“Choáng” với giá biệt thự Tp.HCM chạm mốc 700 tỉ đồng/căn

Theo đó, giá bán sơ cấp nhà phố - biệt thự tại Tp.HCM cao nhất lên tới 700 tỉ đồng/căn, thấp nhất là 5,3 tỉ đồng. Trong khi Đồng Nai cao nhất là 228,5 tỉ đồng, thấp nhất là 2,2 tỉ đồng; Bình Dương cao nhất là 45,5 tỉ đồng, thấp nhất là 2,4 tỉ đồng; Long An cao nhất là 39,4 tỉ đồng, thấp nhất là 2,6 tỉ đồng; Bà Rịa - Vũng Tàu cao nhất là 12,5 tỉ đồng, thấp nhất là 4,6 tỉ đồng; Tây Ninh cao nhất là 8,5 tỉ đồng, thấp nhất là 2,8 tỉ đồng. Được biết, sản phẩm biệt thự giá 700 tỉ đồng/căn thuộc một dự án khu đô thị nằm tại Tp.Thủ Đức (Tp.HCM).

Theo DKRA Group, trong quý 3/2024 nguồn cung và lượng tiêu thụ sơ cấp nhà phố, biệt thự tăng lần lượt 16% và 6,8 lần so với quý 3/2023, trong đó hơn 70% nguồn cung phân bổ ở hai thị trường Đồng Nai và Tp.HCM.

Nguồn: DKRA Group

So với cùng kỳ năm trước, nguồn cung và lượng tiêu thụ mới có nhiều chuyển biến tích cực khi đạt mức tăng lần lượt 4,1 lần và 7,6 lần. Trong đó, Đồng Nai chiếm 55% tỷ trọng nguồn cung và 47% lượng tiêu thụ mới trong quý.

Sức cầu thị trường ghi nhận tín hiệu tăng tích cực so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ chung của thị trường vẫn duy trì ở mức thấp, tỷ lệ đạt khoảng 11% trên tổng nguồn cung.

Dữ liệu DKRA Group cho thấy, mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với thời điểm đầu năm, các chính sách chiết khấu, ưu đãi ngày mở bán, hỗ trợ ngân hàng,... được áp dụng rộng rãi nhằm tăng thanh khoản. Ngoài ra, thị trường giá thứ cấp tăng khoảng 4% so với quý trước, giao dịch thị trường cải thiện so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên khó có những đột biến về thanh khoản trong ngắn hạn.