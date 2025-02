"Chiến thuật" lừa đảo mới khiến nạn nhân ở Thanh Hóa mất 70 triệu đồng trong tài khoản chỉ sau vài cuộc gọi lạ

Chị Liên cho biết: "Cài xong app đó, hắn bảo chị đem hết giấy tờ chụp lên cho tôi để tôi đưa lên hệ thống, thế là tôi chụp cả 2 mặt, sau khi chụp thẻ ngân hàng thế là nó hack thẻ ngân hàng rồi. Lúc đó cuống lên nhập mã xác nhận là chuyển lần đầu tiên 70 triệu sau bàng hoàng là mình bị lừa rồi".

Việc giả danh cán bộ Công an, cán bộ Viện kiểm sát, Tòa án Nhân dân hay các cơ quan chức năng khác là thủ đoạn không mới, nhưng để tạo lòng tin, các đối tượng lừa đảo thường xuyên thay đổi "chiến thuật", bám sát vào các quy định mới, như: tích hợp thông tin cá nhân trên ứng dụng VneID, hay trừ điểm giấy phép lái xe… để lừa người dân cài đặt ứng dụng giả, từ đó chiếm quyền sử dụng thiết bị thông minh và chiếm đoạt tài sản.

Một hình thức lừa đảo khác cũng đang "nở rộ", đó là lừa đảo tâm linh. Đầu năm 2022, Triệu Thị Mai, sinh năm 1988, trú tại phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa đã sử dụng mạng xã hội facebook với nick name "Triệu Phương Mai", đăng tải nhiều bài viết mang màu sắc tâm linh về tử vi, tướng số. Bị dẫn dụ bởi những bài đăng của Mai, tháng 4/2024, chị T.O, ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã liên hệ Mai để nhờ xem bói.

Lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin của nạn nhân, Mai đã bịa ra hàng loạt câu chuyện tâm linh không có thật khiến nạn nhân lo sợ và liên tục chuyển tiền để làm lễ "giải hạn".

Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trực tuyến không chỉ diễn ra nhức nhối ở Việt Nam, mà còn đang trở thành vấn nạn toàn cầu. Đây được xem là một trong những thách thức an ninh phi truyền thống của tất cả các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia đang trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số để phát triển kinh tế - xã hội.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chính bản thân bị hại không cập nhật thông tin, khuyến cáo của lực lượng công an, trên các phương tiện thông tin đại chúng, việc chúng ta tuyên truyền thông tin chính sách chưa đạt hiệu quả cao, do đó người dân chưa tiếp cận chủ trương đó, đối tượng lợi dụng vào đó để thực hiện hành vi phạm tội".

Tội phạm lừa đảo trực tuyến là tội phạm có tổ chức, thường đặt máy chủ tại nước ngoài và thường xuyên thay đổi cách thức tiếp cận nạn nhân, xây dựng kịch bản, phân vai rõ ràng với các thủ đoạn hết sức tinh vi.

Do đó, người dân cần chủ động cập nhật thông tin về các hình thức, thủ đoạn của các đối tượng, tuyệt đối không truy cập các đường dẫn lạ, không chụp ảnh, chia sẻ căn cước công dân và ảnh cá nhân cho bất cứ người không quen biết nào để tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.