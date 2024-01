"Chồng đểu" của Park Min Young ngoài đời hoá ra là quý tử nhà CEO LG Innotek, nổi tiếng nhờ vụ cứu người tự tử và chuyện tình 2 tháng

Vừa mới lên sóng nhưng Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi nhanh chóng đã trở thành hiện tượng xứ Hàn chỉ sau 2 tập ra mắt. Bộ phim đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Park Min Young sau bê bối hẹn hò với doanh nhân lừa đảo. Không chỉ Park Min Young tỏa sáng, mà dàn diễn viên từ chính đến phụ cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả suốt nhiều ngày qua. Đáng chú ý, nam diễn viên Lee Yi Kyung thủ vai tên chồng đểu cáng trên màn ảnh của Park Min Young chiếm sóng MXH. Profile của nam diễn viên khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Lee Yi Kyung gây chú ý với vai chồng đểu của Park Min Young

Thiếu gia "ngậm thìa vàng" nhưng vẫn tự nỗ lực suốt 10 năm sự nghiệp

Lee Yi Kyung sinh năm 1989 tại Cheongju, Hàn Quốc trong 1 gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Tuy nhiên gia cảnh của nam diễn viên lại không hề tầm thường. Cha ruột của Lee Yi Kyung chính là ông Lee Ung Beom – cựu CEO của LG Innotek. Đây là công ty chuyên dịch vụ kỹ thuật vật liệu và phát triển linh kiện của tập đoàn khủng nhất nhì thế giới LG, cung cấp linh kiện cho rất nhiều đối tác trên toàn cầu.

Là thiếu gia “ngậm thìa vàng” đích thực nhưng Lee Yi Kyung không hề ỷ lại vào gia thế. Anh từng đi làm bán thời gian ở cửa hàng cho thuê truyện tranh, DVD để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nam diễn viên cũng không dựa vào tiềm lực của bố mà tự mình nỗ lực tiến thân trong sự nghiệp diễn xuất.

Lee Yi Kyung sinh ra trong gia đình giàu có nhưng không hề ỷ lại vào gia thế

Lee Yi Kyung bước vào làng giải trí năm 2011, khi mới 22 tuổi. Anh chăm chỉ đóng nhiều phim với những vai diễn khá ấn tượng nhưng không gây được tiếng vang suốt 10 năm trời. Nam diễn viên góp mặt trong những bộ phim siêu hot như Vì Sao Đưa Anh Tới, Hậu Duệ Mặt Trời nhưng chỉ đóng vai phụ. Còn những bộ phim Lee Yi Kyung đảm nhận vai chính lại không quá hot. Chính vì vậy nên tên tuổi anh không thể bứt phá suốt 10 năm. Dù vậy, Lee Yi Kyung không hề nản lòng mà vẫn tiếp tục chăm chỉ diễn xuất. Anh đi lên bằng thực lực, không dựa vào gia thế khủng và quyền lực của bố.

Lee Yi Kyung góp mặt trong 2 bộ phim siêu hot Vì Sao Đưa Anh Tới và Hậu Duệ Mặt Trời nhưng đều chỉ đảm nhận vai phụ

Phải đến năm 2021, tên tuổi Lee Yi Kyung mới thực sự vụt sáng qua siêu phẩm phòng vé Bỗng Dưng Trúng Số. Hình ảnh anh lính Triều Tiên hài hước, có phần “ô dề” đã giúp Lee Yi Kyung nổi tiếng hơn hẳn và nhận được nhiều hợp đồng phim ảnh, quảng cáo. Anh cũng có thêm nhiều cơ hội phô diễn hình thể đáng mơ ước với body 6 múi “xịt máu” và gương mặt sắc sảo trên tạp chí.

Tên tuổi Lee Yi Kyung bước lên tầm cao mới sau thành công của Bỗng Dưng Trúng Số

Anh được nhiều tạp chí và đạo diễn săn đón sau thành công của cơn sốt phòng vé

Tính cách ngoài đời khác xa vai tên chồng đểu cáng trong phim, từng hóa anh hùng đời thực cứu người tự tử

Trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, Lee Yi Kyung đảm nhận vai tên chồng đểu cáng Park Min Hwan của Kang Ji Won (Park Min Young). Nhân vật này gia trưởng, ăn bám vợ, ngoại tình với bạn thân của Kang Ji Won và còn mong muốn vợ nhanh qua đời để nhận tiền bảo hiểm. Sau cùng, Park Min Hwan đẩy ngã Kang Ji Won khiến cô qua đời. Lee Yi Kyung đã hóa thân trọn vẹn vào vai ác nhân, khiến khán giả tuôn trào phẫn nộ.

