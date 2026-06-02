Thí sinh TP HCM thi lớp 10 môn toán, đón xem gợi ý giải đề

Sáng nay (2-6), gần 152.000 thí sinh thi lớp 10 ở TPHCM bước vào ngày thi thứ 2, cũng là ngày thi cuối kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026, với môn thi toán, thời gian làm bài 120 phút. Báo Người Lao Động sẽ đăng gợi ý giải đề ngay sau khi môn thi kết thúc.

Với những thí sinh dự thi lớp 10 chuyên, tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên, tích hợp vào chiều nay, thời gian làm bài 150 phút.

Sau ngày thi đầu tiên với 2 môn ngữ văn và ngoại ngữ, đề thi được đánh giá "dễ thở", dự báo phổ điểm cao; nhiều thí sinh hồi hộp sợ đề toán sẽ khó lại để "cân bằng".

Váo hôm qua, theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, buổi thi sáng 1-6 diễn ra cơ bản bình thường. Tổng số thí sinh vắng thi là 603/151.557, tỉ lệ 0,39%.

Tại 2 điểm thi, ghi nhận một số thí sinh bị bệnh trong quá trình thi, phải xuống phòng y tế từ 5 đến 10 phút. Các điểm thi đã tiến hành lập biên bản sự cố bất thường. Sở GD-ĐT TP, cho biết do nguyên nhân xuất phát từ phía thí sinh, các trường hợp này không được bù giờ thi.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tại một điểm thi khác, ghi nhận 1 thí sinh sử dụng máy trợ thính trong phòng thi mà không thông báo trước cho điểm thi. Phòng Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT TPHCM đã yêu cầu điểm thi lập biên bản bất thường, đồng thời vẫn cho phép thí sinh tiếp tục sử dụng thiết bị trong suốt buổi thi. Điểm thi được đề nghị yêu cầu thí sinh bổ sung đầy đủ giấy tờ chứng nhận khuyết tật sau khi kết thúc buổi thi.

Thời gian làm bài thi môn toán là 120 phút

Tại điểm thi Trường THCS Kiến Thiết (phường Bàn Cờ), ghi nhận 1 thí sinh thường xuyên mất ổn định trong phòng thi gây ảnh hưởng đến trật tự. Sau buổi thi, điểm thi đã lập biên bản bất thường và mời phụ huynh đến làm việc.

Trường hợp thí sinh tiếp tục có hành vi tương tự trong buổi thi chiều, sẽ được chuyển sang thi tại phòng dự phòng. "Qua xác minh, thí sinh này được xác định có vấn đề về trí tuệ, tuy nhiên chưa hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận khuyết tật theo quy định" - Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết.

Thí sinh dự thi sáng 2-6

Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, ông Hồ Tấn Minh, thông tin buổi thi chiều 1-6 diễn ra cơ bản bình thường. Tổng số thí sinh vắng thi là 611/151.557 em, tỉ lệ 0,4%.

Trong quá trình thi, một vài điểm thi phát hiện một số đề thi bị mất chữ tại trang 2 và 3. Các điểm thi liên quan đã được yêu cầu mở đề dự phòng và tiến hành lập biên bản sự cố theo quy định. Trong ngày 1-6, có 2 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi...