Chương trình AP: “Bệ phóng” đưa nữ sinh Asian School vươn ra thế giới

Từ lớp học Advanced Placement (AP) tại Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) đến vị trí dẫn đầu đại học tại Pháp và “tấm vé” thực tập tại tập đoàn Bloomberg (London), Nguyễn Mai Kha đã chứng minh nền tảng giáo dục vững chắc chính là đòn bẩy để học sinh Việt tự tin định vị bản thân trên bản đồ toàn cầu.

"Tấm vé thông hành" tới giảng đường quốc tế

Thay vì bị "ngợp" trước khối lượng kiến thức khổng lồ tại môi trường đại học, Mai Kha bước vào giảng đường IÉSEG School of Management tại Pháp với tâm thế chủ động nhờ bước đệm vững chắc từ chương trình AP. Chính sự đầu tư nghiêm túc cho các môn Kinh tế và Giải tích ngay từ bậc trung học tại Asian School đã mang lại "trái ngọt" tức thì, giúp em nhanh chóng bứt phá để xác lập vị trí dẫn đầu toàn trường với điểm trung bình ấn tượng 18.12/20.

Dấu ấn bản lĩnh tại Bloomberg London

Không chỉ dừng lại ở những con số trên bảng điểm, bản lĩnh của cựu học sinh Asian School còn thuyết phục thành công những nhà tuyển dụng khắt khe nhất thế giới. Vượt qua hàng ngàn ứng viên quốc tế, Mai Kha đã xuất sắc ghi tên mình vào danh sách thực tập sinh mùa hè của tập đoàn tài chính Bloomberg tại London.

Từ một học sinh chưa tự tin khi trình bày quan điểm trước đám đông trở thành sinh viên ưu tú tại "trái tim" tài chính thế giới là kết quả của nhiều năm kiên trì tôi luyện kỹ năng thuyết trình và tư duy dự án dưới mái trường Asian School. Thành công này không chỉ là dấu ấn cá nhân rực rỡ mà còn khẳng định vị thế vượt trội của học sinh Asian School trên bản đồ nhân lực toàn cầu.

"Nếu bạn đang phân vân có nên chọn theo học chương trình AP hay không, câu trả lời chắc chắn là có. Tiếng Anh là chìa khóa và AP chính là con đường ngắn nhất để bạn khẳng định bản thân tại các nền giáo dục hàng đầu thế giới", Mai Kha nhắn nhủ đến các thế hệ đàn em.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Mai Kha luôn trân trọng những năm tháng học tập tại mái trường Asian School, nơi không chỉ truyền kiến thức mà còn chắp cánh ước mơ vươn ra thế giới. Hành trình của Mai Kha là minh chứng cho chất lượng đào tạo của Asian School giúp học sinh sẵn sàng bứt phá và trở thành những công dân toàn cầu ưu tú.

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, đào tạo song song Chương trình Việt Nam của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Chương trình Quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (CCSS) - Hoa Kỳ. Đối với bậc THPT, học sinh có thêm lựa chọn theo học chương trình Advanced Placement (AP) của College Board (Hoa Kỳ).

Advanced Placement (AP) là chương trình với các môn học nâng cao giúp học sinh tiếp cận sớm với kiến thức bậc đại học và có cơ hội lấy được tín chỉ đại học ngay từ khi còn học phổ thông. Các môn học trong chương trình AP được công nhận bởi hầu hết các trường đại học tại Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. AP giúp hồ sơ chuyển tiếp du học, xét học bổng quốc tế của học sinh nổi bật và ấn tượng hơn.