Chọn tiết kiệm bằng hình thức "thuê nhà tối giản": Kiếm tiền khó quá!

Theo đuổi chất lượng cuộc sống, quan tâm tới đời sống và nhà cửa khiến nhiều người trẻ trước đây từng "ngốn" không ít tiền để trang trí nơi ở, dù chỉ đang đi thuê. Tuy nhiên, vài năm gần đây, lối sống của những người trẻ đã và đang có nhiều thay đổi đáng kể. Một trong số đó chính là việc hình thành thói quen tiết kiệm từ những điều cơ bản nhất, ví dụ như trong việc bày trí nhà cửa. Họ sẵn sàng sống 1 cuộc sống đơn giản tại những căn nhà đi thuê, sử dụng những món đồ thực sự cần thiết để đáp ứng những nhu cầu cơ bản.

Các nhân vật trong bài viết này sẽ là minh chứng cho điều đó!

01.

* Tiên Vũ: 27 tuổi, sống ở Hà Nội, hiện đang làm Content Creator

Hiện trạng ban đầu của căn phòng khi Tiên Vũ mới chuyển đến.

Khi mới chuyển đến một ngôi nhà cho thuê vào mùa hè năm ngoái, tất cả những gì tôi sở hữu chỉ là một tấm nệm đơn, giá chưa đến 500 nghìn đồng và có thể trải trực tiếp trên sàn. Tôi thuê căn nhà này cùng một đồng nghiệp để thuận tiện cho công việc vì rất gần công ty. Căn nhà có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, giá 7,1 triệu đồng/tháng. Công ty cũng sẽ trợ cấp cho chúng tôi một phần nên tôi chỉ cần trả khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng.



Lúc đầu, tôi thực sự cảm thấy mình thiệt thòi khi nhìn khắp căn phòng chỉ có vỏn vẹn 1 món đồ được đặt chỏng chơ ngay mép tường.

Vài ngày sau, chiếc móc treo quần áo đặt trên sàn mà tôi mua với giá 200 nghìn cũng đến. Vì là hàng cũ nên lớp sơn đã bong ra ít nhiều, tuy nhiên vẫn còn dùng tốt.

Sống ở đây hơn nửa năm, phòng khách của tôi vẫn trống trơn, thậm chí không có một chiếc ghế sofa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc ở một công ty XNK được một năm rưỡi. Mọi người sẽ nghĩ rằng công việc ở văn phòng là rất lý tưởng. Tuy nhiên, chỉ có tôi mới thực sự biết công việc đó như thế nào. Tôi làm tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn: Thu tiền, sổ sách, thậm chí cả việc pha trà, dọn văn phòng mỗi sáng. Lúc đó tôi rất mệt mỏi. Các đồng nghiệp khác cũng chán nản không kém.

Mức lương là lương cơ bản cộng với hoa hồng, số tiền cuối cùng là khoảng 9 triệu đồng, nếu may mắn nhận được tiền hoa hồng hoặc thưởng khi vượt KPI thì nhiều nhất cũng chỉ khoảng 11 triệu đồng. Đây là 1 mức thu nhập ở mức rất trung bình. Trạng thái này kéo dài một thời gian cho đến khi mẹ tôi qua đời vào mùa đông năm 2022. Lúc đó tôi chợt nghĩ, mình cần sống thật vui vẻ và có ý nghĩa mỗi ngày nên tôi đã chọn nghỉ việc.

Một ngày nọ, tôi thấy bạn mình đang livestream bán hàng và muốn tuyển một trợ lý và content nên tôi đã hợp tác với cô ấy. Thu nhập trung bình khoảng 15 triệu đồng. Nếu chăm chỉ và bán được nhiều hàng, thu nhập của tôi có thể lên tới 30 triệu đồng.

Chiếc ghế nhỏ xíu cùng mặt bàn vốn là chiếc xe đẩy hàng đều của công ty. Không có thứ gì là tôi chi tiền mua hết.

