13 món đồ đảm bảo khiến bạn mặc đẹp và cool suốt hè 2026

Không cần quá nhiều quần áo, chỉ với vài món đồ dưới đây, bạn đã có thể xây dựng tủ đồ mùa hè linh hoạt, thanh lịch và luôn hợp xu hướng.

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để các tín đồ thời trang làm mới phong cách với những thiết kế nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn đủ nổi bật. Thay vì chạy theo quá nhiều xu hướng ngắn hạn, việc đầu tư vào những món đồ cơ bản nhưng có tính ứng dụng cao sẽ giúp việc phối đồ trở nên dễ dàng hơn. Dưới đây là những thiết kế đáng có trong tủ đồ mùa hè năm nay.

1. Chân váy midi - nữ tính nhưng không kém phần linh hoạt

Chân váy midi (váy dài qua gối) luôn là lựa chọn hàng đầu trong mùa nắng nóng nhờ sự thoải mái và thanh lịch. Thiết kế này phù hợp với nhiều vóc dáng, đồng thời dễ dàng kết hợp cùng áo thun, áo hai dây hay sơ mi để tạo nên nhiều phong cách khác nhau.

Một chiếc chân váy midi màu trung tính có thể đồng hành từ môi trường công sở đến những buổi dạo phố cuối tuần mà không tạo cảm giác nhàm chán.

2.Áo hai dây – biểu tượng không thể thiếu của thời trang mùa hè

Áo hai dây (camisole top) với thiết kế tối giản cùng phần dây mảnh đặc trưng, áo hai dây mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoáng mát, đặc biệt phù hợp trong những ngày thời tiết nắng nóng. Đây cũng là món đồ giúp tôn lên phần vai, cổ và xương quai xanh một cách tinh tế, tạo nên vẻ ngoài nữ tính nhưng không quá cầu kỳ.

Món đồ này có thể kết hợp cùng quần lanh, quần jeans, chân váy satin hay chân váy midi để tạo nên những bản phối mang đậm tinh thần mùa hè. Với những ai theo đuổi phong cách thanh lịch hơn, việc mặc áo hai dây bên trong và khoác thêm một chiếc áo gile hoặc blazer mỏng bên ngoài là công thức được nhiều fashionista ưa chuộng.

3. Váy đen - khoản đầu tư thông minh cho mọi mùa hè

Không phải ngẫu nhiên mà váy đen luôn được xem là món đồ kinh điển trong tủ quần áo của phái đẹp. Với gam màu trung tính, dễ mặc và không bao giờ lỗi mốt, một chiếc váy đen có thể đồng hành cùng bạn trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ những buổi cà phê cuối tuần, tiệc tối, hẹn hò cho đến các chuyến du lịch mùa hè.

Điểm đặc biệt của váy đen nằm ở khả năng thích ứng với nhiều phong cách. Một thiết kế dáng suông mang đến vẻ tối giản, thanh lịch; trong khi váy ôm nhẹ hay váy hai dây lại tạo cảm giác nữ tính, quyến rũ hơn. Chỉ cần thay đổi giày dép, túi xách hoặc thêm một vài món phụ kiện như khăn lụa, vòng cổ hay kính mát, chiếc váy đen quen thuộc có thể biến hóa thành nhiều diện mạo khác nhau mà không hề nhàm chán.

4. Áo trễ vai - tăng vẻ nữ tính và quyến rũ

Khi nhiệt độ tăng cao, những thiết kế hở vai luôn trở thành lựa chọn được nhiều tín đồ thời trang yêu thích. Áo trễ vai không chỉ mang lại cảm giác thoáng mát mà còn giúp tôn lên phần vai thon, xương quai xanh và vùng cổ - những điểm được xem là quyến rũ một cách tinh tế trên cơ thể phụ nữ.

So với những thiết kế cắt xẻ táo bạo, áo trễ vai mang đến vẻ gợi cảm nhẹ nhàng, đủ để tạo điểm nhấn nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch. Đây cũng là kiểu trang phục phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ nữ tính, lãng mạn đến năng động, hiện đại.

5. Khăn lụa - phụ kiện nhỏ nhưng tạo khác biệt lớn

Trong danh sách những món phụ kiện đáng đầu tư nhất cho mùa hè, khăn lụa luôn giữ một vị trí đặc biệt nhờ tính linh hoạt và khả năng ứng dụng cao. Chỉ với một chiếc khăn vuông nhỏ, người mặc có thể biến tấu theo nhiều cách khác nhau như quàng nhẹ quanh cổ, buộc tóc, làm băng đô, thắt ở cổ tay hoặc buộc vào quai túi xách để tạo điểm nhấn. Với những chuyến du lịch biển hay nghỉ dưỡng, khăn lụa còn có thể được sử dụng như một chiếc áo quây hoặc khăn choàng mỏng, giúp tổng thể trang phục trở nên thời trang và nổi bật hơn.

