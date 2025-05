Chủ nhà lên tiếng vụ dùng ChatGPT thiết kế lại căn hộ trúng ý hơn bản vẽ từ kiến trúc sư gây tranh cãi dữ dội

“Sao tôi cảm giác ChatGPT còn hiểu ý tôi hơn đơn vị thiết kế vậy?”

AI đã và đang trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong rất nhiều công việc cũng như lĩnh vực đời sống, chuyện thiết kế nhà cửa cũng không ngoại lệ. Mới đây trên Threads đã nổ ra tranh cãi nảy lửa khi một cư dân mạng (có tên viết tắt là H.N) mang thiết kế của ChatGPT và bản vẽ từ KTS lên so sánh.

Theo bài đăng, H.N đăng 4 hình ảnh của 2 phòng vệ sinh, trong đó có 2 ảnh do đơn vị thiết kế làm và 2 ảnh do ChatGPT tạo ra. Cô cho biết mình cảm thấy ưng ý với sản phẩm của ChatGPT hơn: “Sao tôi cảm giác ChatGPT còn hiểu ý tôi hơn đơn vị thiết kế vậy? Brief là Wabi Sabi style”.

Bài đăng nhận về nhiều ý kiến trái chiều (Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện so sánh sản phẩm của con người và trí tuệ nhân tạo vẫn luôn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng nên ngay lập tức bài đăng nhận về nhiều chú ý, tạo nên tranh cãi trái chiều.

Một phe khẳng định hình ảnh do ChatGPT tạo ra chỉ đẹp, nịnh mắt người nhìn mà chưa được tính toán về công năng, kích thước, cách tổ chức mặt bằng,... Những điều này chỉ có thể do KTS - người được đào tạo bài bản về công việc này nhận ra và giải quyết vấn đề. Đồng thời bài đăng này ít nhiều làm tổn thương đến những người làm thiết kế bởi bao nhiêu năm ăn học lại không bằng 5 phút của AI.

“Vì những khách hàng như thế này nên kiến trúc sư bị coi thường nè. Bạn nhờ Chat GPT để thiết kế giống như bạn đặt hàng qua mạng, không biết sản phẩm thực tế sử dụng như thế nào. Ngoài hình ảnh nịnh mắt còn công năng sử dụng thì bằng 0.

Ví dụ đơn giản hình bạn đưa, cao độ gương này chỉ dành cho người cao trên 1m7. Tiếp theo là khoảng cách bồn vệ sinh với lavabo quá gần, không thể sử dụng được. Vòi nước lavabo để thi công được như hình thì bạn buộc phải xây thêm 1 lớp tường để đi đường ống, ánh sáng ChatGPT không đúng thực tế, bạn nhìn ánh sáng hài hoà vậy, nhưng nếu ra thực tế sẽ bị tối thui vì sử dụng mỗi downlight. Còn hình render bên công ty thiết kế đã có thuật toán lightmix. Chưa kể gạch nó bỏ hẳn ron cho nịnh mắt thì hỏi sao không đẹp?” - là một bình luận nhận về gần 10k lượt yêu thích.

So sánh những hình ảnh của đơn vị thiết kế và ChatGPT được H.N đăng tải

Tuy nhiên nhiều ý kiến cũng đồng cảm với chủ nhân bài đăng bởi rõ ràng, hình ảnh do ChatGPT tạo ra dễ nhìn hơn. Hơn nữa người cũng chỉ nói về mong muốn và sở thích cá nhân, chưa đề cập đến vấn đề công năng.

Ngoài ra nhiều người cũng có những góp ý cho chủ nhà về các khái niệm, điểm chưa hợp lý trong bản thiết kế của đơn vị thiết kế lẫn ChatGPT để cân nhắc. Thậm chí họ còn đề xuất phương án làm việc với bên thiết kế là khách hàng có thể dùng ảnh từ ChatGPT diễn đạt sở thích và ý tưởng cho KTS. Sau đó KTS sẽ dựa trên mong muốn này để tạo ra bản vẽ đảm bảo đầy đủ các yếu tố.

Một số bình luận từ netizen:

- Nếu brief là Wabi Sabi thì ChatGPT làm đúng hơn, còn render (kết xuất hình ảnh) của đơn vị thiết kế thì giống Japandi chứ có thấy Wabi Sabi đâu. Chủ nhà đang bàn về thiết kế mà comment cứ giáo huấn chuyện công năng là như thế nào?

