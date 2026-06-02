Nam sinh chỉ viết hơn 20 chữ vào bài thi môn Văn rồi nộp bài, Hiệu trưởng đọc xong lập tức "đặc cách" tuyển thẳng

Tại Trung Quốc, vào kỳ tuyển sinh của Đại học Thanh Đảo năm 1930, dư luận nước này từng xôn xao trước câu chuyện về một thí sinh được “đặc cách tuyển thẳng” mang tên Tang Khắc Gia, sinh năm 1905 tại Chư Thành, Sơn Đông.

Năm đó, ở tuổi 25, Tang Khắc Gia quyết định dự thi Đại học Thanh Đảo với mong muốn nâng cao tri thức. Kỳ thi chỉ gồm hai môn là Toán và Văn, trong đó Toán lại là điểm yếu lớn nhất của ông. Trong phòng thi, ông nhận ra bản thân không giải được bất kỳ câu hỏi nào. Chỉ sau khoảng nửa giờ, ông nộp bài trắng và rời đi.

Đến phần thi Văn sau đó, thí sinh được chọn một trong hai đề. Tang Khắc Gia chọn viết về quan điểm sống, nhưng chỉ trình bày vỏn vẹn 28 chữ rồi nộp bài. 28 chữ ấy được tạm dịch là: "Con người luôn theo đuổi ánh sáng, nhưng ai coi ánh sáng là ánh sáng sẽ chìm vào biển khổ vô tận".

Chính bản thân ông cũng tin rằng mình khó có thể vượt qua kỳ thi này.

Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Dù bị điểm 0 môn Toán, bài văn ngắn gọn của ông lại gây ấn tượng mạnh với hội đồng chấm thi. Chỉ với 28 chữ súc tích, nội dung được đánh giá sâu sắc và giàu triết lý, giúp ông đạt tới 98 điểm, mức điểm cao nhất ở môn Văn năm đó.

Nhờ dấu ấn đặc biệt này, Tang Khắc Gia được ban giám hiệu Đại học Thanh Đảo đặc cách cho nhập học dù không đáp ứng đầy đủ tiêu chí thông thường. Quyết định ấy từng gây tranh luận, nhưng nhà trường vẫn giữ quan điểm rằng tài năng văn chương xuất sắc của ông xứng đáng được trao cơ hội.

Xuất thân trong gia đình giàu truyền thống học thuật

Tang Khắc Gia sinh ra trong một gia đình trí thức có nền tảng sâu sắc. Cả cụ và ông nội ông đều từng giữ vai trò quan trọng dưới triều Thanh trong lịch sử Trung Quốc, trong khi cha ông tốt nghiệp một trường Luật và Chính trị danh tiếng. Ngay từ nhỏ, Tang Khắc Gia đã lớn lên trong môi trường đề cao tri thức, thấm nhuần tư tưởng Nho giáo và tinh thần hiếu học.

Ông nội không chỉ là một nhà thơ có tiếng mà còn trực tiếp dạy Tang Khắc Gia thư pháp và sáng tác thơ. Nhờ sự hướng dẫn tận tình này, ngay từ thuở thiếu niên, Tang Khắc Gia đã sớm bộc lộ năng khiếu văn chương. Khi mới 12 tuổi, Tang Khắc Gia đã ghi nhớ hơn 60 bài thơ cổ và thi đỗ vào ngôi trường tiểu học hàng đầu trong huyện.

Sau đó, Tang Khắc Gia tiếp tục trúng tuyển vào Trường Sư phạm số 1 tỉnh Sơn Đông, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nhà giáo ưu tú. Trong suốt quá trình học tập, ông luôn nằm trong nhóm sinh viên xuất sắc. Những sáng tác của ông được thầy cô đánh giá cao và thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí trong và ngoài nước.

Đến năm 20 tuổi, một tác phẩm của ông được đăng trên một ấn phẩm văn học lớn, giúp tên tuổi Tang Khắc Gia dần được biết đến rộng rãi. Đầu năm 1927, ông tiếp tục được nhận vào Trường Chính trị và Quân sự Trung ương tại Vũ Hán, nơi đào tạo nhiều trí thức yêu nước tiêu biểu của Trung Quốc thời bấy giờ.

Nhà thơ Tang Khắc Gia khi tuổi già.

Nhà thơ dành trọn đời cho văn học Trung Hoa

Sau khi trở thành sinh viên Đại học Thanh Đảo, Tang Khắc Gia không ngừng nỗ lực và sớm khẳng định tài năng của mình. Đến năm 1934, ông đã cho ra đời nhiều tập thơ, tạo được tiếng vang lớn và thu hút sự chú ý trong giới văn chương.

Năm 1938, ông gia nhập Hiệp hội Văn học Nghệ thuật Trung Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Sau đó khoảng 4 năm, ông lập gia đình với bà Trương Mẫn và có bốn người con. Trong giai đoạn xã hội nhiều biến động, ông không ngừng sáng tác các tác phẩm mang tinh thần lạc quan, khích lệ ý chí và niềm tin của con người.

Sau năm 1949, Tang Khắc Gia đảm nhận vai trò biên tập một cơ quan thông tấn lớn, đồng thời tiếp tục theo đuổi con đường sáng tác. Thơ của ông thường xoay quanh cuộc sống của tầng lớp lao động nghèo, phản ánh chân thực những khó khăn, vất vả nhưng vẫn toát lên hy vọng và niềm tin vào tương lai.

Ngày 5/2/2004, ông qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 99 tuổi. Ông chính là minh chứng cho thấy tài năng thực sự và tư duy khác biệt có thể giúp con người vượt qua những giới hạn tưởng chừng không thể.

