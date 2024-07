Gần 4.000 khách du lịch mắc kẹt trên đảo Cát Bà do bão số 2

Chiều 22/7, đại diện lãnh đạo UBND huyện Cát Hải (TP Hải Phòng ) thông tin, hiện có hơn 3.800 du khách lưu trú trên đảo Cát Bà . Trong đó, 435 khách du lịch quốc tế và 3.450 khách du lịch trong nước.

Nhiều khách du lịch rời khách sạn để trở về đất liền từ trưa, tuy nhiên không thể qua phà vì phải tạm dừng hoạt động do cơn bão số 2, nhằm đảm bảo an toàn. Do đó, nhiều du khách mắc kẹt, phải ở lại đảo Cát Bà cho tới khi phà có thể hoạt động trở lại.

Để hỗ trợ du khách, huyện Cát Hải cũng yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giảm giá tối đa các dịch vụ cho khách, khuyến khích giảm giá 50% dịch vụ phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú trong trường hợp khách du lịch bị mắc kẹt bất khả kháng không kịp về đất liền do ảnh hưởng bởi bão số 2.

Bến phà Đồng Bài - Cái Viềng tạm dừng chở khách ra và rời khỏi đảo Cát Bà do ảnh hưởng bởi cơn bão số 2.

Cũng theo UBND huyện Cát Hải, địa phương thành lập 2 tổ công tác chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống bão số 2 do lãnh đạo huyện làm tổ trưởng, tạm dừng các hoạt động thăm quan du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà từ trưa cùng ngày.

Hơn 850 phương tiện tàu thuyền với hơn 2.500 lao động đã được lực lượng chức năng thông báo, hỗ trợ, hướng dẫn về các địa điểm tránh trú bão.

Trong đó, có gần 640 tàu thuyền khai thác dịch vụ du lịch và dịch vụ thủy sản địa phương và 215 tàu thuyền các địa phương khác đã được bố trí nơi neo đậu an toàn. Khoảng 260 lao động trên các lồng bè nuôi trồng và dịch vụ thủy sản đã được tổ chức, vận động sơ tán về nơi tránh bão.

Đồng thời, lực lượng chức năng địa phương cũng tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu, thuyền và giữ thông tin thường xuyên với các chủ phương tiện để phối hợp xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu, tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão.

Trước đó, sáng cùng ngày Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP. Hải Phòng thông báo tạm đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long; hoạt động du lịch tại các khu vực biển, đảo từ 12h ngày 22/7.

Cơ quan phòng chống lụt bão yêu cầu các địa phương, đơn vị, tổ chức kiên quyết ngăn chặn, không để các tàu thuyền thủy sản, phương tiện đường thủy nội địa đã vào nơi trú tránh hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn.