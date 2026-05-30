Song Hye Kyo chăm ăn các loại rau màu đặc biệt: Vừa tăng sinh collagen, vừa chống nắng từ bên trong

Bí quyết trẻ lâu của Song Hye Kyo hóa ra đến từ nhóm rau giàu vitamin và collagen tự nhiên.

Ở tuổi 45, Song Hye-kyo vẫn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc nhờ làn da căng bóng và visual gần như bị thời gian bỏ quên. Không chỉ phụ thuộc vào skincare, nữ diễn viên còn đặc biệt chú trọng chế độ ăn uống để duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Một trong những nhóm thực phẩm luôn xuất hiện trong thực đơn của Song Hye Kyo chính là các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn, rau bina hay bông cải xanh. Đây được xem là “vũ khí” giúp nữ diễn viên duy trì làn da khỏe mạnh từ bên trong nhờ chứa lượng lớn chất chống oxy hóa, vitamin A, C, E và beta carotene.

Rau lá xanh đậm được ví như “kem chống nắng tự nhiên”

Các loại rau xanh đậm chứa hàm lượng beta carotene và polyphenol khá cao. Khi vào cơ thể, beta carotene có thể chuyển hóa thành vitamin A — dưỡng chất giúp hỗ trợ phục hồi tế bào da và giảm tình trạng da bị tổn thương do tia UV. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia dinh dưỡng ví rau xanh đậm như một dạng “kem chống nắng tự nhiên” hỗ trợ bảo vệ làn da từ bên trong, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong cải xoăn, rau bina hay bông cải xanh còn giúp trung hòa gốc tự do — nguyên nhân khiến da nhanh lão hóa, xỉn màu và xuất hiện nếp nhăn. Đây cũng là lý do những người duy trì chế độ ăn giàu rau xanh thường có làn da khỏe và đều màu hơn.

Hỗ trợ tăng sinh collagen, giúp da căng bóng

Không chỉ chống oxy hóa, rau lá xanh đậm còn chứa nhiều vitamin C và vitamin K — hai dưỡng chất quan trọng với quá trình sản sinh collagen tự nhiên của cơ thể. Collagen giúp duy trì độ đàn hồi, độ căng mịn và hạn chế tình trạng da chảy xệ theo tuổi tác.

Đặc biệt, rau bina và cải xoăn còn chứa alpha lipoic acid (ALA), hoạt chất nổi tiếng với khả năng hỗ trợ chống lão hóa và giảm viêm trong cơ thể. Khi cơ thể được bổ sung đầy đủ dưỡng chất, làn da cũng dễ duy trì trạng thái căng bóng và khỏe mạnh hơn. Đây được xem là một trong những bí quyết giúp Song Hye Kyo giữ được visual trẻ trung suốt nhiều năm.

Không chỉ đẹp da mà còn tốt cho vóc dáng

Một điểm cộng lớn của rau lá xanh đậm là lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ. Nhờ vậy, chúng tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng khá hiệu quả. Trước đây, Song Hye Kyo từng chia sẻ cô duy trì giờ ăn rất kỷ luật: ăn sáng lúc 8h, ăn trưa lúc 12h và ăn tối trước 18h để hạn chế tích mỡ.

Trong thực đơn hàng ngày, nữ diễn viên thường kết hợp rau xanh cùng cá béo, trứng và các loại quả mọng để bổ sung protein, vitamin và chất chống oxy hóa. Chính lối ăn uống lành mạnh này giúp cô duy trì vóc dáng mảnh mai suốt nhiều năm mà không cần ép cân quá khắc nghiệt.

Ngoài ra, folate trong rau xanh còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch, vitamin K tốt cho xương khớp, trong khi magie và kali giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng và giảm mệt mỏi.

Ăn thế nào để hấp thụ tốt hơn?

Rau lá xanh đậm có thể chế biến theo nhiều cách như làm salad, hấp, nấu súp hoặc xào nhẹ với dầu ô liu. Để hấp thụ vitamin tan trong chất béo tốt hơn, nên kết hợp rau xanh cùng các thực phẩm chứa chất béo lành mạnh như cá hồi, bơ hoặc các loại hạt.

Thông thường, người trưởng thành nên bổ sung khoảng 300–500g rau xanh mỗi ngày để đảm bảo lượng chất xơ và vitamin cần thiết. Tuy nhiên, cần đa dạng nguồn rau thay vì chỉ ăn một loại duy nhất để cơ thể hấp thụ dưỡng chất cân bằng hơn.

Dĩ nhiên, rau xanh không thể thay thế hoàn toàn kem chống nắng hay các bước chăm sóc da chuyên sâu. Tuy vậy, việc duy trì chế độ ăn giàu rau lá xanh đậm như Song Hye Kyo vẫn được xem là một trong những cách hỗ trợ nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong và giúp cơ thể duy trì trạng thái trẻ trung lâu dài.