Hương Giang nhập viện chưa rõ lý do

Vừa mới tỉnh thuốc mê, Hương Giang vội đăng clip kêu gọi bình chọn cho người đặc biệt.

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, người mẫu Đỗ Hương Giang bất ngờ đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại cảnh cô đang nằm trên giường bệnh trong trang phục bệnh nhân. Theo chia sẻ của nữ người mẫu, cô vừa mới tỉnh lại sau khi hết thuốc mê. Đáng chú ý, dù thể trạng vẫn còn khá mệt mỏi, mục đích chính mà người đẹp thực hiện video này là để tranh thủ kêu gọi khán giả Việt Nam bình chọn cho Hoa hậu Hương Giang - người thầy của mình tại The New Mentor - đang bước vào đêm chung kết gay cấn của cuộc thi Miss Grand All Stars.

Hình ảnh nằm viện của Đỗ Hương Giang.

Clip nữ người mẫu gọi vote cho huấn luận viên của mình - Hoa hậu Hương Giang đang chính chiến tại chung kết Miss Grand All Stars (Nguồn: TikTok nhân vật).

Bên dưới phần bình luận, khi nhận được vô số lời hỏi thăm, lo lắng từ phía netizen về tình hình sức khỏe, Đỗ Hương Giang chọn cách giữ kín nguyên nhân nằm viện. Sự im lặng này vô tình khơi dậy một số đồn đoán vô căn cứ, cho rằng người đẹp đang bí mật "phẫu thuật thẩm mỹ nâng cấp vùng mông". Đáp lại suy đoán trên, Đỗ Hương Giang chỉ lên tiếng phủ nhận ngắn gọn chứ không giải thích gì thêm.

Trên Facebook cá nhân, nữ người mẫu vẫn cập nhật vài hình ảnh trong thời gian dưỡng bệnh kèm những dòng trạng thái vu vơ như: "1 tuần sẽ trôi qua thật nhanh đúng không các mình" hay "Có khi nào xuất viện xong tăng cân không". Hiện tại, công chúng vẫn chưa rõ lý do cụ thể khiến Đỗ Hương Giang nằm viện cũng như tình hình sức khỏe hiện tại của cô ra sao.

Một số cập nhật của nữ người mẫu sinh năm 1999, tuy nhiên lý do cá nhân chưa được cô chia sẻ.

Đỗ Hương Giang sinh năm 1999 tại Hà Nội, từng theo học tại trường Đại học Ngoại thương trước khi chính thức rẽ hướng sang con đường người mẫu chuyên nghiệp. Sở hữu chiều cao 1m75 cùng tỷ lệ cơ thể mảnh mai chuẩn high fashion, tên tuổi của cô bùng nổ khi tham gia chương trình The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023. Lựa chọn về đội của Super Mentor Hương Giang, người đẹp nhanh chóng ghi điểm nhờ thần thái sắc lạnh, phong cách trình diễn dứt khoát và khả năng làm chủ trước ống kính.

Cặp đôi thầy - trò cùng tên tại sân chơi The New Mentor 2023.

Sau chương trình, học trò của Hương Giang liên tục càn quét các sàn runway lớn nhỏ. Mỗi lần lộ diện, visual của cô lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhờ gương mặt sắc nét chuẩn tỉ lệ vàng cùng vóc dáng siêu mảnh mai, thường xuyên viral MXH với các clip triệu view cùng hàng loạt danh xưng từ "búp bê sống" đến "ma-nơ-canh biết thở". Netizen thường để lại những bình luận ví von diện mạo của Hương Giang trông giống nhân vật đồ họa hơn người thật như: "Tưởng AI tạo ra chứ người sao đẹp dữ vậy" hay "Barbie mà thấy chắc kiện bản quyền mất".

Visual lên sóng lần nào được ví như AI lần đó của học trò Hoa hậu Hương Giang.

Tuy nhiên, đi kèm với những lời tán dương về một visual góc cạnh là không ít ý kiến trái chiều xoay quanh vóc dáng siêu gầy của Đỗ Hương Giang. Suốt một thời gian dài, cô thường xuyên khiến người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện với thân hình gầy guộc, cánh tay mảnh như "que củi". Với chiều cao 1m75, cân nặng của nữ người mẫu có thời điểm bị nghi ngờ chỉ dao động quanh ngưỡng 35kg đến dưới 45kg.

Trước những luồng dư luận trái chiều, người mẫu sinh năm 1999 chọn cách đối diện thẳng thắn một cách tích cực thay vì né tránh, người đẹp cũng thường xuyên cho thấy cách cô rèn luyện sức khỏe thông qua thể thao. Tháng 7/2025, Hương Giang chủ động thông báo mình đã tăng được 2kg và đang nỗ lực cải thiện thể trạng. Thậm chí, chân dài 27 tuổi còn nửa đùa nửa thật tuyên bố: Khi nào tăng đủ 5kg nữa, cô sẽ chính thức ghi danh đi thi Hoa hậu.

Body siêu thực giúp Đỗ Hương Giang trở thành một trong những gương mặt đắt show của làng mốt hiện nay.

Ở thời điểm hiện tại, áp lực về cân nặng của Đỗ Hương Giang dường như đã bớt căng thẳng hơn. Thay vì chỉ trích, khán giả dần học cách nhìn nhận vẻ đẹp "size 0" của cô như một bản sắc độc bản trong làng mốt - một khung xương mảnh mai với bờ vai móc áo cực kỳ đắt giá sinh ra để dành cho thời trang cao cấp.

