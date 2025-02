Chiếc máy rửa bát của Sùng Bầu bỗng gây căng thẳng ở mọi diễn đàn: "Đừng dạy người khác cách tiêu tiền khi bạn còn chưa bằng họ"

Sùng Bầu (sinh năm 2002) là một trong những Gen Z gây ấn tượng trong năm 2024. Từ một cô gái vùng cao với cuộc sống vất vả, Sùng Bầu vụt sáng trở thành hiện tượng chốt đơn trên các nền tảng TMĐT, được mệnh danh là “bà trùm miến dong”.

Sùng Bầu

Ngoài bán hàng, Sùng Bầu cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thường ngày với chồng và 2 con. Mới đây, cô tiết lộ món quà Valentine được chồng tặng là chiếc máy rửa bát cùng với trang sức. Tuy nhiên, chiếc máy rửa bát trong căn nhà vách gỗ của Sùng Bầu bỗng dưng trở thành tâm điểm tranh cãi từ cư dân mạng.

Chưa xây nhà mà mua máy rửa bát: Có gì sai không?

Trong clip của Sùng Bầu vào ngày 15/5, chồng cô mua tặng vợ một chiếc máy rửa bát. Chiếc máy trị giá 18 triệu đồng.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng được cư dân mạng chú ý, nhận về 3,5 triệu lượt xem và gần 3.000 bình luận sau hơn 1 ngày đăng tải. Dân mạng bỗng chia thành 2 "phe" đối lập. Một bên mừng cho hạnh phúc của Sùng Bầu, ngưỡng mộ vì ở trên vùng cao mà cô đã được dùng máy rửa bát - mình ở phố bố mẹ còn chấp niệm chưa cho mua bảo "phí tiền", khen ngợi chồng Sùng Bùng có suy nghĩ hiện đại, yêu vợ...

Nhưng ngược lại, đoạn clip cũng nhận một số ý kiến trái chiều. Những người này cho rằng thay vì mua máy rửa bát thì vợ chồng Sùng Bầu nên tiết kiệm để sửa sang lại căn nhà cho kiên cố hơn. Bởi lẽ căn nhà được xuất hiện trên clip vẫn khá sơ sài với vách gỗ, lợp fibro xi măng. Những bình luận này đều dồn sự chú ý vào căn nhà, trong khi Sùng Bầu khoe... máy rửa bát.

“Sao không xây cái nhà kiên cố mà ở nhỉ? Thấy em ấy buôn bán cũng giỏi lắm”, “Thay vì mua máy rửa bát thì vợ chồng Bầu xây 1 ngôi nhà khang trang ấm cúng hơn ở ạ”, “Nếu tôi có dư tôi sẽ gửi tiết kiệm phòng lúc con ốm chồng ốm, gia đình có công có việc. Máy rửa bát không nhất thiết nha”,... - là vài bình luận góp ý.

Sùng Bầu được chồng tặng máy rửa bát nhân dịp Valentine

Trước những ý kiến này, Sùng Bầu chưa phản hồi song nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bênh vực. Họ khẳng định việc mua máy rửa bát của chồng Bầu là bình thường. Hơn nữa căn nhà là chuyện lớn, không phải cứ muốn là có ngay như máy rửa bát. Và quan trọng nhất, nhà to hay nhỏ không quan trọng, điều quan trọng là vợ chồng con cái sống vui vẻ, hoà thuận, yêu thương nhau. Mặt khác, việc đầu tư cho máy rửa bát hay không phụ thuộc tài tài chính, mức độ ưu tiên và cách làm công việc nhà của mỗi gia đình, không nên đem định kiến chi tiêu của mình áp đặt vào người khác.

- Máy rửa bát cũng chỉ là đồ gia dụng mà chả hiểu sao có người lại nói: "Nhà như thế này không nên mua máy rửa bát"? Ủa gì vậy? Đồ gia dụng thôi mà nhà phải to đẹp mới xứng dùng à? Ví dụ đó là tủ lạnh, máy giặt phổ biến trong nhà thì chắc không ai nói kiểu đó đâu, trong khi máy rửa bát có khác gì mấy đồ đó đâu.

- Mọi người có biết ở dưới thành phố đã lạnh rồi thì trên đấy mùa đông còn lạnh tới mức nào nữa không? Nên việc tặng máy rửa bát mình thấy bình thường mà nhỉ? Khéo hai vợ chồng vẫn đang tích tiền xây nhà đấy chứ miến dong bạn này bán cũng đắt hàng mà.

- Vẫn nhớ chồng bảo mình: “Thương vợ đâu phải cứ giặt quần áo hộ vợ, thay vào đó mua cho vợ máy giặt để cả 2 đều đỡ mệt”. Căn nhà có thể không khang trang nhưng bên trong là sự quan tâm, yêu thương. Và mình thích như thế hơn là nhà cao cửa rộng nhưng vợ vẫn phải bận rộn vất vả với việc nhà.

- Ở vùng cao đến mùa lạnh mà phải rửa bát thì sợ lắm, rửa xong tay muốn phỏng lạnh luôn. Chồng người ta mua vì thương vợ đó nên mình bớt vào dạy người ta cách xài tiền đi nhé.

