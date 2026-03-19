Phòng chiếu sử dụng màn hình Samsung Onyx Cinema LED gây sốt tại Hà Nội

Galaxy CineX - Hanoi Centre - rạp chiếu phim flagship đầu tiên của Galaxy Studio tại Hà Nội vừa chính thức khai trương vào ngày 6/3 vừa qua. Sự kiện được tổ chức tại phòng chiếu ứng dụng màn hình Samsung Onyx Cinema LED, một trong 3 công nghệ trình chiếu và âm thanh hàng đầu thế giới đang có mặt tại đây.

Galaxy CineX - Hanoi Centre chính thức khai trương với điểm nhấn là phòng chiếu phim ứng dụng màn hình Samsung Onyx Cinema LED

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Tổng Giám đốc Galaxy Studio tại sự kiện khai trương, Galaxy CineX là cam kết mạnh mẽ của thương hiệu này trong việc mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm điện ảnh ngày càng tốt hơn, những công nghệ chiếu phim tiên tiến bậc nhất thế giới và những không gian điện ảnh mới mẻ, cuốn hút. Phòng chiếu sử dụng màn hình Samsung Onyx là một phần quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn nói trên.

Là màn hình LED dành cho rạp chiếu phim đầu tiên trên thế giới, Samsung Onyx đạt chứng nhận Digital Cinema Initiatives (DCI), mang đến trải nghiệm hình ảnh 4K HDR với độ chính xác màu sắc cao, sắc đen sâu và độ tương phản gần như vô hạn. Những giới hạn cố hữu của máy chiếu truyền thống như hiện tượng nhạt màu, giảm độ nét trong không gian lớn, thiếu nhất quán ở các cảnh sáng - tối… đều sẽ được giải quyết triệt để nhờ công nghệ LED tự phát sáng trên màn hình này.

Samsung Onyx giải quyết hiệu quả nhiều hạn chế cố hữu của máy chiếu truyền thống

Samsung Onyx đạt độ sáng tối đa lên đến 300 nits (87.6fL), cao gấp sáu lần tiêu chuẩn rạp chiếu thông thường, khiến mọi thước phim đều được tái hiện trọn vẹn theo đúng ý đồ của nhà làm phim. Bên cạnh đó, độ sáng cao cũng mang lại sự thoải mái cho mắt, nâng cao trải nghiệm xem của khán giả. Với tần số quét lên đến 4K 120Hz, mọi chuyển động được thể hiện mượt mà, sắc nét đến từng chi tiết, mang lại trải nghiệm điện ảnh sống động và chân thực hơn bao giờ hết.

Cảm giác đắm chìm trong thế giới điện ảnh tuyệt vời trên màn hình Samsung Onyx

"Cơn mưa" lời khen từ khán giả

Hiện phòng chiếu Samsung Onyx x Dolby Atmos đang được sắp xếp để trình chiếu phim điện ảnh Tài, tác phẩm mới từ nhà sản xuất Mỹ Tâm và đạo diễn Mai Tài Phến. Samsung Onyx là lựa chọn tuyệt vời cho một tác phẩm có nhiều ảnh hành động, nhiều phân đoạn nội cảnh diễn ra trong không gian kín… với ánh sáng vô cùng phức tạp.

Theo chia sẻ của anh Trần Văn Phong (Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam), cảm giác đầu tiên khi xem phim trong phòng chiếu với màn hình Samsung Onyx là màu sắc tươi tắn cùng độ sáng vượt trội hơn nhiều rạp khác. "Những cảnh quay ban đêm hay những đoạn rượt đuổi trong sòng bạc, rõ ràng là quay ở nơi thiếu sáng nhưng chiếu trên màn hình này rất sáng, xem rất đã mắt".

Khán giả thích thú với trải nghiệm tại phòng chiếu Onyx x Dolby Atmos

Chị Hồng Nhung - một khán giả Hà Nội - dành nhiều lời khen cho sự mượt mà trong các cảnh hành động khi xem ở phòng chiếu Onyx x Dolby Atmos: "Mình cực kỳ thích những cảnh rượt đuổi và tranh đấu trong phim, mượt đến mức thót tim luôn. Lúc đặt vé mình đã để ý ký tự Onyx đặt trước suất chiếu rồi, tìm hiểu mới biết hoá ra là công nghệ màn hình mới của Samsung. Thật sự ở cái tầm rất khác so với những phòng chiếu mình từng xem".

