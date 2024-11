Chi Pu trở thành đại sứ thương hiệu Sữa tắm nấm Truffle Elvawell

Chi Pu - Đại sứ thương hiệu của Elvawell

Được biết đến là một nghệ sĩ đa tài, Chi Pu "gây bão" cộng đồng mạng khi thành công trong lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Chi Pu sở hữu lượng fan hùng hậu với 20 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, Chi Pu cũng từng tham gia và thành công trong chương trình truyền hình thực tế "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" tại Trung Quốc, đưa danh tiếng của mình vươn ra trường quốc tế.

Bên cạnh câu chuyện về sự nỗ lực không ngừng để phát triển bản thân, Chi Pu còn ghi điểm với ngoại hình quyến rũ, cuốn hút cùng gu thời trang cuốn hút, sành điệu. Luôn "tỏa sáng" với phong cách đầy tự tin và năng lượng tích cực. Chi Pu chính là một đại sứ hoàn hảo cùng Elvawell đồng hành trong hành trình mang lại sự tự tin cho phụ nữ thông qua các sản phẩm chăm sóc da cao cấp.

Chi Pu "về chung một nhà" với Elvawell, hứa hẹn mang đến những sản phẩm đẳng cấp, chất lượng dành cho phái đẹp.

Elvawell – Sứ mệnh yêu bản thân và sống trọn vẹn

Elvawell, thương hiệu mỹ phẩm công nghệ Thụy Sĩ, không chỉ mang đến các sản phẩm chăm sóc tóc mà còn nổi bật với dòng sữa tắm nấm truffle hương nước hoa. Với slogan "Yêu bản thân, sống trọn vẹn", Elvawell luôn nỗ lực giúp phụ nữ yêu thương và chăm sóc làn da của mình một cách trọn vẹn nhất.

Nấm truffle trắng là thành phần chủ đạo trong sữa tắm Elvawell, một siêu thực phẩm quý giá giúp dưỡng trắng da và cân bằng dầu trên da. Sản phẩm còn chứa Hyaluronic Acid (HA) và Niacinamide, hai thành phần dưỡng ẩm và làm sáng da quen thuộc trong ngành skincare.

Sữa tắm hương nước hoa Elvawell có thành phần quý giá nấm Truffle xa xỉ

Lợi ích khi sử dụng Sữa tắm hương nước hoa nấm Truffle Elvawell

Theo khảo sát từ Elvawell, người dùng Việt Nam đặc biệt quan tâm đến ba yếu tố chính khi chọn sữa tắm: mùi hương, khả năng làm sạch, và tác dụng dưỡng da. Sữa tắm Elvawell mang đến nhiều lựa chọn mùi hương đa dạng, từ nhẹ nhàng, ngọt ngào đến cá tính, khác biệt, phù hợp với sở thích của mọi người.

Ngoài ra, với thành phần nấm truffle trắng quý giá cùng các hoạt chất như Hyaluronic Acid và Niacinamide, sữa tắm Elvawell không chỉ làm sạch da mà còn giúp dưỡng ẩm sâu, tăng cường độ căng mọng, và dưỡng sáng làn da.

- Thành phần chính: Nấm truffle trắng, Hyaluronic Acid (HA), Niacinamide.

- Lợi ích nổi bật: Làm sạch, dưỡng ẩm và làm sáng da.

Sữa tắm hương nước hoa nấm Truffle Elvawell chứa các hoạt chất vàng giúp dưỡng trắng da

Công nghệ tiên tiến từ Thụy Sĩ trong sản phẩm Elvawell

Với công nghệ tiên tiến từ Thụy Sĩ, Elvawell luôn tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mỹ phẩm cao cấp. Sữa tắm Elvawell là kết quả của quá trình nghiên cứu và thử nghiệm kỹ lưỡng, đảm bảo mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da phụ nữ Việt Nam.

Elvawell hiện đang cung cấp hai dung tích cho sản phẩm sữa tắm hương nước hoa: 250ml và 500ml, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng.

Theo nữ doanh nhân Linh Berry - Nhà sáng lập Wonder Union Việt Nam - Chủ tịch thương hiệu Elvawell Việt Nam - 1 trong 19 Dragon Ladies tại giải thưởng Women of Our Time chia sẻ: "Mục tiêu của thương hiệu trong năm 2024 chính là tạo ra những bứt phá rõ rệt hơn nhằm giúp người phụ nữ biết cách yêu và trân trọng vẻ đẹp bản thân hơn."

Chi Pu và Elvawell – Sự hợp tác đáng mong đợi

Sự hợp tác giữa Chi Pu và Elvawell đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong việc tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam. Với hình ảnh quyến rũ, tự tin và phong cách sống tích cực, Chi Pu là hình tượng hoàn hảo đại diện cho giá trị mà Elvawell muốn truyền tải: Yêu bản thân, sống trọn vẹn.

Lễ ký kết hợp đồng đại sứ thương hiệu Elvawell giữa Chi Pu và chủ tịch thương hiệu - Nữ doanh nhân Linh Berry

Các NPP xuất sắc được vinh danh trong Sự kiện công bố đại sứ thương hiệu Chi Pu của sữa tắm nấm truffle công nghệ Thụy Sĩ Elvawell

Mua sữa tắm Elvawell ở đâu?

Sữa tắm hương nước hoa nấm truffle Elvawell được nhập khẩu và phân phối bởi Wonder Union Việt Nam, cùng với thương hiệu Weilaiya đã thành công tại thị trường Việt Nam suốt 7 năm qua.

Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua sản phẩm tại các đại lý phân phối chính hãng của Elvawell. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ qua các kênh sau:

Fanpage: https://www.facebook.com/brand.elvawell

Website: https://elvawell.vn/

Instagram: https://www.instagram.com/elvawellvn/

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sp ra thị trường: CÔNG TY TNHH WONDER UNION.

Địa chỉ: Căn 06 Tầng 1 Tòa G1 Sunshine Garden, đường Dương Văn Bé, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.