hàng trăm năm lịch sử và cho đến tận bây giờ.

Xã đảo Tam Hải nhìn từ trên cao với bến phà và diện tích lớn là rừng dừa (Ảnh Du lịch Tam Hải)

Tại Tam Hải hiện nay có nhiều khu danh thắng hay địa điểm tham quan còn hoang sơ, giữ được gần như nguyên vẹn vẻ đẹp được tạo hoá ban tặng. Tuy nhiên do chưa được đầu tư du lịch bài bản, nên so với những cái tên khác cùng địa phương như phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, xã đảo này ít được du khách biết tới hơn.

Để tới được Tam Hải, du khách chỉ có một cách duy nhất là đi bằng đường thuỷ, chọn đi phà hoặc thuyền máy từ cửa sông Kỳ Hà. Quãng đường không quá dài song khi đặt chân tới Tam Hải, du khách sẽ cảm nhận được không khí khác biệt hoàn toàn tại nơi đây.

Khung cảnh bình dị thường thấy ở xã đảo Tam Hải (Ảnh Du lịch Tam Hải,

1. Tham quan danh thắng Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa

Đến với xã đảo Tam Hải, trải nghiệm đầu tiên du khách được gợi ý, chắc chắn sẽ là tham quan danh thắng Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa. Trong đó, Bàn Than là khối núi nhô ra phía biển, hình dạng bằng phẳng. Còn Hòn Mang và Hòn Dứa là 2 đảo tách rời, nằm cách Bàn Than khoảng vài trăm mét về phía Đông Nam.

Các danh thắng nằm ở phía Đông Bắc xã đảo, được các chuyên gia đánh giá có niên đại lên đến khoảng 400 triệu năm. Cảnh quan chủ yếu tại đây là những dải đá, bãi đá xếp chồng lên nhau, tạo thành nhiều hình thù đặc biệt nhờ sự tác động của sóng và gió nơi biển khơi.

Những bãi đá hình thù độc đáo ở Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa (Ảnh Du lịch Tam Hải)

Đại diện lãnh đạo địa phương cho biết, bao bọc quanh các Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa còn là hệ san hô rộng hơn 90ha với 100 loài. Chính bởi những đặc điểm tự nhiên trên, công tác bảo tồn hệ sinh thái, môi trường tại đây luôn được duy trì và phát huy bền vững. Tháng 2 vừa qua, danh lam thắng cảnh Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa đã chính thức được nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia do nhà nước trao tặng.

2. Du lịch làng bích hoạ Tam Hải

Làng bích hoạ Tam Hải là điểm đến nổi tiếng tiếp theo ở xã đảo Tam Hải mà du khách nên ghé thăm. Cũng theo thông tin trên trang thông tin của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, ngôi làng được lấy cảm hứng từ làng bích hoạ tại Tam Kỳ.

Những bức tranh trên tường những ngôi nhà quanh làng cũng tái hiện lại cuộc sống làng chài hay những chi tiết liên quan đến đại dương. Chúng được thực hiện bởi các sinh viên trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng trong dịp ghé thăm Tam Hải. Từ đó, những bức tường cũ kỹ, kêu phong hay có phần đơn điệu được khoác lên mình chiếc áo mới, sống động hơn, màu sắc hơn và trở thành điểm check-in thu hút du khách.

Ảnh Nhà có Hai người

Ghé thăm làng bích hoạ, du khách còn có cơ hội tìm hiểu thêm về cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân bản địa. Hay tìm được những hộ dân phục vụ hải sản tươi sống với giá cả phải chăng.

3. Hoà mình vào không gian biển cả hoang sơ

Sẽ thật thiếu sót nếu nếu như đến Tam Hải mà du khách lại không hoà mình vào không gian của biển cả hoang sơ, hít thở bầu không khí trong lành. Có một trải nghiệm biển cũng được nhiều du khách trẻ yêu thích, đó là chèo thuyền kayak.