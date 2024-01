Không có việc làm vẫn tiêu tiền tỷ, lái Porsche, BMW, băng nhóm 9X bị cảnh sát điều tra: 36 người bị bắt, hàng tỷ tiền mặt, đồ hiệu, xe sang bị tịch thu

Ngày 21/6/2022, phóng viên Nhật báo Thương mại Thành Đô - Red Star News của Trung Quốc dẫn tin, sau 8 tháng điều tra, cảnh sát Nội Giang đã triệt phá thành công băng nhóm tội phạm rửa tiền ẩn nấp sau nhóm nam giới đua xe. 36 nghi phạm hình sự đã bị bắt, 35 người trong số họ đến từ một thị trấn hẻo lánh ở Nội Giang và còn được mô tả là "băng nhóm bạn cùng lớp".

Chỉ trong 6 tháng, chúng ẩn náu trong các quán cà phê Internet ở trung tâm thành phố và sử dụng hàng trăm công ty ma để rửa hàng chục tỷ NDT cho các nền tảng cờ bạc ở nước ngoài. Sau đó, băng nhóm này sử dụng phương thức giao dịch tiền ảo ẩn giấu để thu tiền hoa hồng, thu lợi bất hợp pháp hàng chục triệu NDT.

Những màn đua xe xuyên đêm khiến cảnh sát phải vào cuộc

Vào đêm khuya giữa năm 2021, những chiếc xe đua cải tiến và những chiếc xe sang gầm rú khắp các con phố trong thành phố Nội Giang, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khiến người dân khốn khổ vì không thể ngủ được.

Tháng 8 năm đó, sau khi nhận được trình báo của nhiều người dân, cảnh sát Nội Giang đã ngay lập tức phát động chiến dịch chấn chỉnh đặc biệt đối với tình trạng đua xe đêm khuya gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát Trung Quốc phát hiện một nhóm nam giới 9X không chỉ lái những chiếc Porsche 911, Mercedes-Benz, BMW, Audi… để đua xe trên đường phố, mà còn thường xuyên lui tới các địa điểm vui chơi giải trí để tiêu những số tiền lớn. Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên hơn nữa là những đối tượng này đều thất nghiệp, gia đình ở quê rất khó khăn nhưng lại sở hữu xe sang, tiêu tiền tỷ. Càng điều tra sâu, cảnh sát lại phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ.

Một số thành viên của băng nhóm đua xe 9X. Ảnh: Zhihu

Theo đó, ngoài việc lái những chiếc xe sang trọng, thường xuyên đến các địa điểm vui chơi giải trí và tiêu tốn số tiền lớn, nhóm người này còn có tần suất giao dịch trên Alipay, WeChat và qua thẻ ngân hàng rất thường xuyên. Trong đó, có một chiếc Porsche 911 là thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng họ Trâu.

Cảnh sát cũng tiết lộ với các phóng viên rằng ngoài chiếc Porsche 911, anh Trâu và vợ là cô Vương sinh năm 1993 còn sở hữu một chiếc sedan BMW 7 và 4 bất động sản lớn. Cả 2 cũng đã từng chi hơn 12 triệu NDT chỉ trong 3 tháng liên tục. Điều kỳ lạ hơn nữa là nguồn tiền trong tài khoản của cả hai cực kỳ bất thường. Họ cho vào túi nylon đen rồi đến ngân hàng để gửi qua quầy.

Hai vợ chồng này cùng nhóm nam giới kia thường xuyên lui tới các địa điểm vui chơi giải trí và tiêu tiền như nước. Vì vậy, cảnh sát càng nghi ngờ họ có thể đang tham gia vào các hoạt động phi pháp.

140 cảnh sát truy quét băng nhóm rửa tiền xuyên quốc gia

Kể từ khi bắt đầu chú ý đến nhóm người này, cảnh sát đã bắt đầu truy lùng dấu vết của họ và phát hiện ra 1 tụ điểm mà những đối tượng này thường xuyên lui tới. Đó chính là một quán cà phê Internet trong một khu thương mại sầm uất ở Nội Giang. Nhóm người này thường đi đến đây vào buổi trưa và thường không ra ngoài cho đến tận 3 - 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Cảnh sát đã lẻn vào quán cà phê này để điều tra và biết được trong nhóm nam giới kia, người đàn ông họ Trâu chính là "ông chủ". Người này thường dành phần lớn thời gian của mình ở quán cà phê Internet. Tại đây, anh ta "bao trọn" 20 chiếc máy tính để chia cho "đàn em" làm việc. Bên cạnh thường có hơn 10 người đứng gác, họ mặc đồ hiệu sang chảnh và dùng điện thoại đời mới nhất.

"Địa điểm này trong quán cà phê rất khuất, chúng cũng rất cảnh giác", cảnh sát điều tra vụ án cho biết. Khi có người lạ đến gần, nhóm này sẽ phát hiện và ngay lập tức tắt màn hình máy tính. Điều này khiến cảnh sát khó có thể tiếp cận và tìm hiểu chúng đang làm gì.

