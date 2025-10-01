Chiếc iPhone "thất bại" của Apple: Mất giá kỷ lục, giờ chỉ còn dưới 3 triệu

Ra mắt vào năm 2022 cùng thế hệ iPhone 14, iPhone SE 3 (hay iPhone SE 2022) được Apple định vị để thu hút nhóm khách hàng phổ thông nhờ mức giá dễ tiếp cận nhưng lại mang trong mình phần cứng hàng đầu. Thời điểm đó, máy có giá khởi điểm gần 13 triệu đồng cho phiên bản 64GB.

Thế nhưng, kỳ vọng đã nhanh chóng tan vỡ. Chỉ sau 3 năm, iPhone SE 3 đã ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là chiếc iPhone mất giá nhanh nhất của Apple.

Tính đến cuối tháng 9 năm 2025, một chiếc iPhone SE 3 đã qua sử dụng với ngoại hình đẹp đang được các cửa hàng rao bán chỉ quanh mức 4,15 triệu đồng. Đáng kinh ngạc hơn, phiên bản khóa mạng (lock) thậm chí có giá chỉ từ 2,9 triệu đồng – ngang ngửa với nhiều mẫu smartphone Android giá rẻ. Mức giá này là một cú trượt dài không phanh, bất chấp hiệu năng của máy được đánh giá là không hề thua kém flagship một thời iPhone 13 Pro Max.

Nguyên nhân cốt lõi: Thiết kế 10 năm tuổi

Lý do lớn nhất khiến iPhone SE 3 thất bại không nằm ở sức mạnh bên trong, mà đến từ vẻ ngoài đã quá lỗi thời. Apple đã giữ lại nguyên vẹn bộ vỏ của iPhone 8, vốn đã là một di sản từ thời iPhone 6 ra mắt năm 2014. Điều này đồng nghĩa với:

Màn hình chỉ 4,7 inch. Viền trên và dưới cực dày. Nút Home vật lý tích hợp Touch ID.

Trong khi các đối thủ Android trong cùng phân khúc liên tục đổi mới với thiết kế tràn viền, màn hình lớn, iPhone SE 3 trông như một sản phẩm đến từ quá khứ. Chính sự lạc hậu này đã khiến nó trở nên kém hấp dẫn, đặc biệt là với người dùng trẻ.

Những điểm yếu "chí mạng" khác

Bên cạnh thiết kế, trải nghiệm thực tế của iPhone SE 3 cũng bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố lớn:

Màn hình kém cạnh: Máy sử dụng tấm nền IPS LCD với độ phân giải 750 x 1334 pixels, tương tự chiếc iPhone 6 từ năm 2014. Trong thời đại của màn hình OLED rực rỡ và tần số quét 120Hz, chất lượng hiển thị của SE 3 mang lại trải nghiệm xem phim, lướt web khá hạn chế.

Thời lượng pin yếu: Viên pin 2018 mAh là một điểm yếu chí mạng. Con số này quá nhỏ so với tiêu chuẩn 3.000 - 4.000 mAh của smartphone phổ thông. Dù Apple đã tối ưu bằng chip tiết kiệm điện, thời lượng sử dụng thực tế của máy vẫn rất khiêm tốn, thường phải sạc lại trong ngày nếu dùng nhiều.

Bù lại, hiệu năng vẫn là "quái vật" trong tầm giá

Dù rớt giá thảm hại, iPhone SE 3 không phải là một chiếc điện thoại tệ. Điểm sáng giá nhất của máy là con chip Apple A15 Bionic – cùng loại chip được trang bị trên toàn bộ dòng iPhone 13 series. Sức mạnh của A15 Bionic giúp SE 3 xử lý mượt mà mọi tác vụ nặng như chơi game cấu hình cao, chỉnh sửa video hay đa nhiệm, vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ Android cùng tầm giá.

Về camera, tuy chỉ có một cảm biến 12MP duy nhất, nhưng nhờ thuật toán xử lý hình ảnh của chip A15, máy vẫn cho ra những bức ảnh chất lượng, đặc biệt là khả năng chụp chân dung xóa phông khá ấn tượng.

Ai nên mua iPhone SE 3 ở thời điểm này?

Ở mức giá hiện tại (từ 2,9 – 4,15 triệu đồng), iPhone SE 3 là một lựa chọn hợp lý cho những ai:

Cần một chiếc máy phụ nhỏ gọn, bền bỉ. Người lớn tuổi chỉ cần các tác vụ cơ bản như nghe gọi, lướt web. Người dùng yêu thích sự nhỏ gọn và cảm biến vân tay Touch ID.

Tuy nhiên, nếu bạn cần một trải nghiệm toàn diện hơn về màn hình, pin và sự đa dụng của camera, việc cân nhắc các mẫu máy như iPhone 11 hoặc iPhone 12 đã qua sử dụng (giá từ 6 – 9 triệu đồng) sẽ là một quyết định đầu tư thông minh hơn.

iPhone SE 3 chính là minh chứng rõ nét cho thấy triết lý "thiết kế cũ, cấu hình mới" của Apple không phải lúc nào cũng thành công. Một sản phẩm dù mạnh mẽ bên trong nhưng lại quá lỗi thời bên ngoài khó có thể giữ được giá trị trên thị trường smartphone ngày càng cạnh tranh.