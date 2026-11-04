Cho thứ này vào lò vi sóng, vết bẩn và mùi hôi bị "đánh bay" nhanh chóng

Thay vì lau chùi như cách thông thường, quay nóng dung dịch này trong lò vi sóng giúp làm mềm các vết bẩn và khử mùi hôi khó chịu.

Lò vi sóng là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ khả năng hâm nóng và chế biến thực phẩm nhanh chóng. Tuy nhiên, các vết thức ăn bắn lên thành lò, dầu mỡ và hơi ẩm tích tụ lâu ngày có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Theo nghiên cứu của Đại học Arizona (Mỹ) - nhiều thiết bị trong nhà bếp, bao gồm lò vi sóng, có thể chứa lượng vi sinh vật đáng kể nếu không được làm sạch thường xuyên.

Tiến sĩ Charles Gerba - giáo sư vi sinh vật học tại Đại học Arizona (Mỹ) - cho biết môi trường ấm và ẩm bên trong các thiết bị nhà bếp là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi nếu cặn thực phẩm không được loại bỏ kịp thời.

Các loại vi khuẩn có thể xuất hiện trong khu vực chế biến thực phẩm bao gồm Salmonella, E.coli và Staphylococcus aureus. Chúng có nguy cơ lây nhiễm chéo sang thực phẩm nếu bề mặt tiếp xúc không được vệ sinh đúng cách.

Các chuyên gia khuyến nghị nên lau sạch lò vi sóng sau mỗi lần sử dụng để hạn chế cặn thức ăn tích tụ.

Trong số các mẹo vệ sinh phổ biến, cách dùng chanh hấp hơi trong lò được nhiều người truyền tai nhau vì đơn giản và không cần dùng chất tẩy rửa mạnh. Theo các chuyên gia, phương pháp này thực sự có hiệu quả, nhưng cần hiểu đúng để áp dụng đạt kết quả tốt nhất.

Ảnh minh họa.

Khi bát nước pha chanh được làm nóng trong lò vi sóng, hơi nước sẽ lan tỏa khắp khoang lò, giúp làm mềm các mảng thức ăn đã khô bám trên thành và cửa lò. Trong khi đó, axit tự nhiên trong chanh góp phần làm phân rã dầu mỡ, còn tinh dầu từ vỏ chanh giúp khử mùi, mang lại cảm giác sạch sẽ, dễ chịu sau khi vệ sinh.

Theo chuyên gia vệ sinh, chính hơi nước mới là yếu tố làm sạch quan trọng nhất. Ngay cả khi chỉ dùng nước, phương pháp hấp hơi vẫn phát huy tác dụng. Việc thêm chanh chủ yếu giúp tăng khả năng xử lý dầu mỡ và tạo hương thơm tự nhiên.

Ảnh minh họa.

Để làm sạch lò vi sóng, chỉ cần vắt nước của một quả chanh vào bát chịu nhiệt, thêm khoảng một cốc nước rồi thả luôn hai nửa quả chanh vào bát. Nếu không có chanh tươi, có thể sử dụng nước cốt chanh đóng chai.

Đặt bát vào lò và quay ở công suất cao khoảng 3-5 phút hoặc đến khi hơi nước phủ kín mặt kính cửa lò. Sau đó, tiếp tục làm nóng thêm khoảng 30 giây. Khi kết thúc, không nên mở cửa lò ngay mà để yên khoảng 5 phút để hơi nước tiếp tục làm mềm các mảng bám. Cuối cùng, dùng khăn sợi nhỏ lau sạch toàn bộ bên trong lò. Nếu vẫn còn vết bẩn, có thể lặp lại quy trình thêm một lần.

Đối với những vết bẩn cứng đầu, hỗn hợp baking soda và nước có thể phát huy hiệu quả. Sau khi thoa hỗn hợp lên vị trí cần làm sạch, nên để khoảng 10 phút trước khi lau lại bằng khăn ẩm.

Ngoài khoang lò, khay xoay cũng cần được tháo ra vệ sinh định kỳ bằng nước ấm và nước rửa chén. Bộ lọc mỡ, nếu có, cũng nên được kiểm tra và làm sạch theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, để hạn chế lò vi sóng bị bẩn, người dùng nên đậy thức ăn bằng nắp chuyên dụng khi hâm nóng, xử lý ngay các vết tràn và duy trì thói quen vệ sinh sâu ít nhất một lần mỗi tuần. Những việc làm đơn giản này giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho cả gia đình.