Chiếc Samsung Galaxy ‘đắt nhất lịch sử’ sắp bị khai tử: Tại sao sản phẩm hơn 70 triệu đồng càng bán càng lỗ?

Chỉ chưa đầy 3 tháng sau khi ra mắt rầm rộ tại Mỹ, Samsung đã chính thức phát đi tín hiệu "khai tử" chiếc Galaxy Z TriFold, mẫu smartphone màn hình gập ba đầu tiên của hãng.

Quyết định chóng vánh này không chỉ để lại sự tiếc nuối cho giới mộ điệu công nghệ mà còn phơi bày thực tế khắc nghiệt về bài toán lợi nhuận trong phân khúc thiết bị siêu sang.

Cuộc chia tay không báo trước

Theo tờ The Verge, một đại diện giấu tên của Samsung đã xác nhận kế hoạch dừng sản xuất và phân phối dòng Galaxy Z TriFold. Quy trình này sẽ bắt đầu từ thị trường nội địa Hàn Quốc trước khi chính thức chấm dứt tại Mỹ ngay khi lượng hàng tồn kho cuối cùng được giải phóng.

Trên thực tế, dấu hiệu của một "cuộc thanh trừng" đã xuất hiện từ đầu tháng này khi website của Samsung tại Mỹ ngừng cập nhật tình trạng hàng và đưa thiết bị vào danh sách "Sold Out" (hết hàng).

Tờ Dong-A Ilbo của Hàn Quốc cũng đưa tin rằng đợt bổ sung hàng cuối cùng tại quê nhà đã diễn ra vào ngày 17/3. Kể từ thời điểm ra mắt vào ngày 12/12 năm ngoái, doanh số của chiếc điện thoại có giá lên tới 2.899 USD này chỉ vỏn vẹn khoảng 6.000 đơn vị tại Hàn Quốc. Đây là một con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng vào một sản phẩm mang tính biểu tượng của "ông vua" màn hình gập.

Xin được nhắc rằng với giá niêm yết 2.899 USD (tương đương hơn 70 triệu đồng), Galaxy Z TriFold vượt xa mức giá của các dòng siêu sang trước đó. Để so sánh, chiếc Galaxy Z Fold6 (phiên bản 1TB) có giá khoảng 2.259 USD, tức là thấp hơn tới hơn 600 USD.

Thậm chí Samsung còn có dòng W (như W25) dành riêng cho thị trường Trung Quốc với các chi tiết mạ vàng, nhưng giá cũng chỉ thường dao động quanh mức 2.300 - 2.500 USD.

Vậy tại sao một gã khổng lồ như Samsung lại chấp nhận rút lui sớm như vậy? Câu trả lời nằm ở hai chữ: Lợi nhuận.

Dù mức giá 2.899 USD được coi là "trên trời" đối với đại đa số người dùng, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để bù đắp chi phí sản xuất đang leo thang chóng mặt.

Các nguồn tin nội bộ cho biết giá linh kiện đặc thù cho cấu trúc gập ba phức tạp đã tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận của Samsung bị bóp nghẹt. Nói một cách đơn giản, Samsung gần như không thể thu về lợi nhuận từ mỗi chiếc TriFold bán ra, ngay cả khi duy trì được doanh số ổn định.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều biến số, việc duy trì một dòng sản phẩm "làm hình ảnh" nhưng gây thâm hụt tài chính rõ ràng không phải là một chiến lược khôn ngoan về mặt kinh doanh.

Trong khi Samsung đang phải loay hoay với bài toán chi phí, đối thủ lớn nhất từ Trung Quốc là Huawei lại đang tăng tốc. Huawei hiện đã tiến tới thế hệ thứ hai của dòng điện thoại gập ba với mẫu Mate XTs.

Mặc dù Mate XTs vẫn đang giới hạn tại thị trường tỷ dân, nhưng việc Huawei có thể thương mại hóa ổn định cho thấy họ đang nắm giữ những lợi thế nhất định về chuỗi cung ứng hoặc tối ưu hóa quy trình sản xuất cho phân khúc này.

Về phía Samsung, viễn điểm cho một chiếc "Z TriFold 2" hiện vẫn là một dấu hỏi lớn. Ông Won-Joon Choi, Giám đốc mảng kinh doanh di động của Samsung, trong cuộc phỏng vấn tháng trước đã thừa nhận rằng công ty vẫn chưa cam kết về một phiên bản kế nhiệm. Tuy nhiên, ông cũng hé lộ một tia hy vọng khi cho biết những ưu điểm của TriFold như màn hình lớn hơn và tỷ lệ khung hình rộng có thể sẽ được "chắt lọc" để đưa xuống các dòng Galaxy Z Fold truyền thống trong tương lai.

Hiện tại, nếu muốn sở hữu chiếc Galaxy Z TriFold, người dùng chỉ còn cách tìm kiếm tại các cửa hàng trải nghiệm (Samsung Experience Stores) ở Texas hoặc New York, hoặc chấp nhận rủi ro trên thị trường thứ cấp.

Tuy nhiên, việc mua máy cũ qua các nền tảng như eBay được khuyến cáo là cực kỳ rủi ro, bởi đây là dòng thiết bị có độ phức tạp cơ khí rất cao và linh kiện thay thế gần như không tồn tại sau khi hãng ngừng hỗ trợ.

*Nguồn: The Verge, Dong-A Ilbo