Chiếc quần ren lụa từng bị chê là "đồ ngủ" giờ đã hot nhất hè, hội gái xinh mặc thế nào để khoe dáng?

Từ street style đến mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy item này xuất hiện.

Nếu như vài mùa hè gần đây, short denim gần như là "item quốc dân" xuất hiện trong tủ đồ của mọi cô gái thì năm nay, một đối thủ mới đang âm thầm chiếm sóng, đó là quần short viền ren.

Xu hướng này thực tế đã manh nha từ mùa hè năm ngoái, nhưng đến Xuân - Hè 2026 mới thực sự bùng nổ khi liên tục xuất hiện trên street style, mạng xã hội và cả các sàn diễn thời trang quốc tế. Từ những cô nàng yêu phong cách nữ tính cho đến các fashionista theo đuổi hình ảnh cá tính, ai cũng đang tìm ra cách riêng để đưa chiếc quần tưởng chừng khá "bánh bèo" này vào tủ đồ của mình.

Hailey Bieber tại show Saint Laurent Xuân/Hè 2026.

Điều khiến short viền ren trở nên đặc biệt nằm ở chỗ nó vẫn giữ được phom dáng quen thuộc của những chiếc quần short mặc hàng ngày, nhưng được bổ sung chi tiết ren mềm mại ở gấu quần. Chỉ một thay đổi nhỏ nhưng đủ khiến tổng thể trở nên tinh tế, nữ tính và thời trang hơn đáng kể.

Nếu short denim mang đến cảm giác khỏe khoắn, năng động thì short viền ren lại tạo hiệu ứng mềm mại và sang hơn. Chất liệu satin hoặc cotton mỏng nhẹ kết hợp cùng đường ren tinh xảo khiến món đồ này vừa có nét lãng mạn, vừa mang hơi thở của xu hướng boudoir đang được yêu thích trong thời gian gần đây.

Không ít tín đồ thời trang nhận xét rằng đây chính là món đồ có khả năng "nâng cấp" outfit nhanh nhất mùa hè. Chỉ cần một chiếc áo tank đơn giản hay áo phông trắng cơ bản, tổng thể đã trông chỉn chu và có điểm nhấn hơn hẳn. Dưới đây là một số cách phối đơn giản nàng có thể tham khảo cho mùa hè này:

1. Phối cùng áo phông trắng

Đây là cách phối dễ áp dụng nhất. Một chiếc áo phông trắng hơi rộng kết hợp cùng short viền ren màu trắng hoặc kem sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch mà vẫn trẻ trung. Chỉ cần thêm sandal quai mảnh là đã có ngay outfit đi cà phê hoặc dạo phố cuối tuần.

2. Phối cùng tanktop

Nếu muốn tôn dáng hơn, hãy thử kết hợp cùng áo tank trơn màu. Sự tương phản giữa chiếc áo đơn giản và phần ren mềm mại sẽ giúp tổng thể vừa gợi cảm vừa tinh tế, đặc biệt phù hợp cho những chuyến du lịch biển mùa hè.

3. Phối cùng sơ mi oversized

Một chiếc sơ mi trắng hoặc xanh nhạt mặc buông tự nhiên bên ngoài short viền ren là công thức đang được nhiều fashionista yêu thích. Outfit này vừa có nét thư thái của phong cách nghỉ dưỡng, vừa đủ thời trang để lên ảnh sống ảo.

4. Phối cùng blazer rộng

Chiếc blazer dáng rộng giúp cân bằng nét nữ tính của ren, tạo cảm giác hiện đại và thời thượng hơn. Chỉ cần thêm kính râm bản lớn là tổng thể đã trông rất sang.

Vì sao short viền ren đang được yêu thích?

Xu hướng thời trang năm 2026 đang chứng kiến sự lên ngôi của những món đồ mang tính nữ tính, mềm mại và có cảm giác lãng mạn hơn. Sau thời gian dài thống trị của các thiết kế oversized và phong cách tối giản tuyệt đối, nhiều cô gái bắt đầu tìm kiếm những chi tiết nhỏ giúp outfit trở nên thú vị hơn mà không cần quá cầu kỳ.

Short viền ren chính là lời giải hoàn hảo cho nhu cầu đó: đủ nổi bật để tạo điểm nhấn, nhưng vẫn đủ đơn giản để mặc hàng ngày. Quan trọng hơn cả, đây là món đồ có thể phối theo rất nhiều phong cách khác nhau, từ nữ tính, thanh lịch cho đến cá tính hay cool girl.

Có lẽ vì vậy mà mùa hè năm nay, thay vì tiếp tục xoay vòng với những chiếc short denim quen thuộc, nhiều tín đồ thời trang đang chuyển sự chú ý sang short viền ren như một lựa chọn mới mẻ và thú vị hơn.