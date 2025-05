Chống nắng từ bên trong cơ thể: 5 thực phẩm giúp da “tự vệ” dưới tia UV, bảo toàn collagen mà giá lại rẻ

Khi mùa hè đến, tia cực tím (UV) hoạt động mạnh hơn, khiến làn da dễ bị tổn thương, thâm sạm và lão hóa. Ngoài kem chống nắng và các biện pháp che chắn vật lý, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung một số loại thực phẩm có khả năng hỗ trợ bảo vệ da từ bên trong.

Theo một nghiên cứu của Đại học Newcastle (Anh), một số hợp chất sinh học trong thực phẩm có thể giúp da tự bảo vệ khỏi tác hại của tia cực tím, thứ vốn là thủ phạm hàng đầu gây lão hóa, nám sạm và ung thư da.

Trong khi hầu hết mọi người vẫn tin rằng chống nắng là việc của mỹ phẩm và quần áo che chắn, giới chuyên gia ngày càng nhấn mạnh đến khái niệm "chống nắng từ bên trong" thông qua dinh dưỡng.

Dưới đây là những món ăn chị em nên tăng cường để bảo vệ da trong những ngày hè.

5 thực phẩm giúp da "tự vệ" dưới tia UV, bảo toàn collagen mà giá lại rẻ

1. Cà chua: Giảm tới 40% tổn thương da do nắng sau 10 tuần

Một nghiên cứu đăng trên British Journal of Dermatology (2001) cho thấy: những người ăn 40g sốt cà chua mỗi ngày trong 10 tuần có mức tổn thương da do tia UV giảm 40%.

Tác nhân chính là lycopene một chất chống oxy hóa có khả năng hấp thụ tia cực tím và bảo vệ màng tế bào.

Lưu ý: cà chua nấu chín cho hiệu quả lycopene cao hơn ăn sống.

2. Cà rốt

Beta-carotene trong cà rốt chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, giúp tái tạo mô da và tăng cường khả năng tự vệ với ánh nắng. Một tổng quan nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition chỉ ra rằng, bổ sung beta-carotene trong ít nhất 10 tuần giúp giảm nguy cơ da bị cháy nắng rõ rệt.

3. Trà xanh

Thành phần catechin trong trà xanh không chỉ là chất chống oxy hóa mà còn có tác dụng chống viêm mạnh. Theo một nghiên cứu của Đại học Dusseldorf (Đức), uống trà xanh mỗi ngày giúp giảm thiểu tổn thương do ánh nắng và tăng độ đàn hồi da. Đây là lý do nhiều loại mỹ phẩm hiện nay cũng bổ sung chiết xuất trà xanh.

4. Hạt lanh: "Nhỏ nhưng có võ" trong việc bảo vệ da

Hạt lanh chứa axit alpha-linolenic (ALA) - một dạng omega-3 thực vật, cùng với lignan có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical Nutrition (2009) cho thấy: những người bổ sung hạt lanh hàng ngày có da mịn hơn, ít đỏ rát hơn khi tiếp xúc với tia UV. Hạt lanh cũng hỗ trợ giữ ẩm và cải thiện độ đàn hồi da.

5. Dâu tây, cam, kiwi: "Bộ ba" giàu vitamin C làm sáng da, chống oxy hóa mạnh

Vitamin C không chỉ là chìa khóa cho quá trình tổng hợp collagen mà còn giúp trung hòa các gốc tự do do ánh nắng tạo ra. Một nghiên cứu của Đại học Otago (New Zealand) chỉ ra: Chế độ ăn giàu vitamin C làm giảm các dấu hiệu viêm và thâm sạm da ở nhóm người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng.