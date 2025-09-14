Chính phủ yêu cầu quy định thu nhập từ giao dịch mua bán vàng phải chịu thuế

Nội dung trên được đề cập tại Nghị quyết 278 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 (phiên thứ nhất).

Tại phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 9 dự án luật, gồm: Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) ; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung 10 Luật liên quan đến an ninh, trật tự; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Báo chí (sửa đổi).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 (phiên thứ nhất).

Với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) , Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm một số yêu cầu.

Cụ thể, dự án Luật cần đáp ứng các yêu cầu nâng cao công tác quản lý thuế, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đồng thời đảm bảo đối xử bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế.

Bộ Tài chính cần rà soát, bổ sung các khoản thu nhập (trợ cấp thôi việc, các khoản phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả ...) vào đối tượng miễn thuế.

Cùng đó là đánh giá kỹ tác động đối với nội dung quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, tránh gây xáo trộn lớn cho hoạt động kinh doanh của người dân, đồng thời triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ việc khoán thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 198 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

" Quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng . Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo Luật ", nghị quyết nêu rõ.

Chính phủ giao Bộ trưởng Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện dự án Luật này.

Với dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi) , Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án Luật nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các quan điểm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước có liên quan đến vấn đề này.

Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát kỹ nội dung dự thảo Luật, tập trung vào các ngành, lĩnh vực công nghệ chiến lược nhằm tạo đột phá, tạo hành lang pháp lý để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh (cả trong và ngoài nước), khuyến khích hoạt động mua bán và nhập các công ty nước ngoài đang nắm giữ công nghệ lõi để đi tắt đón đầu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

Chính phủ giao Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng được phân công chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện dự án Luật này.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường , Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện dự án Luật bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chính phủ lưu ý, chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung đang là "điểm nghẽn" cần tháo gỡ có tính chất phổ quát ở tất cả các tỉnh, thành phố mà nếu được sửa đổi sẽ tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; những nội dung có cơ sở chính trị rõ ràng được nêu tại các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo chủ chốt, Thủ tướng; những vấn đề đang được thí điểm, thực tiễn chứng minh là đúng, những vấn đề đã chín, đã rõ mang lại hiệu quả, tích cực, bền vững, ổn định, lâu dài; không dùng việc sửa đổi, bổ sung luật để xử lý trường hợp cá biệt.

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo Chính phủ trước ngày 15/9. Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo việc hoàn thiện dự án Luật này.



