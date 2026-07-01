Chủ nhà xác tại Paris từ chối hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày vì không còn chỗ: “Chúng ta đang thực sự thảm khốc”

Nước Pháp đang phải gánh chịu thiệt hại về người do đợt nắng nóng bắt đầu từ giữa tháng...

Cứ vài phút, ông Zouhaier Hertelli, chủ nhà tang lễ tại Pháp, nhận được những cuộc gọi hoảng loạn từ các gia đình, viện dưỡng lão và thậm chí cả cảnh sát. Họ đang tuyệt vọng tìm chỗ trong kho lạnh cho thi thể của những người đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng đang hoành hành tại Pháp.

Thế nhưng, cả 32 chỗ trong phòng lạnh của ông đều đã có người đặt, Zouhaeir Hertelli đành phải nhẹ nhàng nói "Không" hết lần này đến lần khác.

Nhà tang lễ Orly tại Pháp quá tải khi số ca tử vong tăng vọt do nắng nóng kỷ lục - Ảnh: Reuters

“Chúng ta đang đối mặt với một tình huống thực sự thảm khốc,” ông Zouhaier Hertelli nói. “Tôi nhận được hàng trăm cuộc gọi.”

Trong ước tính sơ bộ đầu tiên, cơ quan y tế công cộng quốc gia cho biết số ca tử vong tăng vọt trong thời điểm đỉnh điểm của đợt nắng nóng ở Pháp tuần trước, khi hầu hết quốc gia lớn nhất châu Âu này bị thiêu đốt với nhiệt độ ở nhiều nơi lên tới trên 40 độ C (104 độ F) và cũng phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ cao nhất vào ban đêm - một cú đánh kép gây kiệt sức cho cơ thể mệt mỏi.

Cụ thể, hơn 1.200 ca tử vong hôm 24/6 (bao gồm tất cả các nguyên nhân), thời điểm nước Pháp ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử khí tượng, xô đổ kỷ lục vừa được thiết lập chỉ một ngày trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong trung bình trước đợt nắng nóng vào tháng 4 và tháng 5 chỉ dao động 900 đến 1.000 ca mỗi ngày. Con số này tiếp tục duy trì ở mức cao với hơn 1.400 ca tử vong vào ngày 25/6 và thêm 1.400 ca khác vào hôm sau.

Cơ quan này cũng lưu ý mức ước tính ít nhất 1.000 ca tử vong tăng thêm trong 3 ngày nắng nóng đỉnh điểm trên dự kiến còn tiếp tục tăng lên. Nguyên nhân là do hệ thống vẫn đang chờ cập nhật thêm giấy chứng tử của những người qua đời tại nhà riêng hoặc tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, nơi hầu hết ca tử vong vẫn chưa được đăng ký qua hệ thống điện tử.

Véronique Bertrand, một giám đốc nhà tang lễ, đang nghe điện thoại vào Chủ nhật, ngày 28/6/2026, tại văn phòng của bà ở Paris

"Họ đang vô cùng tuyệt vọng, họ đang trong tình trạng hoảng loạn tột độ. Hãy tưởng tượng thi thể cha hoặc mẹ của bạn bắt đầu phân hủy, nhưng chúng tôi không thể xử lý các thi thể đó và chúng tôi không có giải pháp nào để giúp đỡ họ”, ông chủ nhà tang lễ nói thêm.

Ông Hertelli đã xin phép chính quyền địa phương sử dụng một xe container đông lạnh để chứa thêm thi thể, cảnh báo việc chôn cất và hỏa táng thường bị trì hoãn do số lượng người chết cao hơn bình thường. Điều này đồng nghĩa với việc một số thi thể sẽ phải được bảo quản trong kho lạnh lâu hơn bình thường.

"Hiện tại, nếu bạn gọi đến một nhà hỏa táng, chỉ riêng thời gian chờ đợi thôi cũng đã khiến lịch hẹn bị lùi đến tận ngày 10/7 rồi", ông xác nhận.

Rất ít hộ gia đình ở Pháp được trang bị máy điều hòa nhiệt độ, và hầu hết các trường học không được thiết kế để đối phó với cái nóng khắc nghiệt.

Bà Elisabeth Charrier, người đứng đầu Liên đoàn Tang lễ Quốc gia, cho biết tỷ lệ lấp đầy của các nhà tang lễ - thường dao động từ 30% đến 45% trong mùa hè - đã tăng lên trên 66% trên toàn quốc.

Khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Metz-Thionville, miền đông nước Pháp, ảnh chụp ngày 26/6/2026

Bà cho biết thêm, ở một số địa điểm, các nhà xác đã quá tải, đặc biệt là ở các trung tâm đô thị.

"Khó khăn chính nằm ở trung tâm Paris, nơi hai nhà tang lễ duy nhất đã kín chỗ kể từ thứ Sáu tuần trước," Charrier nói với AFP.

Đợt nắng nóng kỷ lục vào năm 2003 từng bị coi là nguyên nhân khiến 15.000 người tử vong, làm dấy lên một cuộc khủng hoảng quốc gia về vấn đề chăm sóc người cao tuổi, nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bên cạnh đó, hơn 5.700 ca tử vong cũng được ghi nhận do nắng nóng trong một mùa hè khắc nghiệt vào năm ngoái.

Thủ tướng Sebastien Lecornu đã bảo vệ phản ứng của chính phủ tại một cuộc họp hôm thứ Hai, nói rằng các biện pháp được đưa ra để ứng phó với nhiệt độ kỷ lục đã "phát huy hiệu quả tốt".

Ông cho biết những chiếc máy điều hòa không khí đầu tiên được đặt hàng cho các bệnh viện sẽ được giao "vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới".

"Ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi là phải đảm bảo tình hình bệnh viện dễ quản lý hơn trong trường hợp hiện tượng này tái diễn", Thủ tướng Sebastien Lecornu nói.

Theo Le Monde, Reuters, France24