Chỉ 50k/ngày nhưng không phải ai cũng làm được, nhất là khi lương dưới 15 triệu

50.000 đồng một ngày nghe qua là con số rất nhỏ. Nó có thể là một ly cà phê, một bữa ăn vội, hay vài món đồ lặt vặt mua theo cảm hứng. Với nhiều người, đây là khoản chi không đáng kể, gần như không cần suy nghĩ. Nhưng cũng chính vì nhỏ và lặp lại mỗi ngày, 50k lại trở thành một trong những khoản khó giữ nhất.

Và thực tế là, không phải ai cũng giữ được 50k/ngày, đặc biệt với những người có thu nhập dưới 15 triệu/tháng.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Không phải vì 50k lớn, mà vì nó quá dễ tiêu

Những khoản chi lớn thường khiến người ta đắn đo: mua hay không, có cần thiết không, có vượt ngân sách không. Nhưng với 50k, gần như không có rào cản nào. Quyết định tiêu tiền diễn ra rất nhanh, thậm chí gần như vô thức.

Một ly cà phê sáng, một bữa ăn trưa “đổi gió”, một món đồ giảm giá trên app - mỗi thứ chỉ vài chục nghìn, nhưng cộng lại, chúng âm thầm “ăn” mất một phần đáng kể thu nhập mỗi tháng. Điều đáng nói là vì không phải khoản lớn nên ít ai cảm thấy mình đang tiêu quá tay.

Giữ được 50k/ngày thực ra là đang kiểm soát được thói quen chi tiêu

Việc giữ lại 50k/ngày không nằm ở khả năng tài chính, mà nằm ở khả năng kiểm soát hành vi. Nó buộc bạn phải nhận ra những khoản chi nhỏ nhưng lặp lại, thứ mà trước đây có thể bạn chưa từng để ý.

Bạn sẽ bắt đầu tự hỏi: hôm nay có thực sự cần ly cà phê đó không, hay chỉ là thói quen? Món đồ vừa thêm vào giỏ hàng có thực sự cần thiết, hay chỉ vì thấy cũng rẻ? Chính những câu hỏi này tạo ra một khoảng dừng trước khi tiêu tiền điều mà trước đây không tồn tại.

Không phải lúc nào bạn cũng giữ được 50k, nhưng chỉ cần ý thức được mình đang tiêu vào đâu, cách bạn sử dụng tiền đã khác đi rất nhiều.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Vấn đề không phải ở số tiền, mà ở sự lặp lại mỗi ngày

50k một ngày tương đương khoảng 1,5 triệu mỗi tháng - một con số không còn nhỏ nếu đặt cạnh mức thu nhập dưới 15 triệu. Đây chính là lý do nhiều người cảm thấy mình “không tiêu gì nhiều” nhưng cuối tháng vẫn không còn tiền.

Sự khác biệt không đến từ một quyết định lớn, mà từ những lựa chọn rất nhỏ, lặp lại đều đặn. Và khi những lựa chọn đó diễn ra theo quán tính, bạn gần như không có cơ hội giữ lại tiền.

Không cần giữ hoàn hảo, chỉ cần giữ có ý thức

Thực tế, không ai có thể và cũng không cần giữ trọn vẹn 50k mỗi ngày. Sẽ có những ngày bạn vẫn muốn chi tiêu cho bản thân, và điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng chỉ cần bạn bắt đầu để ý đến “50k mỗi ngày”, bạn đã tạo ra một thay đổi quan trọng: tiền không còn trôi đi một cách vô thức. Bạn bắt đầu có lựa chọn, thay vì tiêu theo thói quen.

Giữ được 50k không làm bạn giàu lên ngay, nhưng giúp bạn không còn ‘mất tiền mà không biết’

Sau một thời gian, điều rõ ràng nhất không phải là bạn để dành được bao nhiêu, mà là bạn hiểu rõ hơn cách mình tiêu tiền. Bạn biết khoản nào là cần thiết, khoản nào chỉ là thói quen, và khoản nào có thể cắt giảm nếu cần.

Với nhiều người, đây là bước đầu tiên để thoát khỏi cảm giác “tiền cứ tự hết” mỗi tháng.

Vì cuối cùng, câu chuyện không nằm ở 50k lớn hay nhỏ, mà ở việc: bạn có nhận ra mình đang tiêu nó như thế nào hay không. Và chỉ cần thay đổi được điều đó, bức tranh tài chính mỗi tháng đã khác đi rất nhiều.