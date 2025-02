Chi tiết bí ẩn nhất trên cơ thể Thiều Bảo Trâm

Bỏ qua những câu chuyện đời tư, tình ái ồn ào thì Thiều Bảo Trâm là cái tên được công chúng dành sự chú ý vì nhan sắc mỹ miều, vóc dáng quyến rũ, giọng hát nhẹ nhàng tình cảm. Sau hành trình tại Chị Đẹp Đạp Gió, Thiều Bảo Trâm càng gây chú ý vì mỗi lần xuất hiện đều mang đến sự mới mẻ trong phong cách ăn diện. Tuy nhiên, những người theo dõi Thiều Bảo Trâm nhiều năm nay sẽ phát hiện ra dạo này nữ ca sĩ có phần "bí ẩn", vì luôn tìm cách che giấu 1 chi tiết thoắt ẩn thoắt hiện trên cơ thể.

Cụ thể, trước đây ở xương quai xanh của Thiều Bảo Trâm có xăm một dòng chữ có nội dung "I'm beautiful in my way" (Tạm dịch: Đẹp theo cách của riêng tôi). Tuy nhiên, trong tầm 1 năm trở lại đây, Thiều Bảo Trâm đã dùng các cách như dán băng, dùng kem nền... để che hình xăm này. Như mới đây nhất, Thiều Bảo Trâm đã dùng 1 băng gạt cùng mau với da dán vào vị trí có hình xăm kia khi đến dự lễ thành đôi của Vũ Cát Tường.

Dễ dàng nhận ra, nữ ca sĩ cũng dùng các công cụ chỉnh ảnh để dòng chữ kia "bay màu" trong bức ảnh đăng lên trang cá nhân. Có lần, khi bị fan phát hiện cùng 1 bối cảnh nhưng chỉ 2/5 bức ảnh có hình xăm còn 3 bức còn lại mất hút thì Thiều Bảo Trâm giải thích: "Chị lười xóa mấy hình kia".

Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi dùng một băng dán cùng màu da để che vị trí hình xăm

Hình xăm không chỉ thể hiện cá tính mà còn mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc, gắn liền với kỷ niệm, cảm xúc hoặc một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời. Vì thế, việc Thiều Bảo Trâm âm thầm xoá bỏ hoặc giấu đi những hình xăm ngay lập tức khiến công chúng đặt ra nhiều suy đoán. Lý do Thiều Bảo Trâm dùng các cách thủ công để che hình xăm thay vì dùng những phương pháp công nghệ để xoá vĩnh viễn có thể là do không muốn để lại sẹo. Bởi lẽ, vị trí hình xăm này khá chính diện trên cơ thể, nếu để lại xẹo sẽ phần nào ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ.

Trong loạt ảnh đi diễn sự kiện, quay hình Chị đẹp Đạp gió hoặc cả ảnh đời thường, Thiều Bảo Trâm luôn tìm cách che hình xăm này

Có lúc, cô còn dùng công cụ chỉnh ảnh để xoá hình xăm

Trước dây, Thiều Bảo Trâm rất thường xuyên khoe "dấu ấn cá nhân" là hình xăm kia

Thậm chí, cô tự tin diện áo cổ sâu để cả hình xăm lộ ra khi xuất hiện tại sự kiện

Đây không phải lần đầu Thiều Bảo Trâm gây chú ý liên quan đến những hình xăm. Thời điểm sau khi nổ ra vụ ồn ào tình ái với Hải Tú - Sơn Tùng thì Thiều Bảo Trâm từng gây chú ý khi xoá một hình xăm ở cánh tay. Thiều Bảo Trâm cho biết hình xăm mà đã xoá khi đó là dãy số "3559637086899295" - tổ hợp những số cuối là năm sinh của cả gia đình. Thời điểm đó, nữ ca sĩ quyết định xoá hình xăm vì không còn thích có hình xăm trên người và mặc váy nhìn không hợp. Bên cạnh đó, Thiều Bảo Trâm giải thích: "Do đi quay hình phải che bằng kem nền dính ra đồ bị dơ quá".

Thiều Bảo Trâm còn có 1 hình xăm ở cánh tay

Cách đây 4 năm, cô cũng đã xoá hình xăm này

Thiều Bảo Trâm là nữ ca sĩ có tình duyên lận đận. Sau khi kết thúc mối tình thanh xuân với Sơn Tùng, cứ ngỡ sẽ có hạnh phúc mới bên tình trẻ nhưng cuối cùng cô cũng toang. Hồi tháng 10/2024, Thiều Bảo Trâm tiếp tục gây hoang mang khi đăng một story có nội dung: "Nhiều lúc đơn giản là cần một người lắng nghe và cho mình cảm giác bảo vệ thôi sao khó ghê. Chỉ có bản thân phải tự cố gắng thôi. Cố lên". Thời điểm đó, "thánh soi" phát hiện Thiều Bảo Trâm đã không còn theo dõi bạn trai kém tuổi.

Đến đầu tháng 1/2025, Thiều Bảo Trâm xác nhận trở lại cuộc sống độc thân: "Mọi người ơi, mình cũng không muốn nói gì sâu cả. Mọi việc kết thúc rồi nên mình cũng mong mọi người đừng đăng clip và hình ảnh tag 2 bọn mình vào nhau nữa. Mình không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của bạn ấy. Mọi người hãy theo dõi những chặng đường tiếp theo của Trâm nhé. Mình một mình cũng quen rồi nên mình sẽ tập trung quay lại với cuộc sống độc thân, tập trung làm việc hơn nữa. Mình không buồn để ảnh hưởng công việc đâ. Mọi người đừng lo nhé".