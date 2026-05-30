Emma Le lên tiếng khi bị cả MXH gọi là "hậu phương vững chắc" của Sơn Tùng M-TP

Người mẫu Emma Lê lên tiếng đính chính.

Sự trở lại của Sơn Tùng M-TP với siêu phẩm Come My Way vào tối ngày 28/5 không chỉ làm bùng nổ các bảng xếp hạng âm nhạc mà còn kéo theo hàng loạt thảo luận sôi nổi về ê-kíp đứng sau dự án hoành tráng này. Giữa một rừng thông tin, các "thám tử mạng" đã nhanh chóng va vào một nhân vật nắm vai trò quan trọng: Project & Artist Manager - Emma Le.

Sự xuất hiện của cái tên này lập tức châm ngòi cho một cuộc thảo luận diện rộng, bởi "Emma Le" từ trước đã được biết đến là nghệ danh thời kỳ cũ của Hải Tú. Tuy nhiên, sự trùng hợp ngẫu nhiên này lại vô tình réo gọi một "Emma Lê" nổi tiếng khác của làng mốt Việt - nàng mẫu lai nóng bỏng từng gây chú ý ở đấu trường sắc đẹp Miss Universe Vietnam 2023.

Trước việc bỗng dưng nhận được hàng loạt tin nhắn từ bạn bè hỏi thăm về chuyện bí mật đầu quân làm quản lý dự án cho Sếp, Emma Lê đã nhanh chóng lên clip đính chính trên trang kênh TikTok có hơn 183K người theo dõi của mình.

Clip người mẫu Emma Lê lên tiếng (Nguồn @emmalele710)

Nữ người mẫu sở hữu nét lai Tây cuốn hút, hóm hỉnh khẳng định: "Emma Lê là ai? Là tui, tui Emma Lê! Tên thiệt, tên trên giấy khai sinh, nghệ danh, nickname gì cũng là tui hết. Đúng kiểu 3 phút hiểu lầm thật là vinh quang, nhưng không phải tui nha mọi người ơi!".

Chân dài sinh năm 2000 chia sẻ bản thân hoàn toàn không có sự liên quan đến dự án Come My Way nhưng sáng mở mắt dậy bỗng bị bạn bè gần xa gặng hỏi liệu có phải cô đã bí mật trở thành "hậu phương vững chắc" cho Sếp hay không? Kết thúc màn đính chính, Emma Lê cũng không quên kêu gọi người hâm mộ hãy tiếp tục cày view và ủng hộ hết mình cho sản phẩm mới của Sơn Tùng M-TP.

Nữ người mẫu bày tỏ sự hoang mang nhưng cũng đầy vinh quang khi bị nhầm là "hậu phương" đứng sau Sơn Tùng M-TP.

Bỏ qua sự nhầm lẫn này, Emma Lê (tên đầy đủ là Emma Maria Fernandez Lê) vẫn là một gương mặt người mẫu ảnh, diễn viên tự do có những dấu ấn riêng trong giới trẻ. Sở hữu nét lai Tây ấn tượng nhờ có bố là người Tây Ban Nha và mẹ là diễn viên Lê Hóa, cô nàng sớm có cơ hội tiếp cận với nghệ thuật từ nhỏ và dần định hình con đường làm mẫu ảnh cá nhân.

Với chiều cao lý tưởng 1m70, bờ vai chuẩn móc áo cùng gương mặt góc cạnh đậm chất điện ảnh, Emma nhanh chóng bén duyên với ống kính và là gương mặt quen thuộc nhiều bộ ảnh lookbook thời trang.

Không chỉ dừng lại ở danh xưng người mẫu, mỹ nhân sinh năm 2000 liên tục khẳng định tư duy nghệ thuật đa năng khi biến hóa linh hoạt trong hàng loạt vai trò: từ diễn viên tự do, nhà sáng tạo nội dung cho đến "nàng thơ" trong các MV ca nhạc đình đám của Soobin Hoàng Sơn, Tóc Tiên. Gần đây nhất, cô tiếp tục gây chú ý khi sắm vai nữ chính quyến rũ trong MV Nước mắt cá sấu của HIEUTHUHAI.

Bước ngoặt đáng chú ý nhất của Emma Lê là khi cô quyết định thử sức tại đấu trường Miss Universe Vietnam 2023 và dừng chân ở vị trí Top 5 chung cuộc. Danh hiệu này giúp người đẹp có nền tảng vững chắc hơn để lấn sân sang các lĩnh vực khác. Nữ người mẫu trẻ không giấu tham vọng thử thách bản thân khi liên tục góp mặt trong các dự án phim ảnh như Chị chị em em 2, Giao lộ 8675, Mẹ ác ma cha thiên sứ, và chương trình Bước nhảy hoàn vũ dù chưa từng có kinh nghiệm khiêu vũ trước đó.

Đằng sau một visual sắc lạnh trên sàn diễn là một profile tri thức đáng kể. Emma Lê khiến công chúng ngưỡng mộ khi thành thạo đến 4 ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, đồng thời là một sinh viên ưu tú của ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Quốc tế.

Ở tuổi 26, thay vì đóng khung trong hình ảnh một người mẫu ảnh hay một "nàng thơ" MV đơn thuần, Emma Lê chọn cách hoạt động năng nổ và thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, từ sàn diễn, phim ảnh cho đến gameshow truyền hình. Dù không phải là nhân vật "Emma Le" quyền lực trong phần credit của Sơn Tùng M-TP, "Emma thứ hai" vẫn đang kiên trì khẳng định dấu ấn cá nhân và tìm kiếm vị trí vững chắc hơn trong làng thời trang và sắc đẹp.

Ảnh: FBNV, TikTok