Phòng chiếu Onyx x Dolby Atmos hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm điện ảnh đa giác quan cho khán giả thủ đô

Bên cạnh phòng chiếu sử dụng màn hình Samsung Onyx Cinema LED, Galaxy CineX - Hanoi Centre còn tích hợp các dòng màn hình chuyên dụng của Samsung tại sảnh chờ, quầy vé, phòng chờ và các khu vực trải nghiệm khác, tạo nên một hành trình liền mạch, hiện đại, đồng nhất cho khán giả ngay từ khi bước vào rạp. Với khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét và độ sáng cao, màn hình của Samsung được ứng dụng để trình chiếu lịch chiếu phim, trailer, quảng cáo thương hiệu và dịch vụ ẩm thực, cho phép khán giả dễ dàng cập nhật chương trình khuyến mãi và các suất chiếu.

Ngoài phòng chiếu Onyx x Dolby Atmos, hệ thống màn hình chuyên dụng của Samsung cũng được lắp đặt tại nhiều khu vực khác nhau của rạp Galaxy CineX - Hanoi Centre

Tiềm năng phát triển lớn trong tương lai

Toàn bộ sự kiện khai trương rạp chiếu phim Galaxy CineX – Hanoi Centre, bao gồm các phần phát biểu, ký kết thỏa thuận hợp tác và chia sẻ từ khách mời, đối tác được tổ chức ngay trong phạm vi phòng chiếu Onyx x Dolby Atmos. Đây cũng là ứng dụng mở rộng của Samsung Onyx, bên cạnh khả năng trình chiếu phim thông thường. Màn hình cho phép trình chiếu nội dung chất lượng cao ngay cả trong điều kiện ánh sáng môi trường, từ thể thao trực tiếp, hòa nhạc, eSports đến sự kiện doanh nghiệp và hội nghị cao cấp. Độ sáng cao và khả năng hiển thị chính xác giúp không gian trở nên linh hoạt hơn trong thiết kế và dàn dựng, tạo nên những trải nghiệm thị giác ấn tượng cho khách mời và đối tác.

Ông Cao Hữu Trung, Quản lý Kinh doanh, Bộ phận Giải pháp Hiển thị của Samsung Việt Nam chia sẻ về màn hình Samsung Onyx Cinema LED

Đối với các đơn vị vận hành rạp chiếu phim như Galaxy Studio, Samsung Onyx mang đến hiệu suất vận hành tối ưu trong dài hạn. Hệ thống tản nhiệt chủ động và thụ động giúp màn hình hoạt động ổn định trong thời gian dài, duy trì chất lượng hình ảnh và độ bền linh kiện. Đây cũng là màn hình LED dành cho rạp chiếu phim tiên phong hiện nay có chế độ bảo hành lên đến 10 năm, giúp các đơn vị vận hành yên tâm đầu tư dài hạn.

Onyx tương thích hoàn toàn với các máy chủ phương tiện phổ biến như Dolby và GDC, đồng thời hỗ trợ các hệ thống âm thanh điện ảnh hàng đầu như Dolby Atmos, Meyer Sound, QSC và JBL by HARMAN, mang đến sự linh hoạt trong việc thiết kế trải nghiệm nghe nhìn tối ưu cho từng phòng chiếu.

Độ bền, khả năng tương thích và cam kết bảo hành lâu dài từ Samsung là lợi thế giúp các đơn vị vận hành rạp yên tâm đầu tư cho Samsung Onyx trong thời gian dài

Phòng chiếu Onyx x Dolby Atmos nói riêng và rạp chiếu phim Galaxy CineX – Hanoi Centre nói chung hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn mới cho tín đồ điện ảnh thủ đô. Đây không chỉ là nơi thỏa mãn đam mê giải trí mà còn là điểm chạm của công nghệ và phong cách sống tương lai.