Chiếc xe Tesla từng được Elon Musk phóng lên vũ trụ tròn 5 năm trước giờ đang lưu lạc nơi đâu?

Đã nửa thập kỷ trôi qua kể từ khi SpaceX thu hút sự chú ý của dư luận với quyết định phóng chiếc xe điện thể thao Tesla Roadster đời 2018 của Elon Musk ra ngoài vũ trụ, đưa chiếc xe vào hành trình bất tận ở vùng hư không của Thái dương hệ, nơi nó được cho là sẽ "lang thang" trong nhiều thiên niên kỷ tới.

Vào ngày 6/2 vừa qua, chiếc xe điện thể thao màu anh đào đã chính thức ở trong không gian được đúng 5 năm. Vào thời điểm kỷ niệm, dữ liệu ước tính cho thấy nó đã hoàn thành khoảng 3 và 1/4 vòng quanh Mặt trời và ở vị trí cách Trái đất khoảng 203 triệu dặm (327 triệu km), theo trang web theo dõi whereisroadster.com.

Tổng cộng, chiếc Roadster đã di chuyển hơn 4 tỷ km trong không gian, chủ yếu trong môi trường chân không. Mặc dù vậy, vào năm 2020, chiếc xe này đã lần đầu tiên tiếp cận ở khoảng cách gần với Sao Hỏa ở phạm vi 8 triệu km, tức gấp 20 lần khoảng cách giữa Trái đất và mặt trăng.

Tuy nhiên, rất khó để để có thể chỉ ra chính xác vị trí hiện tại của chiếc xe. Chúng ta cũng không rõ nó còn nguyên vẹn hay không, khi chiếc xe đã có thể bị va chạm với một thiên thạch dẫn tới bị phá hủy hoàn toàn, hoặc bị xói mòn đến mức không thể nhận ra bởi bức xạ. Không có bất kỳ quan sát trực tiếp nào về chiếc Roadster kể từ năm 2018, vài tuần sau khi nó được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Falcon Heavy. Dữ liệu hiện tại chỉ dựa trên các ước tính được tính toán về quỹ đạo của xe.

Bản thân các nhà thiên văn học cũng không có nhiều động cơ để tích cực theo dõi chiếc xe, khi nó không mang lại nhiều giá trị khoa học.

Trước khi được phóng lên quỹ đạo, chiếc xe của Tesla được dự định đóng vai trò là một "khối hàng giả" cho nhiệm vụ đầu tiên của tên lửa Falcon Heavy vào tháng 2 năm 2018, một vụ phóng mà ngay cả Musk đã dự đoán sẽ chỉ có tỷ lệ thành công 50-50.

Nhưng rốt cuộc, vụ phóng đã diễn ra suôn sẻ. Và chiếc ô tô đã quay quanh Mặt Trời kể từ đó, đi theo một đường thuôn dài, xa như đường quỹ đạo của sao Hỏa và gần mặt trời như quỹ đạo của Trái đất.

Trước khi được phóng lên không gian vào năm 2018, SpaceX đã chất lên xe nhiều đồ vật khác nhau. Đằng sau tay lái là một hình nộm mặc bộ đồ phi hành gia, có biệt danh là Starman. Trên bảng điều khiển, một tấm biển ghi "Đừng hoảng sợ", ám chỉ đến tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng, "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy".

Ngoài ra còn có một thiết bị lưu trữ dữ liệu chứa các tác phẩm của nhà văn khoa học viễn tưởng Isaac Asminov và một tấm bảng ghi tên của hàng nghìn nhân viên SpaceX.

Elon Musk từng chia sẻ, ông hy vọng một ngày nào đó con người sẽ thiết lập các khu định cư trên các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời - một giấc mơ lâu dài của Musk, cũng là nền tảng cho sứ mệnh đã tuyên bố của SpaceX là định cư trên sao Hỏa.

Và khi điều đó xảy ra, Musk cho biết ông hy vọng "hậu duệ của mình sẽ có thể kéo (chiếc Roadster) trở lại viện bảo tàng".

Tuy nhiên, hiện tại, chiếc Roadster không có khả năng đi gần một hành tinh khác cho đến năm 2035, khi nó lướt qua sao Hỏa một lần nữa.

Sau đó, nó sẽ có 2 lần bay qua Trái đất ở khoảng cách vài triệu dặm vào năm 2047 và 2050, theo dữ liệu của NASA.

Một nghiên cứu năm 2018 cũng ước tính rằng khả năng Roadster va chạm với Trái đất trong vòng 15 triệu năm tới là khoảng 22%. Khả năng nó đâm vào sao Kim hoặc Mặt trời là 12%. Nếu chiếc xe điện va chạm với Trái đất, nó bị xé toạc thành từng mảnh khi lao trở lại bầu khí quyển.

