Chồng H’Hen Niê gỡ video, xin lỗi về vụ "cà phê sữa vợ” đãi bạn

Mới đây, Tuấn Khôi - chồng Hoa hậu H’Hen Niê bất ngờ gây tranh cãi với đoạn clip pha cà phê “chơi khăm” bạn bè của mình. Điều đáng nói, anh lấy chính sữa của vợ mình để pha cà phê mời bạn, người uống có biểu cảm khó tả. Cộng đồng mạng lập tức phản đối kịch liệt hành động này.

Tối 1/11, Tuấn Khôi đã đăng status thông báo về những tranh cãi này. Anh cho biết mình đã gỡ video, xin rút kinh nghiệm về vụ việc.

Hình ảnh từ clip mới của Tuấn Khôi

Nguyên văn chia sẻ của Tuấn Khôi: "Sáng nay mình có đăng một video pha cà phê bằng sữa mẹ của vợ và mời các anh em thân thiết uống. Mình xem đó là một khoảnh khắc nghịch ngợm giữa những người anh em của mình, và bản thân mình cũng chơi rất thân với những anh em này, không nghĩ sẽ khiến nhiều người hiểu khác. Sau khi nhận được góp ý và thấy có thể ảnh hưởng đến vợ, mình đã chủ động gỡ video. Clip này chỉ là chuyện vui cá nhân, không mang mục đích truyền thông hay quảng cáo nào cả. Mình xin lỗi vì sự thiếu cân nhắc, và cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn, tử tế. Mình sẽ rút kinh nghiệm để cẩn trọng hơn với những gì chia sẻ công khai".

Phía dưới bài đăng của Tuấn Khôi, cư dân mạng tiếp tục để lại nhiều bình luận phản đối. Họ đặt ra câu hỏi: Liệu những người bạn kia có biết mình bị chơi khăm hay không? Vì sao đăng công khai mặt của bạn bè lên gắn với nội dung nhạy cảm như thế?

Mặt khác, khán giả cũng bày tỏ sự thất vọng với H’Hen Niê - cô vốn là một hoa hậu nổi tiếng với hình ảnh giản dị, văn minh và có sức ảnh hưởng, nhưng lại không nhận thức được sự nghiêm trọng vấn đề.

Khi phản hồi về vụ việc, cô cho rằng chồng mình làm như vậy vì học theo các video nước ngoài. Thậm chí, cô khiến chồng đã sai càng thêm sai khi tiết lộ bình sữa Tuấn Khôi dùng pha cà phê là do con uống thừa chứ không phải mới. Cô còn nói Tuấn Khôi sẽ không phải mua sữa bò nếu vợ dư nhiều sữa.

Nhiều người cho rằng đây không phải lần đầu tiên Tuấn Khôi có những hành động tạo content vừa không hài, vừa khó hiểu và gây tranh cãi như vậy. Các ý kiến cho rằng mình sẽ xem xét đến việc "thoát fan" couple này.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Trên những quan điểm khác nhau sẽ có những góc nhìn không thể nào giống nhau cả. Quả thật, trên phương diện cá nhân, mình thấy việc này không phù hợp và mọi người cũng đã phản ứng rất mạnh mẽ. Hy vọng anh Khôi sẽ xem đây là kinh nghiệm quý báu để kĩ lưỡng hơn khi đăng tải trên mạng xã hội, vì dư luậnchỉ muốn nhắm đến đích mà nó mong muốn thôi! Đặc biệt hơn là khi anh đã tạo ra được sức hút, sự quan tâm nhất định từ cộng đồng mạng.

- Cũng nên tem tém các thông tin lên mạng xã hội, cân nhắc nên đưa gì để mọi người yêu quý vì H'hen Niê là Hoa hậu, đời thường quá như hình ảnh dị ứng sưng mặt cũng không đưa lên mất hình ảnh đẹp trong mắt công chúng con nha! Cô rất yêu quý Hen nhưng những việc vừa qua nên rút kinh nghiệm nhé!

- Giỡn hơi quá trớn, tui thấy hơi ghê khi mang sữa mẹ cho người lớn không phải người thân uống, người thân thấy còn hơi có vấn đề huống chi người ngoài.

- Thấy có nhiều màn Khôi giỡn hơi lố, kém duyên lắm. Làm gì thì làm đừng lố quá, người lớn cho ra người lớn chững chạc hơn chút để hình tượng mình được lành mạnh Khôi ạ. Suy nghĩ cho chính chắn lên.

- Chuyện vui cá nhân bạn nhưng chưa chắc đã là niềm vui của người khác? Nếu đó là sữa của vợ bạn, bạn uống là bình thường, nhưng bạn có hỏi ý người khác xem họ có muốn uống nó không? Nếu họ không muốn và uống xong rồi mới biết thì đó là điều bất lịch sự, dù thân thiết cỡ nào ai cũng sẽ có những quan điểm cá nhân, có sở thích khác nhau. Nếu bạn cảm thấy đó là chuyện vui của bạn bè thì bạn nên giữ clip đó cho riêng mình chứ không nên up lên trên mạng, 1 khi đã up lên thì bạn thừa hiểu cộng đồng mạng sẽ có những luồng ý kiến trái chiều, hông phải lúc nào cũng như mong đợi của bạn.

Vợ chồng H'hen Niê

Thực tế, việc dùng sữa mẹ trong ẩm thực từng được một số đầu bếp phương Tây thử nghiệm để gây chú ý, nhưng giới chuyên môn khẳng định điều này không an toàn và không nên. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và Tạp chí y khoa BMJ, loại sữa này có thể chứa virus như HIV hoặc viêm gan nếu không được kiểm soát, và không mang lại lợi ích dinh dưỡng cho người lớn.

Nhiều quốc gia cũng cấm sử dụng sữa mẹ làm thực phẩm thương mại; các trường hợp như kem “Baby Gaga” ở London hay món súp sữa người ở Thụy Sĩ đều bị buộc dừng vì vi phạm quy định vệ sinh. Về mặt đạo đức, việc “đưa sữa mẹ vào ẩm thực” bị cho là vượt giới hạn văn hóa và thương mại hóa cơ thể phụ nữ, do đó chỉ nên dùng đúng mục đích tự nhiên - nuôi dưỡng trẻ sơ sinh.