Bên cạnh công năng sử dụng đa dạng, khăn lụa còn là "vũ khí" giúp các set đồ đơn giản trở nên cuốn hút hơn. Đặc biệt, những gam màu rực rỡ và họa tiết bắt mắt cũng góp phần tạo điểm nhấn cho các set đồ tối giản.

6. Quần lanh suông - "cứu tinh" trong những ngày nắng nóng

Khi thời tiết trở nên oi bức, quần lanh dáng suông luôn là lựa chọn được nhiều tín đồ thời trang ưu ái nhờ sự thoải mái và tính ứng dụng cao. Chất liệu lanh nổi tiếng với khả năng thấm hút mồ hôi tốt, thoáng khí và nhẹ nhàng trên da, giúp người mặc cảm thấy dễ chịu.

Bên cạnh ưu điểm về chất liệu, quần lanh dáng suông còn ghi điểm nhờ khả năng phối đồ linh hoạt. Những gam màu trung tính như trắng, kem, be, nâu nhạt hay ghi sáng đặc biệt được yêu thích bởi dễ kết hợp với áo sơ mi trắng, áo hai dây, áo gile hoặc áo trễ vai. Chỉ cần thêm một đôi sandal da, túi cói hoặc túi tote, người mặc đã có thể hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn đậm chất mùa hè.

7. Mũ chống nắng - vừa thời trang vừa hữu ích

Chiếc mũ chống nắng không chỉ là vật dụng cần thiết mà còn là phụ kiện giúp hoàn thiện tổng thể trang phục. Từ mũ rộng vành nữ tính, mũ cói mang hơi hướng nghỉ dưỡng đến mũ bucket trẻ trung, năng động, mỗi kiểu dáng đều có khả năng tạo điểm nhấn riêng cho phong cách cá nhân. Bên cạnh tác dụng che chắn khuôn mặt, cổ và mái tóc khỏi tác động của tia UV, mũ còn giúp người mặc cảm thấy dễ chịu hơn khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc mũ xuất hiện trong các bản phối mùa hè của các fashionista. Một chiếc váy trắng kết hợp cùng mũ cói rộng vành mang đến cảm giác đậm chất nghỉ dưỡng, trong khi mũ bucket lại phù hợp với áo thun, quần lanh hoặc chân váy midi cho những buổi dạo phố cuối tuần.

8. Túi tote - item không thể thiếu cho mọi outfit

Nếu phải chọn một chiếc túi vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày vừa dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau, túi tote chắc chắn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Với thiết kế đơn giản cùng không gian chứa đồ rộng rãi, túi tote có thể mang theo gần như mọi vật dụng cần thiết, từ laptop, sổ tay, bình nước, mỹ phẩm cho đến các món đồ cá nhân.

Không chỉ ghi điểm nhờ tính tiện dụng, túi tote còn là món phụ kiện góp phần hoàn thiện phong cách mùa hè. Những mẫu tote bằng vải canvas mang đến vẻ trẻ trung, năng động; túi tote cói gợi cảm giác phóng khoáng, đậm tinh thần nghỉ dưỡng; trong khi các thiết kế bằng da mềm lại phù hợp với môi trường công sở hoặc những bản phối thanh lịch.

9. Quần âu may đo - thanh lịch nhưng không cứng nhắc

Trong vài năm trở lại đây, quần âu may đo (tailored trousers) đã vượt ra khỏi khuôn khổ của trang phục công sở để trở thành món đồ được nhiều tín đồ thời trang yêu thích. Với phom dáng được cắt may chỉn chu, đường ly sắc nét và thiết kế suông hoặc ống rộng vừa phải, kiểu quần này mang đến vẻ ngoài thanh lịch, hiện đại nhưng không tạo cảm giác gò bó như những mẫu quần công sở truyền thống.

Đặc biệt, khi được làm từ các chất liệu nhẹ như cotton, lanh pha hoặc vải suiting mỏng, quần âu vẫn đảm bảo sự thoải mái trong những ngày hè nóng bức. Khi kết hợp cùng áo hai dây hoặc áo trễ vai, món đồ vốn mang tính trang trọng này lại trở nên trẻ trung và hiện đại hơn.