- Mấy bạn kỳ ghê, người ta kêu là về thiết kế, Wabi Sabi mà dùng toàn đường vuông góc cạnh thế kia mà khen được à?

- ChatGPT chỉ cho bạn visual nhìn đẹp mắt do ảnh render thật hơn so với file 3D kia, nhưng về công năng trong thiết kế thì ChatGPT không tính toán được hết đâu bạn. Có thể bạn nhìn thấy ảnh 3D bên công ty gửi thấy chưa ưng nhưng thường những công trình khi hoàn thiện xong bạn mới thấy rõ được hết vẻ đẹp từ ánh sáng, vật liệu và màu sắc thực tế trong không gian nữa.

- Dùng chậu nổi như Chat GPT khó sử dụng lắm và gương tròn như vậy không tiện dụng bằng tủ gương. Có thể đơn vị thiết kế đang ưu tiên về công năng nên bạn có thể trao đổi cụ thể hơn với họ làm ra chất Wabi Sabi hơn thì có khi còn đẹp hơn ChatGPT.

- AI ổn nha. Thật ra nếu chỉ decor nhẹ nhàng như này thì bạn làm đúng rồi đó. KTS hơn AI là ở không gian, cách tổ chức mặt bằng, thi công thực tế, pháp lý,... nên mấy bạn thiết kế cứ lo tập trung việc mình đi, AI không thay thế được đâu. Còn decor kiểu này nhiều bạn vẽ không bằng AI là đúng rồi. Hoan hỉ!

- Cho bạn một fact trước khi khen ChatGPT nha. Wabi Sabi không phải là một phong cách thiết kế, đấy là một tư tưởng sống. Trong hình là phong cách Japandi.

- ChatGPT chỉ đẹp về mặt màu sắc thiết kế cho bạn thôi còn về công năng sử dụng và vật liệu thi công thì chưa phù hợp.

Chính chủ nói gì?

Trước những tranh cãi này, H.N - chủ nhà đã ghim lại bình luận giải thích phía dưới bài. Cô cho biết mình chưa bàn đến công năng mà chỉ cảm thấy ChatGPT trả kết quả đúng style mình mong muốn hơn. Cùng với đó cô gửi lời cảm ơn sự góp ý và xin lỗi các KTS và thiết kế nội thất.

“Chưa bàn đến công năng. Nhưng bản ChatGPT trả mình đúng style mình muốn và thích hơn nha. Cảm ơn mấy bạn thiết kế nội thất đã lên tiếng nha, không cố ý đụng vô chén cơm của mấy bạn. Sorry! Sorry!” - H.N viết.

Bình luận phản hồi công khai của chủ nhà (Ảnh chụp màn hình)

Khi được chúng tôi liên hệ, H.N cũng trực tiếp giải đáp vấn đề khiến mọi người tranh cãi. Cô khẳng định mình không có ý coi thường các KTS vì trong quá trình thiết kế, thi công căn hộ vẫn phải book đơn vị thiết kế và làm việc nghiêm túc. Dẫu vậy cô cũng không thể phủ nhận ChatGPT trả kết quả nhanh và đúng ý cô mong muốn dù có những chỗ chưa hoàn hảo.

“Mình thấy có người bảo mình xem thường KTS, nhưng thật ra đâu có - mình vẫn phải book team KTS để làm việc nghiêm túc mà. Mình cũng hiểu rõ ưu nhược điểm của 2 kiểu nhà vệ sinh rồi, giờ chỉ còn là chọn cái nào thôi. Thay đổi là bản chất của cuộc sống mà, chán thì mình sẽ tìm cách làm lại. Nhưng công nhận ChatGPT trả kết quả nhanh và đúng ý mình mong muốn quá dù chưa hoàn hảo. Nếu hỏi nó về công năng, nó vẫn trả lời được mà! Free thì thế thôi.

Với mình, điều quan trọng nhất là được sống trong một ngôi nhà đẹp, đúng gu, mỗi góc đều truyền cảm hứng. Chỉ mong ai cũng sẽ có được một ngôi nhà đúng ý thích và thật sự thoải mái để trở về sau những phút giây làm việc mệt mỏi nha!” - H.N nói.

Hiện tại sau bài đăng trên Threads, H.N đang tiếp tục làm việc bình thường với công ty thiết kế. Công ty này được H.N book trọn gói thiết kế và thi công.