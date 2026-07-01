Hơn 100 vật thể lạ nổi kín mặt nước, cảnh tượng trước mắt khiến chính quyền khẩn cấp huy động lực lượng

Sự xuất hiện của những vật thể lạ trên một hồ nước công cộng đã nhanh chóng khiến cả khu vực xôn xao.

Hơn 100 vật thể lạ bất ngờ nổi kín mặt nước

Những vật thể lạ xuất hiện dày đặc trên mặt hồ vào sáng sớm đã khiến một người dân tại Thái Lan không khỏi ngỡ ngàng. Theo Khaosod Online, vụ việc được phát hiện vào khoảng 6 giờ sáng ngày 29/6 tại hồ chứa nước trong Công viên Tưởng niệm Hoàng gia, thuộc huyện Buayai, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Đến ngày 30/6, truyền thông nước này đồng loạt đưa tin về sự việc khi chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác điều tra.

Người đầu tiên phát hiện là ông Wichian Pairam, một người dân sống tại huyện Buayai. Theo lời kể, như thường lệ ông ra hồ để kiểm tra mực nước và các bẫy cá đã đặt trước đó. Từ xa, ông nhận thấy rất nhiều vật thể nổi tập trung trên một khu vực mặt hồ và ban đầu nghĩ rằng đó chỉ là rác hoặc các mảnh vụn trôi nổi.

Tuy nhiên, khi đến gần, ông bàng hoàng phát hiện những vật thể này thực chất là hàng loạt đầu heo.

"Tôi nhìn thấy rất nhiều đầu heo nổi kín một khu vực mặt nước, ước tính có hơn 100 cái. Một số đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối và xuất hiện bọt khí trên mặt hồ", ông Wichian cho biết.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, ông lập tức báo cho bà La-or Kodangklang, thành viên Hội đồng thành phố Buayai, đồng thời thông tin đến các cơ quan chức năng để kiểm tra hiện trường.

Nguồn nước phục vụ người dân được khẩn trương kiểm tra sau vụ việc

Sau khi tiếp nhận thông tin, bà La-or Kodangklang đã trực tiếp đến hiện trường. Theo bà, hồ tại Công viên Tưởng niệm Hoàng gia không chỉ là khu vực công cộng mà còn là nguồn nước thô phục vụ hoạt động sản xuất nước máy cho người dân địa phương.

Lo ngại nguy cơ ô nhiễm, chính quyền thành phố Buayai đã khẩn trương huy động lực lượng thu gom toàn bộ số đầu heo khỏi mặt hồ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

"Bất kỳ hành vi nào liên quan đến việc vứt xác động vật hoặc chất thải xuống nguồn nước công cộng đều là điều không thể chấp nhận được, đặc biệt khi đây là nguồn nước phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt của người dân" , bà La-or nhấn mạnh.

Các chuyên gia môi trường địa phương cũng cảnh báo, xác động vật phân hủy trong nước có thể làm gia tăng vi khuẩn, khiến chất lượng nước suy giảm và tạo thêm áp lực cho hệ thống xử lý nước sinh hoạt.

Vụ việc đã gây nhiều bức xúc trong cộng đồng dân cư huyện Buayai. Nhiều người cho rằng hành vi đổ bỏ số lượng lớn đầu heo xuống hồ không chỉ thiếu ý thức mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Người dân địa phương hiện kêu gọi cơ quan chức năng sớm xác định cá nhân hoặc tổ chức đứng sau vụ việc để xử lý theo quy định, đồng thời tăng cường giám sát nhằm ngăn chặn những hành vi tương tự tái diễn.

Theo Khaosod Online, đến nay chính quyền vẫn đang tiếp tục thu gom, xử lý số đầu heo bị vứt xuống hồ, đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với nguồn nước phục vụ sinh hoạt. Nguyên nhân vụ việc và người thực hiện hành vi này hiện vẫn đang được điều tra.

Theo Khaosod, The Thaiger