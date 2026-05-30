Chùm ảnh mộc phơi bày mặt thật của dàn nữ thần Hoa ngữ khi "bỏ phố về quê"

Cùng bối cảnh núi rừng, ảnh mộc chưa chỉnh sửa phơi bày sòng phẳng nhan sắc thật của dàn mỹ nhân Hoa ngữ.

Chiều 29/5, sự kiện thời trang ngoài trời VOGUE Vacation với chủ đề "Valley Holiday" diễn ra tại thung lũng Cửu Trại Câu, Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã mang đến một trải nghiệm thị giác chưa từng có khi đưa sàn diễn Haute Couture vào giữa núi rừng hoang sơ. Điều này vô tình mở ra một cuộc so sánh đầy thú vị dưới cùng một tiêu chuẩn bối cảnh: Một bên là bộ ảnh mộng ảo do Studio của chính nghệ sĩ sản xuất - được căn chỉnh góc máy và xử lý hậu kỳ kỹ lưỡng giữa thiên nhiên; một bên là ảnh mộc hoàn toàn chưa qua chỉnh sửa của ống kính truyền thông ngay tại hiện trường lộng gió.

Không có sự hỗ trợ của ánh sáng nhân tạo cơ động hay kỹ thuật bóp dáng, phong độ thực tế của dàn nữ thần Hoa ngữ đã được phơi bày một cách sòng phẳng nhất.

Triệu Lộ Tư

Diện thiết kế dạ hội sắc đỏ rực rỡ bồng bềnh cùng lối búi tóc cao thanh lịch. Điểm nhấn đắt giá là bộ trang sức cao cấp từ BVLGARI với sắc xanh lục của đá quý nổi bật trên nền váy đỏ. Đặt cạnh bộ ảnh studio lộng lẫy cũng lấy bối cảnh núi rừng, ảnh mộc chưa qua chỉnh sửa tại hiện trường của "mỹ nhân xuyên không" không hề xuống phong độ. Làn da trắng phát sáng và đường nét ngọt ngào giúp cô cân đẹp ống kính góc rộng thực tế, tỏa ra khí chất tiểu thư tài phiệt kiêu kỳ đầy sức sống.

Âu Dương Na Na

Mang đến thử nghiệm táo bạo với chiếc váy slip-dress đính lông vũ hoang dã, phối cùng lối trang điểm tông đất. Ảnh mộc cận cảnh cho thấy đường nét gương mặt chững chạc và sắc sảo hơn tuổi của Na Na. So với ảnh studio tạo dáng chân trần đầy nghệ thuật trên thân cây cổ thụ, ảnh thực tế chưa qua xử lý tuy giảm bớt tính mộng mị, ma mị nhưng lại tôn lên trọn vẹn thần thái phóng khoáng, hoang dại đậm chất nghệ sĩ giữa thiên nhiên.

Lưu Thi Thi

Khẳng định đẳng cấp "đại hoa đán" vững vàng, trong bộ váy màu nude xuyên thấu đính kết ngọc trai và pha lê, Lưu Thi Thi tựa như một nữ thần bước ra từ cổ tích. Cùng một bối cảnh rừng núi Cửu Trại Câu, ảnh mộc chưa chỉnh sửa tại sự kiện chính là minh chứng hùng hồn cho nhan sắc "bất lão". Khung xương vai thiên nga và khí chất thanh tao, điềm đạm của cô ở đời thực thậm chí còn sống động, sang trọng và có chiều sâu hơn cả bức ảnh studio đã qua xử lý.

Lý Lan Địch

Xuất hiện dịu dàng trong thiết kế váy trắng phối corset đính đá mosaic thủ công tinh xảo. Điểm chênh lệch duy nhất giữa ảnh mộc hiện trường và bộ ảnh studio chính là góc mặt. Ở ảnh chưa chỉnh sửa, gương mặt Lý Lan Địch trông tròn trịa, phúc hậu chuẩn nét đẹp Á Đông chứ không thon gọn, sắc sảo như ảnh tạp chí. Tuy nhiên, làn da căng bóng và vibe thanh thuần dưới góc máy lộng gió của thung lũng vẫn giúp cô ghi điểm mà không cần cậy nhờ photoshop.

Triệu Kim Mạch

Gây bất ngờ với diện mạo trưởng thành, quyến rũ trong thiết kế cúp ngực sắc xanh lục bảo ôm sát đường cong. Ảnh mộc chưa chỉnh sửa cho thấy gương mặt góc cạnh và thần thái sắc sảo lôi cuốn của nữ diễn viên sinh năm 2002. So với ảnh studio mơ màng giữa đồng hoa, ảnh thực tế tại hiện trường chứng minh khung xương mặt hoàn hảo và làn da mịn màng, khẳng định sự lột xác đầy high-fashion, thoát khỏi mác "em gái quốc dân" một cách đầy thuyết phục.

Lâm Duẫn

Chọn lối đi khác biệt với hình tượng "nữ thần" vị lai trong bộ jumpsuit đen bó sát lệch vai và boots da bóng. Ảnh mộc chưa hậu kỳ bắt trọn đường xương quai hàm sắc lẹm và thần thái sắc lạnh của nàng "Mỹ nhân ngư". Đáng nói, dù không có kỹ thuật chỉnh màu hay hiệu ứng bay bổng như bộ ảnh studio thực hiện cùng bối cảnh đồi núi, sắc vóc thon gọn và tà tulle đen tung bay tự nhiên tại hiện trường lộng gió của Lâm Duẫn vẫn đủ sức áp đảo ống kính truyền thông.

Khổng Tuyết Nhi

Khổng Tuyết Nhi mang đến hình ảnh một nàng tiên quyến rũ với chiếc váy lệch vai phủ đầy lông vũ trắng muốt. Khi đặt cạnh bức ảnh studio lãng mạn giữa núi rừng Cửu Trại Câu, ảnh mộc tại hiện trường của cựu thành viên THE9 vẫn khiến dân tình trầm trồ. Dù ánh sáng tự nhiên ngoài trời có phần gay gắt, lớp trang điểm chuẩn "mỹ nhân AI" của cô vẫn vô cùng sắc nét. Thần thái kiêu sa và bờ vai trần mảnh dẻ giúp cô giữ vững phong độ "công chúa tóc mây" quyến rũ mà không cần photoshop gánh còng lưng.

Lý Uyển Đát

"Bông hồng lai" Lý Uyển Đát mang đến hơi thở hoang dã trong thiết kế váy hai dây sắc xanh lục bằng lụa satin mềm mại, phối cùng mái tóc xõa tự nhiên. Đáng nói, giữa ảnh mộc hiện trường và bức ảnh studio chụp bên bờ suối lãng mạn, nhan sắc của nữ diễn viên hầu như không có sự chênh lệch. Đường nét lai Đức - Trung sắc sảo cùng thần thái phóng khoắn giúp cô cân đẹp góc máy chân thực, chứng minh khí chất "con cưng của thần rừng" độc bản mà không cần cậy nhờ đến kỹ thuật hậu kỳ chỉnh sửa.

Ảnh: X, Sina