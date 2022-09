Chưa được trọng dụng, Quang Hải vẫn tạo khác biệt ở Pau FC

Quang Hải chưa tạo ra được dấu ấn rõ rệt về mặt chuyên môn ở Pau FC nhưng đội bóng này vẫn ghi nhận giá trị của tuyển thủ Việt Nam trên một lĩnh vực khác. Điều này được thể hiện trong hoạt động bán áo đấu của đội chủ sân Nouste Camp.

Trong của hàng bán đồ chính hãng của Pau FC, áo đấu có tên Quang Hải và số 19 in sẵn được bán với giá 90 euro (khoảng hơn 2 triệu đồng). Theo lời anh Nguyễn Sỹ Tuân, người Việt Nam sống tại thành phố Pau, rất ít cầu thủ Pau FC được in tên sẵn lên áo đấu để bán cho cổ động viên. Do đó, áo đấu in sẵn tên Quang Hải và số 19 được treo ngay tại cửa hàng của Pau FC là một trường hợp đặc biệt.

Pau FC dùng ảnh Quang Hải để quảng cáo áo đấu.

Thông thường, nếu các cổ động viên muốn mua áo có tên và số của cầu thủ, họ phải yêu cầu cửa hàng xử lý thêm. Loại mặt hàng này cũng có giá cao hơn so với áo đấu nguyên bản (79 euro).

Hiện tại, cửa hàng trực tuyến trên trang chủ Pau FC vẫn dùng hình ảnh Quang Hải để quảng cáo mẫu áo đấu sân khách. Mẫu áo sân nhà của Pau FC hiện đã hết hàng.

Quang Hải tạo ra cơn sốt áo đấu cho Pau FC từ đầu tháng 8/2022, ngay khi đội bóng này công bố mẫu đồng phục của mùa giải 2022/23. Đội chủ sân Nouste Camp nhận được đơn đặt hàng với số lượng lớn chưa từng có.

"Đơn đặt hàng chủ yếu đến từ Việt Nam và khắp nơi trên thế giới, nơi có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng tôi thậm chí nhận được yêu cầu từ Australia", tờ Sud Ouest dẫn lời Giám đốc tiếp thị của Pau FC, ông Antoine Perpignaa.

Đội ngũ tiếp thị của Pau FC nuôi ý định bán áo đấu sang Việt Nam ngay sau khi nhận thấy sức hút của Quang Hải. Từ khi Pau FC chưa công bố mẫu trang phục mùa giải mới, có rất nhiều bài đăng trên mạng xã hội ở Việt Nam rao bán áo đấu hàng nhái in số 19 và tên Quang Hải với giá rất rẻ. Điều này gợi ý cho Pau FC khai thác thị trường mới.

Sức hút của Quang Hải vẫn rất lớn. Tuy nhiên, dấu ấn trên sân của cầu thủ này chưa được nhiều. Thời lượng thi đấu mỗi trận của Quang Hải giảm dần trong những vòng đấu gần đây. Ở trận gần nhất của Pau FC, Quang Hải không được sử dụng phút nào.