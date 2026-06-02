Chỉ có người EQ thấp mới làm 4 điều này lúc giữa trưa

Giữa trưa là khoảng thời gian ngắn ngủi để mỗi người tái tạo năng lượng sau nửa ngày làm việc mệt mỏi. Thế nhưng, sự vô tư đến mức vô duyên của những người có EQ thấp lại biến khung giờ này thành nỗi ám ảnh cho đồng nghiệp và những người xung quanh.

Nhiều người lầm tưởng trí tuệ cảm xúc (EQ) là thứ gì đó đao to búa lớn, phải thể hiện qua những buổi thương thảo hay những mối quan hệ xã giao lịch thiệp. Thực ra, EQ nằm ngay ở cách bạn ứng xử trong không gian chung vào những thời điểm nhạy cảm nhất.

Khung giờ từ 12 giờ đến 13 giờ trưa là lúc bộ não mệt mỏi, năng lượng đi xuống, ai cũng cần một chút không gian yên tĩnh để ăn uống và chợp mắt. Một người có EQ cao luôn biết cách thu vén hành vi để không làm phiền ai. Ngược lại, kẻ có EQ thấp kịch đáy lại thường thản nhiên làm 4 việc dưới đây, tự biến mình thành "kẻ bị ghét nhất" chốn công sở:

Thản nhiên nhắn tin, gọi điện trao đổi công việc hoặc buôn chuyện cá nhân bất chấp giờ nghỉ

Kiểu người này mặc định rằng "mình đang thức thì người khác không được ngủ". Họ thản nhiên gọi điện thoại cho đồng nghiệp, đối tác hoặc bạn bè vào lúc 12 giờ 30 phút trưa chỉ để hỏi một việc chưa gấp, hoặc luyên thuyên kể một câu chuyện phiếm. Ở môi trường công sở, họ vô tư buôn chuyện điện thoại mở loa ngoài, cười hố hố ngay tại hàng ghế làm việc trong khi xung quanh mọi người đã tắt đèn, trải chiếu để ngủ trưa.

Hành vi này tố cáo sự thiếu hụt trầm trọng về ranh giới cá nhân và lòng thấu cảm tối thiểu. Họ chỉ quan tâm đến sự tiện lợi và nhu cầu của bản thân mà ngó lơ quyền được nghỉ ngơi của người khác. Việc xâm hại 30 phút chợp mắt quý giá của đồng nghiệp không khiến bạn trông chăm chỉ hơn, ngược lại chỉ khiến mọi người đánh giá bạn là kẻ ích kỷ, không biết điều và muốn né tránh trong mọi dự án sau này.

Mang những món ăn có mùi nồng nặc vào không gian kín hoặc ăn uống phát ra tiếng động thô thiển

Hình ảnh không hiếm gặp tại các văn phòng máy lạnh kín mít lúc giữa trưa là những hộp bún mắm, sầu riêng, cá kho, mắm tôm... được một số cá nhân thản nhiên mở ra đánh chén. Mùi thức ăn bám vào rèm cửa, điều hòa và ám ảnh toàn bộ phòng làm việc suốt cả buổi chiều. Tệ hơn, khi ăn, họ còn giữ thói quen nhai nhóp nhép, húp nước soàn soạt hoặc nói chuyện khi mồm đầy thức ăn, bắn cả ra xung quanh.

Cách một người ăn uống phản chiếu rõ ràng phông văn hóa và sự tinh tế của họ. Người có EQ thấp không hiểu rằng không gian văn phòng là của chung. Việc bắt hàng chục con người phải hít ngửi mùi thức ăn cá nhân của mình, hoặc phải nghe những âm thanh nhai nuốt thô thiển trong lúc cần yên tĩnh là một sự tra tấn vô lý. Người tinh tế luôn chọn ăn ở khu vực pantry riêng, chọn món nhẹ mùi và luôn dọn dẹp, xịt phòng sạch sẽ sau khi dùng bữa.

Tranh thủ thời gian bật nhạc, xem phim, lướt video ngắn mở loa ngoài hết cỡ

Khi lướt các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook Reels, nhiều người có thói quen không đeo tai nghe mà mở loa ngoài to hết cỡ để nghe trọn vẹn âm thanh giật gân, những tiếng cười hiệu ứng chói tai. Họ vừa ăn, vừa lướt, hoặc vừa nằm nghỉ vừa tận hưởng thế giới giải trí của riêng mình mặc cho những người xung quanh đang nhắm mắt tìm kiếm giấc ngủ.

Hành vi này thể hiện sự vô kỷ luật và thiếu giáo dưỡng ở nơi công cộng. Họ nhầm lẫn giữa sự tự nhiên thoải mái tại nhà và quy chuẩn ứng xử tại môi trường tập thể. Chỉ một hành động nhỏ là đeo chiếc tai nghe vào cũng không làm được, chứng tỏ cái tôi của họ quá lớn, luôn đặt sở thích giải trí cá nhân lên trên sự thoải mái của cộng đồng.

Chiếm dụng không gian chung một cách vô ý thức và từ chối dọn dẹp đống bừa bộn mình bày ra

Tại các văn phòng có khu vực sofa nghỉ ngơi hoặc bàn ăn chung, người EQ thấp luôn là người đến sớm nhất để "chiếm chỗ" tốt nhất, nằm bò ra hết cả băng ghế dài khiến người khác không có chỗ ngồi. Sau khi ăn uống xong tại bàn làm việc hoặc pantry, họ thản nhiên vứt rác tại chỗ, để lại những vết nước đổ loang lổ, hộp xốp bốc mùi và mặc định rằng cô lao công hoặc người đến sau sẽ phải dọn dẹp bãi chiến trường đó cho mình.

Đây là biểu hiện của lối sống ích kỷ, quen được chiều chuộng và thiếu trách nhiệm xã hội. Việc thản nhiên "xài chùa" không gian công cộng rồi bỏ mặc sự bừa bộn cho người khác giải quyết sẽ nhanh chóng bào mòn lòng kiên nhẫn của tập thể. Nó lột trần một bản ngã lười biếng, thiếu tôn trọng sức lao động của người khác và chắc chắn sẽ bị mọi người âm thầm cô lập.

Khoảng thời gian giữa trưa tuy ngắn ngủi nhưng lại là tấm gương phản chiếu chính xác nhất sự tử tế và văn minh của một con người. Hãy học cách đi nhẹ, nói khẽ, sử dụng tai nghe và giữ gìn vệ sinh chung, bởi sự tinh tế trong những điều nhỏ nhặt ấy chính là chiếc chìa khóa vàng giúp bạn xây dựng một hình ảnh chuyên nghiệp và nhận được sự tôn trọng thực sự từ những người xung quanh.