Chưa đến Tết, phật thủ bonsai độc lạ đã "cháy" hàng

Với vẻ đẹp độc đáo và ý mang nghĩa phong thủy, phật thủ là loại quả được nhiều người lựa chọn bày lên mâm ngũ quả mỗi dịp Tết đến. Tuy nhiên năm nay trên thị trường lại xuất hiện thêm những cây phật thủ bonsai với dáng vẻ hút mắt, gây sự tò mò cho rất nhiều người chuộng cây cảnh.

Mặc dù có giá không hề rẻ nhưng phật thủ bonsai lại đang có dấu hiệu "cháy hàng" dù vừa được mở bán ít ngày. Ông Trần Văn Bình (Thanh Trì, Hà Nội), có sở thích sưu tầm những cây cảnh bonsai để chơi Tết, nhiều ngày nay ông tìm mua phật thủ bonsai nhưng không được vì nguồn hàng uy tín rất hạn chế. Cuối cùng, ông Bình phải chấp nhận đặt hàng trên chợ mạng, chấp nhận chất lượng cây có thể không tốt.

Một cây phật thủ bonsai có giá 950.000 đồng. (Ảnh: NVCC)

Tương tự, anh Phạm Văn An (Đông Anh, Hà Nội) cũng là một người yêu thích phong thủy và luôn tin rằng cây phật thủ bonsai sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình mình trong dịp năm mới. Suốt 1 tuần nay, anh đã đi khắp thị trường tìm mua loại cây cảnh này mà không chọn được chỗ nào còn hàng với giá hợp lý.

" Loay hoay mãi mới tìm được chỗ còn cây thì giá cao quá, lên đến vài triệu đồng. Vì quá mong muốn nên tôi phải xuống tiền ngay, sợ vài hôm nữa có muốn mua cũng không còn hàng đẹp như thế này ", anh An chia sẻ.

Không chỉ thị trường mà cả chợ mạng cũng đang rao bán phật thủ bonsai, coi đây là món "hàng hot". Chị Nguyễn Phương (người bán hàng online) cho biết, nhận thấy phật thủ bonsai đang là xu hướng trong dịp Tết, chị đã quyết định tìm nhập về để bán cho khách. Tuy nhiên, do số lượng hạn chế nên chị không nhập được nhiều, chưa nói đến những cây có hình dáng độc đáo và đẹp. “ Tôi phải tranh cướp mãi mới nhập được hơn 20 cây ”, chị nói.

Chị Phương cho rằng, một trong những lý do khiến phật thủ bonsai trở nên khó mua trên thị trường là do số lượng hàng hóa không nhiều. Việc chăm sóc và nuôi dưỡng một cây phật thủ bonsai đòi hỏi thời gian và công sức lớn. Vào dịp Tết Nguyên đán do nhu cầu tăng cao đột biến nên giá thành không rẻ.

Một trong những cây phật thủ bonsai đắt đỏ nhất thị trường. (Ảnh: NVCC)

Một cây phật thủ có khoảng 3 quả đã giá trung bình khoảng 1 triệu đồng. Với những cây nhiều quả hơn, quả to đẹp hơn sẽ có giá cao hơn, có thể lên đến vài triệu đồng/cây. “ Nhưng loại này rất hiếm, có tiền chưa chắc đã mua được ”, chị Phương khẳng định.