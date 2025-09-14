Chi phí học bác sĩ nội trú, cao nhất lên tới hơn 900 triệu đồng/năm

Năm 2025, trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển 165 chỉ tiêu bác sĩ nội trú cho 13 chuyên ngành gồm: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Nhãn khoa, Tai mũi họng, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Ung thư, Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Hồi sức cấp cứu, Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Răng Hàm Mặt.

Học phí bác sĩ nội trú là 74,6 triệu đồng/học viên. Các năm học tiếp theo sẽ thực hiện theo các văn bản quy định.

Trường Đại học Y Hà Nội năm nay đào tạo 38 chuyên ngành bác sĩ nội trú. Chỉ tiêu bác sĩ nội trú là 426, trong đó 402 chỉ tiêu dành cho trường Đại học Y Hà Nội; 13 chỉ tiêu cho phân hiệu Thanh Hóa; 6 chỉ tiêu cho Sở Y tế Lào Cai; 5 chỉ tiêu thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Mức học phí dao động từ 24,7-32,6 triệu/học viên (5 tháng).

Chi phí học bác sĩ nội trú 2025, cao nhất lên tới hơn 900 triệu đồng/năm. (Ảnh minh hoạ)

Tại trường Đại học Y Dược TP.HCM, học phí bác sĩ nội trú năm học 2025-2026 dao động từ 46,6-66,5 triệu đồng, trong đó ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học có học phí cao nhất.

Năm nay trường tuyển sinh 279 chỉ tiêu cho 28 chuyên ngành bác sĩ nội trú. Một trong các điều kiện dự tuyển của trường là thí sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2025, thuộc ngành học đúng với chuyên ngành dự thi, đạt loại khá trở lên và không thi lại môn thi tốt nghiệp.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình thông báo học phí bác sĩ nội trú khoảng 7,7 triệu đồng/tháng. Năm nay, trường tuyển 71 chỉ tiêu cho 4 chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Y học cổ truyền.

Trường Đại học VinUni là một trong những trường tư đào tạo bác sĩ nội trú. Năm 2025, chỉ tiêu của trường là 40 học viên cho 5 chuyên ngành, đào tạo trong 4-5 năm.

Trường yêu cầu ứng viên phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2025 thuộc ngành bác sỹ Y khoa, điểm trung bình 6 năm học tối thiểu từ 7 trở lên. Thí sinh phải trải qua 3 vòng, gồm thẩm định hồ sơ dự tuyển; thi trắc nghiệm IFOM (International Foundation of Medicine) bằng tiếng Anh, được phát triển bởi Cục Khảo thí Y Khoa Mỹ và cuối cùng là vòng phỏng vấn.

Tại trường Đại học VinUni, học phí bác sĩ nội trú lên tới 932,4 triệu đồng/năm. Tuy nhiên từ năm 2025 học viên trúng tuyển có cơ hội được miễn học phí và nhận tài trợ/phụ cấp khác từ hệ thống Y tế Vinmec.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm nay tuyển sinh 11 chuyên ngành bác sĩ nội trú. Điều kiện dự thi là bác sĩ đa khoa hệ chính quy, tốt nghiệp năm 2025 và đạt loại khá trở lên. Học phí năm học 2025-2026 chưa được công bố, song ở năm học 2024-2025, học phí chương trình bác sĩ nội trú là 63 triệu đồng/năm học.

Chương trình bác sĩ nội trú là một trong những bậc đào tạo khó và khắt khe nhất cho sinh viên ngành Y mới ra trường. Thí sinh phải vượt qua kỳ thi đầu vào với khối lượng kiến thức lớn, đồng thời trải qua quá trình học tập, thực hành liên tục tại bệnh viện.

Theo Quyết định 19/2006/QĐ-BYT, thí sinh dự thi bác sĩ nội trú phải đáp ứng nhiều tiêu chí: tốt nghiệp chính quy loại khá trở lên; không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trong thời gian học; tuổi đời không quá 27; đủ sức khỏe làm việc lâu dài trong ngành Y (một số ngành còn có yêu cầu sức khỏe riêng).

So với các chương trình cao học hay chuyên khoa I, kỳ thi bác sĩ nội trú được đánh giá là khó khăn hơn nhiều. Đặc biệt mỗi thí sinh chỉ được thi một lần, với số lượng chỉ tiêu rất hạn chế. Một số chuyên ngành chỉ tuyển vài người mỗi năm.

Bộ Y tế đánh giá đây là chương trình cần thiết để đào tạo bác sĩ giỏi, có kỹ năng thực hành trong bệnh viện. Tại Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Đại học Y Hà Nội thuộc diện lâu đời nhất (từ năm 1974).