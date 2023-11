Chi tiêu thông minh, hoàn tiền đa dạng với BST thẻ tín dụng mới LOTTE Finance

Miễn và hoàn phí thường niên dễ dàng, hoàn tiền đến 3,3 triệu/tháng

Hiện nay thanh toán chi tiêu bằng thẻ tín dụng ngày càng phổ biến song nhiều người còn e ngại với thẻ tín dụng, bởi nỗi lo bị quá hạn hoặc phải đáp ứng được điều kiện chi tiêu hạn mức rất cao mới được miễn hoặc hoàn phí thường niên của thẻ tín dụng.

Không chỉ tối ưu nhu cầu chi tiêu và trải nghiệm phong cách sống chuyên biệt của từng phân khúc khách hàng, khách hàng hoàn toàn loại bỏ nỗi lo về phí thường niên khi sử dụng bộ thẻ tín dụng mới LOTTE Finance VISA For Lady - For Man - For Young.

Dòng thẻ LOTTE Finance VISA For Young được miễn phí thường niên trọn đời, nhằm khuyến khích nhóm khách hàng trẻ thoải mái tiếp cận và tối ưu hóa việc hoạch định tài chính cá nhân. Trong khi đó, LOTTE Finance VISA For Lady và LOTTE Finance VISA For Man dễ dàng hoàn phí thường niên khi quẹt giao dịch với điều kiện chi tiêu cạnh tranh so với thị trường.

Hoàn tiền đa dạng và mở thẻ hết sức dễ dàng

Thấu hiểu sâu sắc nhu cầu sử dụng và ưu đãi của các đối tượng khách hàng chuyên biệt, từng dòng thẻ của BST mới được thiết kế với nhiều tính năng và ưu đãi hoàn tiền chưa từng có.

Thẻ tín dụng LOTTE Finance VISA For Young được thiết kế phù hợp với nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu giải trí đa dạng, ưa thích các sản phẩm thẻ tín dụng tập trung vào ưu đãi hoàn tiền liên quan đến giải trí, mua sắm và ẩm thực trên các app và sàn thương mại điện tử. Thẻ For Young có chính sách hoàn tiền cao lên tới 20% dành cho lĩnh vực giải trí như xem phim tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc, giải trí trên Netflix, Spotify, Apple Itunes,... Ngoài ra còn có nhiều ưu đãi hoàn tiền khi sử dụng thẻ tín dụng LOTTE Finance VISA For Young trên các app ẩm thực, app đặt xe, sàn thương mại điện tử.

Nhóm khách hàng phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi từ 25 - 45 tuổi quan tâm nhiều đến việc quản lý chi tiêu gia đình, làm sao để vừa đảm bảo các khoản chi cần thiết mà vẫn tiết kiệm. Thẻ tín dụng LOTTE Finance VISA For Lady được thiết kế đáp ứng tối ưu nhu cầu này: Hoàn tiền lên tới 3,3 triệu đồng/tháng, trong đó 7% cho các chi tiêu tại siêu thị, 1% cho các lĩnh vực bảo hiểm, y tế; miễn phí phát hành thẻ và hoàn phí thường niên trọn đời. LOTTE Finance VISA For Lady là sự lựa chọn thông minh của những người phụ nữ hiện đại, chăm lo chu toàn nhất cho gia đình.

Thẻ LOTTE Finance VISA For Lady hoàn tiền lên đến 7% đối với chi tiêu mua sắm tại các siêu thị

LOTTE Finance VISA For Man - Dòng thẻ tín dụng tiên phong trên thị trường được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho cánh mày râu. Với ưu đãi tích lũy hoàn tiền cao tới 3,3 triệu đồng/ tháng, trong đó 7% cho các hạng mục ẩm thực, 1% cho thể thao và thương mại điện tử. LOTTE Finance VISA For Man giúp cho khách hàng, đặc biệt là các khách hàng nam giới có thể tự tin cùng bạn bè, gia đình trải nghiệm phong vị ẩm thực đẳng cấp và sang trọng tại các nhà hàng nổi tiếng.

Thẻ LOTTE Finance VISA For Man hoàn tiền lên đến 7% đối với chi tiêu ẩm thực, dành riêng cho nhóm khách hàng có sở thích khám phá các nhà hàng, quán ăn tại các tụ điểm nổi tiếng.

Các tiện ích thanh toán đa dạng khác cũng được LOTTE Finance tích hợp vào các dòng thẻ tín dụng mới gồm: thanh toán tại POS, mua sắm online, thanh toán hoá đơn, trả góp giao dịch chi tiêu, ưu đãi miễn lãi tới 45 và hoàn toàn không mất phí mở thẻ, miễn phí rút tiền và còn được hoàn phí thường niên trọn đời, trả góp 0% tại các đối tác liên kết.

Đặc biệt, không cần lo những thủ tục hay hồ sơ phức tạp, điều kiện mở thẻ tín dụng mới LOTTE Finance Visa For Young - Man - Lady rất dễ dàng và nhanh chóng.

Hoàn ngay 100.000 VNĐ cho 500 khách hàng mới may mắn

Chương trình khuyến mại hấp dẫn "Chi tiêu ngay, tiền hoàn về tay" là món quà LOTTE Finance dành tặng các quý khách hàng nhân dịp ra mắt bộ thẻ tín dụng mới. 100.000 VNĐ sẽ được hoàn về cho 500 khách hàng đầu tiên đăng kí thẻ tín dụng LOTTE Finance Visa For Lady - For Man - For Young lần đầu và phát sinh tổng giao dịch tài chính từ 1 triệu VNĐ. Chương trình diễn ra từ 01/11/2023 đến hết 31/12/2023, áp dụng cho cả ba dòng thẻ mới LOTTE Finance VISA For Lady - For Man - For Young.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Tài chính TNHH MTV LOTTE Việt Nam (LOTTE Finance)

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa Tây, LOTTE Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Hotline: 1900 6866

Website: http://www.lottefinance.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/LOTTEFinanceVietnam