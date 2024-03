Chiêu lừa khiến người phụ nữ Bắc Ninh gửi 26,56 tỷ đồng vào ngân hàng, 3 ngày sau ra sao kê thấy không còn đồng nào: Vẫn liên tục có nạn nhân sập bẫy

Thời gian qua, cơ quan công an các địa phương liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, các đối tượng thường mạo danh cán bộ công an thông báo có liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền. Đối tượng yêu cầu nạn nhân kê khai tài sản để chứng minh mình không liên quan đến vụ án, sau đó lừa chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Đây là chiêu lừa không mới, nhưng vẫn còn có nhiều người sập bẫy của các đối tượng.

Điển hình, một vụ lừa đảo số tiền cực lớn với thủ đoạn như trên từng xảy ra vào tháng 4/2022, với nạn nhân là bà T.T.C ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trong đơn thư gửi tới các cơ quan chức năng, bà T.T.C cho biết, khi bà đang ở Bắc Ninh thì nhận được một cuộc gọi từ người giọng nữ tự xưng là thanh tra giao thông tại Đà Nẵng cáo buộc bà gây tai nạn giao thông chết người và yêu cầu đến trình diện. Nhớ lại mình từng bị mất CMND, bà C. trao đổi với người trong điện thoại đó không phải là mình. Sau đó bà được người này hướng dẫn kết nối đến một người khác tên Hải để xử lý.

Người này cho biết bà bị phạt hành chính 24 triệu và 2 năm tù giam, đồng thời yêu cầu bà cung cấp thông tin cá nhân, thân nhân để ‘hướng dẫn’ bà C. khai báo để giải quyết.

Bà C. khai báo xong, đối tượng xưng tên Hải, nhận là cảnh sát điều tra bất ngờ thông báo bà C. người có số CMND nêu trên đang có lệnh bắt của Viện kiểm sát liên quan đến một đường dây ma túy. Người này cho bà biết đã bắt được 2 đối tượng, hai người này khai báo có tài khoản trong 2 ngân hàng với số tiền hơn 20 tỷ đồng, đứng tên bà T.T.C và đăng ký mở bằng CMND đã mất của nạn nhân.

Sau đó, đối tượng hướng dẫn bà C. "mở 2 tài khoản ở 2 ngân hàng, mỗi tài khoản có 20 tỷ đồng để tương ứng với số tiền trong tài khoản của bên kia do bên phạm tội đã có trong tài khoản mang tên T.T.C". Ngay sau khi kết thúc cuộc điện thoại, trong chiều hôm đó, bà C. vội vàng đến hai ngân hàng khác nhau mở 2 tài khoản mới bằng hộ chiếu.

Sáng hôm sau, đối tượng tiếp tục thúc giục bà mở tài khoản và gửi tiền vào. Bà C. sau đó huy động, vay mượn người thân gửi tiền vào 2 số tài khoản mới mở tại 2 ngân hàng. 3 ngày sau, bà C. đến ngân hàng để sao kê thì nhận được thông báo tài khoản không còn tiền.

Lúc này, bà C. vội chạy sang ngân hàng khác gần đó yêu cầu sao kê và báo công an. Sau khi sao kê hoàn tất, cả 2 tài khoản mới mở của bà đã bị rút sạch số tiền 26,56 tỷ đồng.

Hay một trường hợp khác xảy ra vào cuối năm 2023, chị P.T.P, 53 tuổi, trú tại thành phố Vinh, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng cán bộ công tác tại Bộ Thông tin truyền thông với nội dung thông báo số điện thoại và tài khoản của chị P. có liên quan đến các đối tượng xấu đang sử dụng để rửa tiền và hoạt động phạm tội. Vì lo sợ, chị P. đã nghe và làm theo hướng dẫn của các đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan tư pháp. Sau nhiều lần làm theo hướng dẫn của đối tượng, chị P. bị trừ số tiền trong tài khoản hàng trăm triệu đồng.

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo kể trên.

Người dân không nên nghe và làm theo các yêu cầu, hướng dẫn của người lạ; không cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị đánh cắp thông tin phục vụ cho những hành vi phạm tội của đối tượng.

Khi cần làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương. Cơ quan chức năng cũng tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, truy tìm đối tượng phạm pháp.

Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt 50 đối tượng là người Việt Nam cư trú tại nước ngoài sử dụng công nghệ cao, giả danh cán bộ tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam ở nhiều địa phương trên cả nước với số tiền hơn 500 tỷ đồng.

