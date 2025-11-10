Chu Thanh Huyền khoe Quang Hải mang vali đầy thực phẩm chức năng từ nước ngoài về: Luật sư nói gì?

Mới đây, Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Quang Hải - đã đăng tải bài viết chia sẻ việc chồng mình mang theo nhiều loại thực phẩm chức năng trở về sau chuyến công tác nước ngoài. Bài đăng kèm hình ảnh Quang Hải ngồi cạnh một vali chứa đầy hộp thực phẩm chức năng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự chu đáo và quan tâm của nam cầu thủ dành cho gia đình, tuy nhiên cũng không ít người đặt câu hỏi về thủ tục hải quan khi mang lượng hàng lớn như vậy về nước.

Bài đăng thu hút sự chú ý của nhiều người

Nhiều ý kiến cho rằng, theo quy định, nếu hành lý mang theo có số lượng lớn, giá trị vượt mức cho phép hoặc có dấu hiệu hàng hóa phục vụ mục đích thương mại, người nhập cảnh cần có nghĩa vụ phải khai báo, thực hiện đầy đủ các thủ tục, nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật chứ không thể chỉ dựa vào việc chấp nhận chịu phí vận chuyển hay phí khác ngoài quy định.

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, theo quy định của pháp luật thì việc xuất cảnh, nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa qua biên giới phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, làm việc, công tác hoặc du lịch khi trở về thì có thể mua hàng hóa mang về nước, tuy nhiên phải tuân thủ quy định của pháp luật về việc khai báo hải quan cũng như quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hàng hóa vận chuyển qua biên giới, qua cửa khẩu phải đảm bảo các điều kiện như sau:

- Có hóa đơn chứng từ kèm theo rõ ràng;

- Không nằm trong danh mục những mặt hàng cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

- Hàng hóa có giấy phép nhập khẩu (đối với hàng nhập khẩu theo giấy phép);

- Hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu đúng quy định;

- Hàng hóa có dán tem nhập khẩu và đóng thuế đầy đủ theo quy định pháp luật…

Như vậy, hàng hóa mua để tiêu dùng hay còn gọi là “hàng xách tay” cần phải thuộc những trường hợp trên thì mới được coi là hợp lệ. Hàng hóa không tuân theo quy định này mà vận chuyển vào Việt Nam thì được coi là hàng nhập lậu, người thực hiện hành vi nhập lậu hàng hóa sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thực tiễn cho thấy người Việt Nam ra nước ngoài mua hàng hóa về sử dụng cũng như khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam mua hàng hóa ở Việt Nam về làm quà là câu chuyện diễn ra phổ biến, miễn là phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh và quản lý hàng hóa qua biên giới.

Việc cầu thủ bóng đá mua thực phẩm chức năng ở nước ngoài mang về nước sau mỗi chuyến công tác không phải là chuyện hiếm, tuy nhiên nếu số lượng lớn mà không khai báo hải quan thì đó mới là vi phạm. Nếu có kiến nghị phản ánh hoặc tố cáo tố giác thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ để có kết luận chính thức về vụ việc, làm căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật.