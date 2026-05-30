Mẹ 71 tuổi, con gái 43 tuổi mà da dẻ vẫn căng mịn, hồng hào: Bí quyết nằm ở cách dùng retinol ít người để ý

Không ít người bất ngờ trước làn da tươi trẻ, căng mịn của hai phụ nữ Hàn Quốc này. Người mẹ đã bước sang tuổi 71 nhưng làn da vẫn căng mịn, ít nếp nhăn, đặc biệt vùng cổ gần như không lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Trong khi đó, con gái của bà dù đã bước vào độ tuổi ngoài 40 vẫn sở hữu làn da bóng khỏe, căng mướt, thoạt nhìn tưởng đâu chỉ ngoài 30 tuổi.

Bí quyết chống lão hóa của hai mẹ con nằm ở một sản phẩm serum đặc biệt mà cả hai cùng duy trì sử dụng suốt thời gian dài, được người mẹ 71 tuổi chia sẻ trên kênh TikTok @koreangrandma của bà. Lọ serum này không chỉ chứa retinol - hoạt chất quen thuộc trong làng chống lão hóa, mà còn kết hợp thêm retinal.

Thay vì chọn sản phẩm chỉ chứa retinol, hai mẹ con chọn dòng serum chứa retinol và retinal để tối ưu công dụng chống lão hóa, giảm nếp nhăn.

Retinol và Retinal (Retinaldehyde) đều là dẫn xuất của Vitamin A thuộc nhóm Retinoid, nhưng khác nhau căn bản ở tốc độ chuyển hóa và hiệu quả trên da. * Retinol: Cần chuyển đổi thành Retinal, sau đó mới chuyển thành Retinoic Acid (dạng hoạt động mà tế bào da hấp thụ). Quá trình này diễn ra chậm, giúp da dễ thích nghi hơn. * Retinal: Chỉ cần một bước duy nhất để chuyển hóa thành Retinoic Acid. Do đó, nó hoạt động nhanh hơn và trực diện hơn trên da.

Người mẹ tận dụng serum dùng từ da mặt xuống đến vùng da cổ để cải thiện nếp nhăn lão hóa. Vùng da cổ vốn là khu vực dễ tố cáo tuổi tác vì da mỏng, nhanh xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ.

Sau thời gian dài chăm sóc đều đặn, vùng da cổ, khóe miệng và cả vùng da quanh mắt của bà vẫn giữ được độ mịn màng và ít nếp gấp sâu. Nhiều người cho rằng chính thói quen chăm da cổ từ sớm là yếu tố giúp tổng thể gương mặt và ngoại hình của bà trẻ trung hơn tuổi thật.

Người con gái bước vào tuổi 43, làn da xuất hiện tàn nhang, nếp nhăn lão hóa. Cô bắt đầu dùng serum từ những năm ngoài 30 tuổi để duy trì độ săn chắc cho da. Sau một thời gian kiên trì, làn da trở nên đều màu hơn, lỗ chân lông trông nhỏ lại và đặc biệt có độ căng bóng tự nhiên.

Sản phẩm serum chứa đồng thời retinol và retinal được xem là lựa chọn nổi bật trong chu trình chống lão hóa nhờ khả năng hỗ trợ tái tạo da, cải thiện nếp nhăn và tăng độ đàn hồi. Sự kết hợp của hai dẫn xuất vitamin A này giúp làn da trở nên mịn màng, săn chắc và căng bóng hơn khi được sử dụng đều đặn, dưỡng ẩm và chống nắng đúng cách.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng:

- Tần suất: Nếu mới bắt đầu, chỉ nên dùng 1-2 lần/tuần vào buổi tối để da làm quen.

- Dưỡng ẩm và chống nắng : Sử dụng kem dưỡng ẩm phục hồi và thoa kem chống nắng phổ rộng vào ban ngày để bảo vệ da.

Gợi ý những dòng sản phẩm chứa cả retinol và retinal cho bước chống lão hóa, trị nám, cải thiện nếp nhăn:

Purito Seoul Retinol Retinal 2000 NAD+ Serum

Đây chính là sản phẩm được hai mẹ con người Hàn Quốc lựa chọn để duy trì làn da trẻ trung theo thời gian. Serum nổi bật nhờ công thức kết hợp retinol, retinal cùng NAD+, thành phần đang được quan tâm trong lĩnh vực chống lão hóa nhờ khả năng hỗ trợ phục hồi và cải thiện độ đàn hồi da.

Sản phẩm tập trung vào việc làm mờ nếp nhăn, hỗ trợ da săn chắc và tăng độ căng mướt, phù hợp cho cả vùng da mặt lẫn vùng cổ dễ xuất hiện dấu hiệu tuổi tác.

Some By Mi Retinol Intense Reactivating Serum

Some By Mi Retinol Intense Reactivating Serum là dòng serum chống lão hóa nổi bật chứa 0.1% retinol, 1 ppm retinal và bakuchiol giúp hỗ trợ cải thiện nếp nhăn, tăng độ đàn hồi và làm da mịn màng hơn.

Công thức được thiết kế theo hướng dịu nhẹ, phù hợp cả với những người mới bắt đầu sử dụng retinoid nhưng vẫn muốn nâng cấp chu trình chăm da chống lão hóa mỗi ngày.