Cách đây vài năm, với sự giúp đỡ của gia đình, tôi đã mua được một căn nhà ở ngoại thành Hà Nội nên rơi vào tình trạng phải trả nợ thế chấp. Vì nhà tôi cách công ty rất xa, di chuyển mất hơn tiếng đồng hồ nên tôi không ở nhà mà đi thuê căn nhà hiện tại. Trong thời gian đó, tôi phải trả cả tiền thế chấp và tiền thuê nhà ở đây. Vì thế nên tôi luôn muốn tiết kiệm nhiều nhất có thể.



Khi đi thuê nhà, đây là một căn phòng trống rỗng, không có đồ đạc gì cả. Cho đến giờ, tôi có thể đếm được trong phòng mình bây giờ có bao nhiêu thứ, bao gồm một tấm nệm, hai giá treo quần áo, một cái bàn, hai cái ghế, một chiếc đèn sàn, một kệ đựng đồ nhỏ, và một chiếc chuồng mèo. Tổng số những thứ này không vượt quá 2 triệu đồng.

Khi mua thứ gì đó, tôi luôn tìm kiếm trên mạng và về cơ bản đều chọn thứ rẻ nhất trong số 10 kết quả tìm kiếm hàng đầu.

Trên thực tế, chất lượng của những thứ này sẽ không đặc biệt tốt.

Ưu điểm của lựa chọn này chỉ là tôi sẽ tiết kiệm được nhiều hơn. Những thứ tôi mua không khiến tôi tốn kém chi phí nên tôi có thể dùng số tiền tiết kiệm được để làm việc khác.

Vì thích âm nhạc và đọc sách nên chắc chắn tôi sẽ chi tiền mua sách và bộ loa chẳng hạn. Nếu tôi sống đơn giản hơn, tôi có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn để phục vụ sở thích của mình hoặc làm những việc tôi muốn làm. Ví dụ, tôi đang tiết kiệm tiền để đi du lịch. Tôi dự định đi du lịch một lục địa mỗi năm một lần, năm nay tôi muốn đến Châu Phi và Ai Cập.

Phòng khách của nhà cho thuê hầu như không có đồ vật, nội thất.

Tôi cũng thấy nhiều ngôi nhà "tối giản" của người khác trên mạng xã hội, chẳng hạn như chỉ có một chiếc ghế trong phòng khách. Lúc đó, tôi nghĩ nó có thể hơi giả tạo, nhưng sau khi thực hành, tôi thấy thực ra nhu cầu của con người không nhiều như chúng ta từng nghĩ.



Sau khi bắt đầu tối giản hóa, tôi dần hình thành quan điểm tiêu dùng lành mạnh, tôi không còn rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa tiêu dùng chỉ để thỏa mãn niềm vui mua sắm nhất thời. Bây giờ nếu tôi thấy thứ gì đó mình thích, tôi sẽ bỏ nó vào giỏ hàng trước, sau đó đợi thêm một tuần hoặc một tháng xem liệu tôi còn muốn nó không rồi mới mua.

02.

* Quyên Vũ, 32 tuổi, Đà Nẵng, hiện đang làm kinh doanh tự do

Tôi 32 tuổi, chưa lập gia đình. Tháng 7 năm ngoái, tôi nghỉ việc dù rất ổn định. Sau đó, tôi và bạn đã đến Đà Nẵng và cùng nhau mở một quán ăn sáng. Đây là lần đầu tiên tôi thuê một căn hộ, vì là lần đầu khởi nghiệp, còn quá mông lung về kết quả nên tôi tính ngay tới việc tiết kiệm.

Đây là một căn hộ riêng, tiền thuê hàng tháng là 3 triệu đồng. Khi chuyển đến tôi chỉ mang theo hai gói đồ, chủ yếu là quần áo. Tôi cảm thấy nhà người khác rốt cuộc là của người khác, không thể trở thành nhà của mình được nên quyết định sẽ không trang trí gì.

