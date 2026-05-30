Triệu Lộ Tư khiến Lưu Thi Thi bị lép vế

Tạo hình cùng nhan sắc nổi bật giúp Triệu Lộ Tư chiếm sóng tại event Vogue Vacation.

Event Vogue Vacation của Vogue China đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám Cbiz. Một trong những tâm điểm của event lần này vẫn là Triệu Lộ Tư. Mỹ nhân sinh năm 1998 gây ấn tượng khi diện thiết kế đỏ rực nổi bật, khiến cô gần như phát sáng giữa thảm sự kiện. Không chỉ outfit nổi bật, visual của Triệu Lộ Tư cũng được khen áp đảo hoàn toàn nhờ gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh cùng thần thái vừa ngọt ngào vừa sang chảnh. Nhiều cư dân mạng thậm chí nhận xét nữ diễn viên "đẹp lấn át cả dàn sao", kể cả Lưu Thi Thi – mỹ nữ vốn nổi tiếng là biểu tượng khí chất của Cbiz.

Triệu Lộ Tư nổi bật tại sự kiện. (Nguồn: Weibo)

Bộ váy đỏ "chiếm sóng" mọi khung hình của Triệu Lộ Tư nằm trong BST Stéphane Rolland Fall 2022 Couture. Phom váy quây ôm sát phần thân trên giúp nữ diễn viên khoe trọn bờ vai mảnh cùng xương quai xanh thanh thoát. Điểm đắt giá nhất nằm ở phần chân váy phồng khổng lồ với những đường xếp nếp uốn lượn như cánh hoa đang bung nở, kéo dài thành chiếc đuôi váy đồ sộ phủ kín thảm cỏ. Sắc đỏ rực rỡ càng khiến làn da trắng của nàng "tiểu hoa" sinh năm 1998 bật tông rõ nét, tạo tổng thể vừa kiêu sa vừa đầy tính điện ảnh. Thiết kế cầu kỳ nhưng không hề "nuốt dáng", ngược lại còn làm nổi bật thân hình nhỏ nhắn, mong manh của mỹ nhân xứ tỷ dân.

Nữ diễn viên hoàn thiện tạo hình với trang sức của BVLGARI. (Ảnh: Weibo)

Triệu Lộ Tư chọn layout trang điểm tông đào nhẹ với lớp nền mịn lì, đôi má ửng hồng tự nhiên cùng son đỏ cam giúp gương mặt thêm phần tươi tắn nhưng vẫn sang trọng. Đôi mắt được nhấn bằng eyeliner mảnh và hàng mi cong nhẹ, tạo cảm giác vừa sắc sảo vừa ngọt ngào đúng chất "tiểu hoa đình đám". Kiểu tóc búi thấp gọn gàng để lộ toàn bộ đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng thời giúp visual thêm phần thanh thoát, quý phái. Trong ánh sáng tự nhiên, làn da căng bóng và các đường nét mềm mại của Triệu Lộ Tư càng khiến cô trông như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Nhan sắc xinh đẹp của Triệu Lộ Tư bất chấp mọi ống kính. (Nguồn: Weibo)

Nếu như Triệu Lộ Tư được khen "đẹp áp đảo" tại sự kiện thì Lưu Thi Thi lại gây ra khá nhiều tranh cãi về tạo hình. Nữ diễn viên diện một thiết kế xuyên thấu đính kết cầu kỳ với gam hồng nude ngọt ngào, tuy nhiên tổng thể lại bị nhận xét khá sến và nhiều tiểu tiết. Phần họa tiết lấp lánh dày đặc kết hợp cùng phom váy cổ điển khiến outfit trông nặng nề, vô tình cộng thêm tuổi cho mỹ nhân vốn nổi tiếng với khí chất thanh tao. Không chỉ trang phục, kiểu tóc búi thấp cổ điển cùng layout makeup tông hồng nhạt của nữ minh tinh cũng bị cho là thiếu sự tươi mới, nhợt nhạt và đứng tuổi hơn những tạo hình trước đây.