- Cứ kiếm được tiền rồi sắm cho vợ được như bạn ấy đi rồi nói tiếp. Sao nhiều người kỳ cục quá!

- Những người tranh cãi về chiếc máy rửa bát rồi soi nhà của bạn ấy có biết bạn ấy 1 tháng kiếm được bao nhiêu tiền không? Thời gian ngồi rửa bát, bạn ấy đi livestream kiếm tiền tỷ đấy. Đừng dạy người khác cách tiêu tiền khi bạn còn chưa bằng họ!

Sự thật về căn nhà và khả năng kiếm tiền khủng của vợ chồng Sùng Bầu

Nếu theo dõi Sùng Bầu thời gian vừa qua, nhiều người cũng nhận ra bình luận của cư dân mạng về khả năng kiếm tiền của vợ chồng cô là dựa trên cơ sở thực tế.

Được biết, doanh thu sản phẩm miến dong của Sùng Bầu trên các nền tảng TMĐT (từ khoảng tháng 9 - 10/2022 đến tháng 2/2025) là những con số khủng.

Ở TikTok Shop, tính riêng sản phẩm miến dong thái tay sợi to loại 1kg, Sùng Bầu đã được 321 nghìn lượt bán với giá bán niêm yết là 110.000 đồng. Nếu tính tổng doanh thu theo giá bán này, con số ước tính rơi vào khoảng 35,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sản phẩm ở các sàn thương mại điện tử thường có giá ưu đãi, thấp hơn so với giá niêm yết. Vì vậy mà tổng doanh thu thực tế có thể chênh lệch so với con số ước tính.

Ngoài miến dong, Sùng Bầu còn bán thêm nhiều mặt hàng khác như chẳm chéo, măng khô, nấm Đông Cô, mật ong,... Trong đó nhiều sản phẩm đạt được hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn lượt bán.

Lượng đơn hàng mà Sùng Bầu bán được là cực lớn

Ở Shopee, sản phẩm được mua nhiều nhất của Sùng Bầu cũng là miến dong. Hiện tại Sùng Bầu đã bán được gần 73,3k đơn hàng miến dong sợi to trên nền tảng này.

Với những con số này, cư dân mạng dự đoán thu nhập của vợ chồng Sùng Bầu cũng không phải dạng vừa. Bằng chứng mới nhất là ngoài chiếc máy rửa bát, chồng Bầu tặng vợ thêm 4 món đồ trang sức nữa trong dịp Valentine gồm: dây chuyền và khuyên tai vàng, dây chuyền và khuyên tai bạc. Sùng Bầu cho biết cô vô cùng hạnh phúc và bất ngờ.

“Em khá bất ngờ vì quá nhiều quà. Từ trước đến nay em chưa bao giờ nhận được nhiều quà như thế” - Sùng Bầu nói.

Ngoài máy rửa bát, Sùng Bầu còn được chồng tặng nhiều trang sức

Trước đó “bà trùm miến dong” đã mua 1 cặp nhẫn cưới bằng vàng để 2 vợ chồng cùng đeo. Bởi lẽ nhẫn cưới của cặp đôi đang đeo là do bố mẹ mua tặng từ hồi cưới, nhẫn của chồng cô chỉ có giá 200k và bây giờ do đeo nhiều quá đã bị rơi cả đá gắn trên nhẫn.

Về chuyện kiếm được tiền nhưng vẫn ở nhà đất vách gỗ, Sùng Bầu cũng từng giải thích rõ ràng từ hồi tháng 5/2024.

Cô cho biết căn nhà được dựng từ khi 2 vợ chồng ra ở riêng. Ban đầu Bầu cũng muốn xây nhà gạch kiên cố nhưng chồng cô cho rằng đất nhà cô vẫn là đất lớp mặt, có thể sụt lún xuống. Bằng chứng là mới qua 1 mùa mưa mà nhà đã bị nứt khá nhiều nên cặp đôi quyết định đợi vài năm nữa mới xây nhà.

Căn nhà gỗ của vợ chồng Sùng Bầu

“Mà Bầu thấy nhà của Bầu rất đẹp mà mọi người. So với các chị ở dưới thành phố thì chắc không bằng một góc luôn ấy. Nhưng đối với Bầu quan trọng là có nhà ở thôi mọi người ạ. Bầu thấy có rất nhiều anh chị vẫn còn phải đi thuê nhà; còn một số anh chị chưa có điều kiện ở riêng, sống chung rất chật chội. Nên có một ngôi nhà riêng để 2 vợ chồng ở riêng thì sẽ thoải mái hơn. Nếu so nhà gỗ với nhà xây thì chắc là ai cũng thích nhà xây hơn đúng không mọi người? Nên Bầu sẽ cố gắng thật nhiều, thật nhiều nữa” - Sùng Bầu tâm sự.

Hiện tại, chủ đề về chiếc máy rửa bát của Sùng Bầu vẫn khiến dân tình bàn tán không ngớt. Theo bạn thì đây có phải là khoản chi hợp lý hay không?