10. Chân váy lụa/satin – mềm mại và sang trọng

Giữa hàng loạt xu hướng thời trang mùa hè, chân váy satin vẫn luôn giữ được sức hút nhờ vẻ đẹp mềm mại và thanh lịch đặc trưng. Được làm từ chất liệu có bề mặt bóng nhẹ, chân váy satin tạo hiệu ứng uyển chuyển theo từng chuyển động, giúp tổng thể trang phục trở nên nhẹ nhàng và cuốn hút hơn. Không quá cầu kỳ như những thiết kế nhiều tầng lớp hay chi tiết rườm rà, chân váy satin ghi điểm ở sự tối giản nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo cảm giác sang trọng cho người mặc.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của chân váy satin là khả năng thích ứng với nhiều phong cách khác nhau. Đôi khi chỉ cần phối cùng áo thun trắng hoặc áo gile, bạn đã có ngay một bộ trang phục vừa đơn giản vừa thời thượng. Các gam màu như kem, champagne, nâu mocha, đen hoặc xanh olive đặc biệt được yêu thích bởi dễ phối đồ và không bị lỗi mốt theo thời gian.

11. Sơ mi trắng lanh – món đồ "quốc dân" của mùa hè

Nếu chỉ được chọn một món đồ để mặc xuyên suốt mùa hè, nhiều tín đồ thời trang có lẽ sẽ không ngần ngại gọi tên chiếc sơ mi trắng chất liệu lanh. Với chất vải nhẹ, thoáng khí và khả năng thấm hút mồ hôi tốt, thiết kế này mang lại cảm giác dễ chịu ngay cả trong những ngày thời tiết oi bức. Bên cạnh đó, gam màu trắng còn tạo hiệu ứng thị giác mát mẻ, giúp tổng thể trang phục trông nhẹ nhàng và thanh thoát hơn.

Sức hút của sơ mi lanh trắng không chỉ nằm ở sự thoải mái mà còn ở khả năng biến hóa linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh. Món đồ này có thể được mặc theo cách truyền thống cùng quần âu hoặc chân váy để tạo vẻ ngoài thanh lịch nơi công sở. Khi dạo phố, sơ mi trắng dễ dàng kết hợp với quần shorts, quần lanh dáng suông hay chân váy satin để mang đến hình ảnh trẻ trung, phóng khoáng. Có lẽ chính sự tối giản chính là lý do giúp món đồ này luôn có chỗ đứng trong mọi tủ quần áo.

12. Quần lửng - lựa chọn mới mẻ cho mùa nóng

Trong những ngày thời tiết nóng bức, quần lửng (cropped trousers) là lựa chọn được nhiều tín đồ thời trang yêu thích nhờ khả năng dung hòa giữa tính thẩm mỹ và sự thoải mái. Với độ dài thường trên mắt cá chân hoặc ngang bắp chân, kiểu quần này mang đến cảm giác thoáng mát hơn quần dài truyền thống nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu, lịch sự mà quần shorts khó có thể thay thế. Đây cũng là món đồ phù hợp với những người muốn ăn mặc kín đáo nhưng vẫn đảm bảo sự dễ chịu trong mùa hè.

Không chỉ giúp giải phóng phần cổ chân, quần lửng còn tạo hiệu ứng khiến đôi chân trông thanh thoát và gọn gàng hơn. Các thiết kế dáng suông hoặc ống đứng đặc biệt được ưa chuộng bởi dễ mặc, phù hợp với nhiều dáng người và không bị lỗi mốt.

13. Phụ kiện tóc – điểm nhấn hoàn thiện diện mạo

Bên cạnh quần áo và túi xách, phụ kiện tóc là yếu tố thường bị nhiều người bỏ quên khi xây dựng phong cách mùa hè. Tuy nhiên, chỉ một chiếc kẹp tóc bản lớn, băng đô, nơ vải hay dây buộc tóc bằng lụa cũng có thể giúp diện mạo trở nên nổi bật và chỉn chu hơn đáng kể. Trong những ngày thời tiết nóng bức, các phụ kiện này không chỉ giúp cố định mái tóc gọn gàng, hạn chế cảm giác khó chịu khi ra ngoài mà còn góp phần tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục.

Mỗi loại phụ kiện tóc lại mang đến một tinh thần thời trang khác nhau. Kẹp tóc bản lớn và băng đô phù hợp với phong cách thanh lịch, hiện đại; nơ vải tạo cảm giác nữ tính, ngọt ngào; trong khi dây buộc tóc lụa lại mang đến nét mềm mại, tinh tế. Đây cũng là cách giúp làm mới phong cách mà không cần đầu tư quá nhiều vào quần áo hay phụ kiện đắt tiền.