Vai diễn phản diện của Lee Yi Kyung trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi khiến khán giả "sôi máu"

Thế nhưng ở ngoài đời, Lee Yi Kyung có tính cách vô cùng khiêm tốn và dễ mến, thậm chí còn có phần hài hước. Anh nhận được nhiều lời khen thân thiện, chuyên nghiệp từ các bạn diễn. Thậm chí Lee Yi Kyung còn từng hóa anh hùng đời thực, cứu sống 1 người có ý định tự tử. Chuyện xảy ra vào đêm muộn ngày 19/3/2020, 1 người đàn ông đã lao ra làn đường xe chạy ở cầu Hannam với ý định tự vẫn. May mắn là 1 chiếc xe tải đã kịp thời dừng lại, tuy nhiên người đàn ông này vẫn la hét và còn có ý định nhảy xuống sông.

Lee Yi Kyung đi sau đó đã nhanh chóng dừng xe, lao ra giữ chặt lấy người đàn ông này. Anh giữ chặt người này 1 lúc lâu, cởi áo khoác mặc cho người này trước khi cảnh sát đến. Lúc đó, mọi người trên đường ai cũng hoảng hốt, chỉ có Lee Yi Kyung không do dự lao đến cứu người đàn ông. Hành động dũng cảm của diễn viên Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đã giúp cứu sống 1 mạng người.

Nam diễn viên sinh năm 1989 nhận được “cơn mưa” lời tán thưởng từ công chúng và truyền thông xứ Hàn. Nhưng khi được hỏi đến, Lee Yi Kyung chỉ trả lời rằng anh làm việc cần làm và cảm thấy chuyện này không có gì to tát để nhắc đến.

Lee Yi Kyung rất được lòng đồng nghiệp, thậm chí từng hóa anh hùng cứu người

Tình bạn đặc biệt với Jin (BTS) và chuyện phim giả tình thật không thành

Jin (BTS) gặp Lee Yi Kyung khi nam idol mới chỉ 18, 19 tuổi. Lúc đó, Lee Yi Kyung vừa xuất ngũ nên quyết định theo học 1 trường diễn xuất gần nhà. Tại đây, “chồng màn ảnh” của Park Min Young đã gặp gỡ và nhanh chóng trở nên thân thiết với anh cả BTS.

Nam diễn viên kể rằng ngày đó Jin đã vô cùng nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai, được nhiều cô gái mến mộ: “Cậu ấy đã rất nổi tiếng vì ngoại hình đẹp”. Sau đó vì Lee Yi Kyung theo học tại Học viện Nghệ thuật Seoul còn Jin học Đại học Konkuk nên 2 người ít liên lạc dần.

Tình bạn của Jin và "chồng màn ảnh" Park Min Young khiến fan không khỏi thích thú

Phải đến 2018, đôi bạn thân mới có dịp gặp lại khi cùng tham dự MAMA. Lúc này, dù BTS đã trở thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu nhưng Jin vẫn nhớ người bạn cũ, thân thiết gọi Lee Yi Kyung lại và chào hỏi. Đến 2019, 2 người có màn “thả thính” vô cùng ngọt ngào trên sân khấu MAMA, khiến 38.000 người hâm mộ tại lễ trao giải phát sốt.

Lee Yi Kyung và Jin (BTS) công khai "thả thính" tại MAMA 2019

Lâu ngày mới gặp, Lee Yi Kyung khẽ gọi "Seokjin à" và "bắn tim" gửi đến Jin

Để đáp lại cậu bạn thân, anh cả BTS "bắn tim" và hôn gió trong tiếng hú hét của người hâm mộ

Dù hoàn hảo là vậy nhưng đường tình duyên của Lee Yi Kyung lại chưa được khởi sắc. Vào tháng 4/2018. Lee Yi Kyung và nữ diễn viên Jung In Sun vừa tuyên bố hẹn hò. 2 diễn viên gặp gỡ nhau qua người quen vào năm 2017 và đã trở thành người yêu. Họ giữ kín mối quan hệ khi cùng đóng chung phim Welcome To Waikiki. Nhưng chỉ sau 2 tháng công khai, cặp đôi đã đi đến quyết định "đường ai nấy đi".

Sau đó, Lee Yi Kyung vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên hài Lee Guk Joo nhưng đã được đính chính chỉ là hiểu lầm. Kể từ đó đến nay, nam diễn viên hoàn toàn lẻ bóng.