Ngoại trừ giường, bàn, ghế và tủ đi kèm, tôi chưa mua bất kỳ đồ nội thất nào trong căn nhà thuê của mình. Tôi đã lập danh sách mua sắm theo cách tối giản nhất có thể trước khi thuê nhà. Tất cả các dịch vụ chăm sóc hàng ngày, nhu yếu phẩm hàng ngày, thiết bị điện, v.v. Tổng chi phí chưa đến 1 triệu đồng

Bởi vì mọi thứ đều tương đối rẻ nên tôi không có yêu cầu đặc biệt cao về chất lượng. Miễn là nó không gây hại cho sức khỏe của tôi.

Tôi luôn sử dụng túi ngủ để ngủ, vài chiếc chăn hoặc quần áo để đắp khi trời lạnh. Túi ngủ có giá gần 300 nghìn đồng và ga trải giường chỉ có 100 nghìn đồng. Ngoài giường ngủ, tôi tận dụng những chiếc hộp đựng đồ không dùng đến để tạo thành chiếc bàn cạnh giường ngủ, có thể đựng đồ.

Tôi có hai chiếc chăn, một chiếc lớn và một chiếc nhỏ. Chiếc chăn lớn có thể được dùng làm gối, ga trải giường, tựa lưng và gối. Trên thực tế, mọi thứ đều có thể được kết hợp với nhau một cách tự do, giống như đồ trang điểm. Những thứ này có thể đáp ứng nhu cầu của các mùa khác nhau từ mùa đông đến mùa hè.

Để mua sắm theo cách tối giản, trước khi mua đồ, tôi sẽ nghĩ xem tại sao mình lại thiếu những thứ đó. Nếu thực sự cần, tôi sẽ xem liệu những thứ đó có thể thay thế được những thứ tôi muốn có hay không.

Có lẽ vì tôi đã lớn tuổi mà vẫn chưa lập gia đình và chưa có con nên tôi chợt nhận ra rằng việc mua đồ dường như không mang lại cho tôi cảm giác an toàn, nhưng tiền lại có thể mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Do đó tôi muốn tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt.

Cố gắng trở nên "tối giản" dường như đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh và khiến tôi có tổ chức hơn. Tôi cũng lập kế hoạch cho bản thân ở nhà sau khi hoàn thành công việc mở cửa hàng ăn sáng. Ví dụ, trong năm nay tôi hy vọng sẽ giảm được 5kg, luôn luôn duy trì được trạng thái tích cực.

Thực tế, tình hình kinh doanh của chúng tôi không mấy khả quan, gần đây cửa hàng của chúng tôi đóng cửa. Nỗi lo của tôi đã trở thành hiện thực nên tôi cũng đang chuẩn bị cho việc chuyển đi nơi khác sống, nhưng may mắn là tôi không có nhiều đồ đạc.

Trước đây tôi đã nghĩ, việc đóng gói và di chuyển sẽ mất tổng cộng khoảng 44 phút. Vì không có túi vải thô nên tôi chọn đóng gói tất cả quần áo và hành lý vào mấy chiếc túi nhỏ may sẵn. Trong đó có một túi quần áo dành cho mùa xuân, chỉ có ba chiếc áo khoác mùa đông và chỉ có hai chiếc quần mùa đông. Tất cả hành lý của tôi được đặt trên chiếc giường đơn, chiếm chưa đến 1/3 chiếc giường.

Và như vậy, bên cạnh đích đến muốn tiết kiệm giữa thời kinh tế nhiều biến động, 2 bạn trẻ kể trên cũng nhận ra 1 điều quan trọng sau khi chọn sống tối giản, đó là chúng ta hoàn toàn có thể sống vui và cảm giác đủ đầy với những trải nghiệm mới mẻ. Nếu tài chính cho phép, việc sống trong 1 căn nhà tiện nghi hiện đại sẽ rất tốt. Nhưng nếu chưa thì việc chỉ trang bị những món đồ cơ bản, đáp ứng nhu cầu cần thiết cũng không phải điều quá tệ!