Chồng không cho đi làm, vợ chết sững phát hiện ra sự thật đằng sau khoản tiền hơn 1 tỷ đồng

Mới đây trong cộng đồng Reddit, một người phụ nữ 32 tuổi đã trải lòng về cú sốc trong cuộc hơn nhân hơn 1 thập kỷ của mình.

Theo lời cô chia sẻ, người chồng mà cô tin tưởng tuyệt đối về tất cả mọi mặt, đã thầm giấu một khoản tiền riêng trị giá 45.000 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng). Trong suốt khoảng thời gian chung sống, anh luôn khẳng định tiền lương hàng tháng đều đã “nộp” hết cho cô, không giấu 1 đồng.Trước khi kết hôn, cô và chồng đã thỏa thuận chỉ sinh một con và chỉ có con khi điều kiện tài chính, tinh thần đều thật vững vàng.

Chồng cô từng có một người anh trai qua đời do tai nạn liên quan đến người trông trẻ, điều đó khiến anh gặp sang chấn tâm lý và cũng là phần nào lý do khiến 2 người thống nhất: Sau khi có con, cô sẽ ở nhà làm nội trợ toàn thời gian thay vì thuê người giúp việc hay gửi con đi học từ sớm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Suốt nhiều năm, cả hai cùng nhau tích góp, đầu tư và sống kỷ luật. 2 năm trước, họ đạt được cột mốc mà nhiều gia đình mơ ước: Khoản tích lũy 500.000 USD (khoảng 12 tỷ đồng) bao gồm các khoản đầu tư, nhà và xe cộ. Khi mọi thứ tưởng chừng đã ổn định, bản thân cô đã bắt đầu nghĩ về việc sắp tới có thể đi làm trở lại vì con đã đến tuổi vào cấp 1, thì mọi thứ bỗng sụp đổ.

Biến cố đến vào một buổi chiều rất bình thường, theo cách mà cô không bao giờ ngờ tới. Khi đang chuẩn bị bữa tối, cô nhận được cuộc gọi từ cơ quan y tế để tư vấn về các gói bảo hiểm. Trong lúc trao đổi thông tin, nhân viên phía bên kia đầu dây vô tình nhắc đến mức thu nhập hàng tháng của chồng cô: 10.920 USD trước thuế (khoảng 270 triệu đồng). Con số ấy khiến cô chết lặng. Bởi suốt nhiều năm qua, chồng cô luôn nói rằng thu nhập của anh chỉ khoảng 6.000 USD/tháng (150 triệu đồng), và đó cũng là lý do anh thường xuyên nhắc cô phải tiết kiệm, hạn chế chi tiêu không cần thiết.

Sự hoang mang nhanh chóng chuyển thành nghi ngờ. Cô mở máy tính của chồng và đăng nhập vào tài khoản ngân hàng mà trước nay anh vẫn sử dụng. Càng xem, cô càng run tay. Thu nhập thực tế của chồng đúng là cao hơn nhiều so với con số cô được biết. Phần tiền chênh lệch được anh chuyển đều đặn vào một tài khoản mà cô hoàn toàn không biết đến. Tổng số tiền trong đó lên tới 45.000 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng).

Phát hiện này khiến cô gần như sụp đổ. Cô chưa từng giữ lại cho bản thân một khoản riêng, cũng chưa từng đặt câu hỏi về sự minh bạch tài chính của chồng, bởi cô tin rằng giữa vợ chồng, niềm tin là điều tối thiểu cần có. Thế nhưng, người đàn ông luôn miệng nói “chẳng bao giờ giấu gì em”, lại luôn âm thần xây dựng quỹ đen.

Điều khiến cô tổn thương hơn cả không chỉ là số tiền bị ém đi đó, mà là cách anh đối xử với cô trong đời sống thường ngày. Chỉ một tuần trước khi mọi chuyện vỡ lở, anh còn nghiêm túc nói rằng gia đình không nên ăn bít tết vì như vậy thật lãng phí.

Cô bắt đầu tự hỏi: nếu một ngày xảy ra biến cố, liệu người đàn ông mình tin tưởng và gọi là “chồng” có thực sự lo được cho mình hay không.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Trong lúc cảm xúc còn hỗn loạn, cô đưa ra quyết định khiến chồng hoàn toàn sững sờ. Cô nói rằng mình sẽ quay lại làm việc sớm hơn dự định và sẽ gửi con đi học sớm hơn dự định, bất chấp nỗi ám ảnh kéo dài nhiều năm của anh với môi trường trông trẻ. Với cô, việc có thu nhập riêng và khả năng tự chủ tài chính lúc này quan trọng hơn tất cả. Cô cho rằng mình không thể tiếp tục đặt toàn bộ cuộc sống của bản thân và con gái vào tay một người đã che giấu sự thật suốt nhiều năm.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được hàng loạt phản hồi từ cộng đồng Reddit. Một số ý kiến khác cho rằng cặp đôi cần nghiêm túc xem xét việc trị liệu tâm lý, bởi cả hai đều mang trong mình những nỗi sợ và tổn thương chưa được giải quyết. Tuy nhiên, cũng không ít người nhấn mạnh rằng hành động của người chồng là không thể tha thứ.

“Anh ta đã lừa dối cô ấy suốt gần 10 năm. Tôi nhắc lại, là 10 năm! Thật không thể chịu nổi” - Một người bức xúc.

“Đó là lý do phụ nữ không bao giờ nên chấp nhận quanh quẩn ở nhà, trong căn bếp. Dù chỉ là đi làm tạp vụ, cũng còn hơn ở nhà nội trợ. Chẳng ai biết được khi nào thì người đàn ông mình gọi là chồng sẽ “lật mặt” đâu” - Một người khẳng định.

(Nguồn: People.com)