Lực lượng cảnh sát vào cuộc điều tra băng nhóm 9X. Ảnh: Zhihu

Theo nguồn tin thu được, cảnh sát cũng phát hiện 6 tháng trước đó, nhóm nam giới 9X này đã đăng ký hàng trăm công ty kinh doanh trên khắp cả nước. Tuy nhiên, các công ty này đều là công ty ma. Ngoài ra, cảnh sát cũng biết được rằng người đàn ông họ Trâu kia thỉnh thoảng đến Quảng Châu và có liên hệ chặt chẽ với một người đàn ông họ Trương khác. Người này điều hành một công ty công nghệ mạng chuyên cung cấp dịch vụ nạp tiền và thanh toán online, có quan hệ chặt chẽ với các nền tảng ở nước ngoài.

"Nền tảng Thanh toán Sifang của người họ Trương này là bất hợp pháp. Thông qua nền tảng đó, một lượng lớn tiền từ băng nhóm của người đàn ông họ Trâu đã chảy đến các nền tảng cờ bạc ở nước ngoài. Băng nhóm tội phạm do tên Trâu đứng đầu đã sử dụng mã thanh toán của các công ty để thu tiền cờ bạc từ những người đánh bạc, sau đó bí mật chuyển chúng đến các nhóm quỹ nền tảng cờ bạc ở nước ngoài thông qua 'Nền tảng thanh toán Sifang' của người đàn ông họ Trương", cảnh sát cho biết.

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, Cục Công an thành phố Nội Giang phân loại vụ án này là vụ án tội phạm công nghệ cao và thành lập đội đặc nhiệm để điều tra. Cùng ngày hôm đó, Đội An ninh mạng và Đội quản lý an ninh công cộng của Cục Công an thành phố Nội Giang đã triển khai hơn 140 cảnh sát từ thành phố để tập trung hành động.

Trâu và 23 người khác đã bị bắt tại quán cà phê Internet. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ thêm 13 người khác ở Tứ Xuyên và Quảng Châu. Toàn bộ 36 nghi phạm đã bị bắt giữ.

36 nghi phạm trong đường dây tội phạm bị tóm gọn. Ảnh: Zhihu

Theo Phó đội trưởng Đội đặc nhiệm và cảnh sát điều tra vụ án, sau khi bắt giữ 36 nghi phạm, cảnh sát khám xét nhà của đối tượng họ Trâu và thu giữ 17 chiếc Porsche 911, Mercedes-Benz, BMW, Audi…, 17 bất động sản, hơn 15 triệu NDT tiền mặt, 4 chiếc đồng hồ cao cấp như Rolex, Cartier và một lô giày dép, túi xách hàng hiệu cao cấp.

Qua thẩm tra, nhóm đối tượng này khai nhận từ ngày 19/6 đến ngày 30/9/2021, chúng đã bán hơn 7 triệu NDT tiền ảo Tether ngoại tuyến, đổi lấy hơn 45 triệu NDT tiền mặt. Đến thời điểm 36 người bị bắt, băng nhóm này vẫn đứng tên hơn 1 triệu đồng Tether, với giá trị thị trường hơn 6 triệu NDT.

Theo lời kể của nghi phạm, vào tháng 10 năm 2019, Trâu lúc đó đang làm việc tại Quảng Châu vô tình gặp người đàn ông họ Trương. Từ đây, cả hai bắt đầu hợp tác rửa tiền cho các nền tảng cờ bạc ở nước ngoài. Đến tháng 4 năm 2021, khi nghi phạm họ Trương phát triển "Nền tảng thanh toán Sifang", Trâu cũng bắt đầu tập hợp những người xung quanh để đăng ký các công ty ma và xin mã QR tài khoản thanh toán dành cho doanh nghiệp để thực hiện hành vi thu tiền và rửa tiền bất hợp pháp.

Ảnh: Zhihu

Bên cạnh đó, băng nhóm này kiếm lợi bất hợp pháp chủ yếu bằng cách thu tiền hoa hồng thông qua các phương tiện bí mật giao dịch tiền ảo bất hợp pháp. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2021, băng nhóm tội phạm này đã sử dụng phương thức này để rửa hàng chục tỷ NDT cho các nền tảng cờ bạc ở nước ngoài chỉ trong 6 tháng.

Trong quá trình điều tra, vợ của Trâu nói với cảnh sát rằng Trâu cứ vài ngày lại mang hàng trăm nghìn NDT tiền mặt về nhà. Cô ấy vừa mừng vừa sợ, không biết sử dụng số tiền đó như thế nào. Cảnh sát cũng cho biết, vì lý do này mà vợ của Trâu muốn sử dụng hết số tiền càng sớm càng tốt và những người khác trong băng nhóm cũng có tâm lý tương tự. Do đó, họ dùng tiền mặt để mua nhà, ô tô sang, hàng xa xỉ và thường xuyên đến các tụ điểm giải trí để tiêu dùng.

Theo Phó đội trưởng Đội đặc nhiệm và cơ quan công an thụ lý vụ án, băng nhóm gồm những đối tượng 9X này đều lớn lên ở nông thôn. Sau khi lên thành phố, họ dần sa đọa và chính ham muốn làm giàu nhanh chóng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành vi phạm tội của họ. Sau khi các đối tượng bị bắt giữ, vụ án đã được chuyển cho Viện kiểm sát tối cao Trung Quốc xem xét, truy tố và xử lý.

Theo Sichuan, Zhihu