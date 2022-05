Chi tiền cho cả đống serum, kem dưỡng đắt đỏ mà bỏ quên sắm 1 món "bảo bối" này, da bạn vẫn sẽ xuống cấp già xọm sớm thôi

Ngoài những bước rửa mặt, bôi tinh chất, cấp ẩm thông thường, các nàng bắt buộc phải sắm thêm các sản phẩm tẩy tế bào chết để có một làn da sạch, thông thoáng. Có như thế, da mới có thể hấp thụ các dưỡng chất, từ đó cải thiện các vấn đề về lỗ chân lông hoặc dầu mụn.

Dưới đây là 5 sản phẩm tẩy tế bào chết dạng toner và dạng hạt mà chị em nên chi tiền.



Sáp tẩy da chết Banila Co Clean It Zero Cleansing Balm Pore Clarifying

Với thành phần chính được chiết xuất từ dầu Jojoba, sáp tẩy tế bào chết Banila Co Clean It Zero Cleansing Balm Pore Clarifying sẽ đi sâu vào lỗ chân lông để làm sạch các cặn bẩn và lớp trang điểm bên trong da. Ngoài ra, sản phẩm có chứa BHA và LHA giúp tẩy sạch các tế bào chết, loại bỏ dầu thừa và ngăn ngừa mụn trứng cá. Với em này, chị em có thể sử dụng đều đặn hàng ngày vì bên cạnh việc loại bỏ tế bào chết, sản phẩm còn cung cấp vitamin C, E giúp dưỡng ẩm để làn da khỏe mạnh, mềm mịn hơn.





Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant



Em tẩy da chết nhà Paula's Choice này không còn là một sản phẩm quá xa lạ với các chị em. Em này có chứa salicylic acid (BHA) dễ dàng tác động, đi sâu vào lỗ chân lông để đẩy sạch bụi bẩn, bã nhờn từ sâu bên trong. Từ đó, sản phẩm giúp hỗ trợ giảm thiểu tình trạng mụn ẩn, bí tắc lỗ chân lông và ngăn ngừa hình thành mụn trên da. Chiết xuất cam thảo và yến mạch còn giúp làm dịu da, ngừa lão hóa và cải thiện tông màu da của chị em.





Gel tẩy tế bào chết Skinfood Pineapple Peeling Gel



Với thành phần được chiết xuất từ dứa, nha đam và rau sam giàu xenluloza và AHA có công dụng loại bỏ tế bào chết, se khít lỗ chân lông và ngăn ngừa dầu, mụn. Sản phẩm có kết cấu dạng gel khi thoa trên da sẽ kết dính để lấy đi bụi bẩn và mang đến làn da mịn màng, tươi sáng cho chị em. Gel tẩy tế bào chết Skinfood Pineapple Peeling Gel có thể phù hợp dùng cho mọi loại da.





Cosrx AHA/BHA Clarifying Treatment Toner



Nước hoa hồng Cosrx AHA/BHA Clarifying Treatment có chứa nồng độ 0,1% AHA (Glycolic Acid) và 0,1 % BHA (Betaine Salicylate) cùng với chiết xuất táo, vỏ cây liễu, allantoin, B5 có công dụng tẩy da chết, làm sạch lỗ chân lông một cách nhẹ nhàng trên da. Nhờ vậy, dầu nhờn và mụn trên da cũng được cải thiện để làm da của chị em ngày càng ráo mịn và đều màu hơn.

Gel tẩy da chết Rosette Peeling Gel



Em tẩy da chết đến từ Nhật Bản này được các chị em tin dùng bởi hiệu quả đem lại cũng như giá thành dễ chịu hơn hẳn so với nhiều đối thủ khác. Rosette Peeling Gel có chứa AHA chiết xuất từ 2 loại axit trái cây tự nhiên và trà xanh có công dụng làm mềm lớp sừng, loại bỏ tế bào chết để lỗ chân lông được thông thoáng. Chưa hết, thành phần glycerin sẽ cung cấp độ ẩm cho da mềm mịn và tươi sáng hơn.





