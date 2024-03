Chủ xe điện BMW sau này không còn lo nhà mất điện: Dùng xe để sạc laptop, nấu cơm, thậm chí bán điện kiếm tiền

BMW Vision Neue Klasse X ra mắt vào giữa tháng 3 này đang nhận được sự chú ý cực lớn từ giới mộ điệu. Đây là bản nháp xem trước của BMW iX3 thuần điện - dòng tên dự kiến là chủ lực doanh số xe điện hãng từ 2025.

Theo giới lãnh đạo BMW, Vision Neue Klasse X nói riêng và các dòng xe chạy khung gầm chuyên dụng Neue Klasse nói chung sẽ sở hữu nhiều điểm mới cả về thiết kế và công nghệ so với đội hình hãng hiện tại.

Ở mảng công nghệ, toàn bộ xe chạy nền tảng Neue Klasse sẽ có khả năng sạc 2 chiều. Công nghệ này được chia làm 3 loại là Vehicle to Home, Vehicle to Grid và Vehicle to Load. Dù có độ thực tiễn rất cao, chúng thực chất đều... không mới khi đã được nhiều hãng xe như Ford hay Hyundai tích hợp lên các dòng sản phẩm sẵn có của mình.

Công nghệ sạc 2 chiều được đánh giá rất cao về tính tiện dụng sẽ xuất hiện mặc định trên xe BMW từ 2025. Ảnh: BMW

Quay trở về với BMW, đúng như tên gọi của từng tính năng sạc, Vehicle to Home cho phép xe điện BMW làm nguồn điện năng cung cấp cho toàn bộ nhà ở của người dùng. Để làm được điều này, người dùng phải mua hộp sạc BMW DC Wallbox Professional để đảm bảo sự ổn định toàn hệ thống.

Đây hứa hẹn là công nghệ thiết yếu cho những chủ xe có tấm pin năng lượng mặt trời tại nhà khi biến xe điện thành pin dự trữ năng lượng ban ngày rồi xả ngược vào ban đêm khi không còn ánh nắng.

Các dòng xe điện BMW đời mới chạy khung gầm Neue Klasse sẽ bắt đầu ra mắt từ 2025, khởi đầu với i3/3-Series EV và iX3/X3 EV. Ảnh: BMW

Tiếp đến, Vehicle to Load cho phép xe BMW sạc lại các trang bị đơn nhỏ hơn như laptop, loa hay bình đun nước nóng bên ngoài.

Cuối cùng, Vehicle to Grid cho phép xe điện trả điện năng về mạng lưới tổng. Đây là công nghệ sẽ chậm được ứng dụng thực tế nhất vì còn chờ sự tương thích của mạng lưới điện và chính sách từng nơi. Tùy khu vực và thời điểm mà lượng điện người dùng trả về mạng lưới tổng sẽ được trả tiền tương ứng.

Với công nghệ sạc 2 chiều, xe điện trên thực tế sẽ trở thành một pin dự phòng di động cho người dùng. Tuy lợi ích là không phải bàn cãi, người dùng công nghệ này cũng cần chú ý rằng việc lạm dụng nạp - xả thường xuyên sẽ rút ngắn tuổi thọ pin so với việc chỉ dùng xe như phương tiện di chuyển.