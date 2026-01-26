Chết lâm sàng trong 1 phút, người phụ nữ thốt lên về "thế giới bên kia": "Thật điên rồ"

Một người phụ nữ bị ngừng tim trong một phút sau khi sinh con đã chia sẻ chính xác những gì cô nhìn thấy và cảm nhận trong khoảng thời gian đó. Hannah, một bà mẹ nội trợ có hai con, đã trải qua một ca sinh phức tạp với đứa con thứ hai.

Cô chuyển dạ tự nhiên khi mang thai được 36 tuần và sinh con tại một bệnh viện nhi vì em bé đã được chẩn đoán bị tắc ruột ngay từ trước khi chào đời – điều đó đồng nghĩa với việc em bé sẽ cần phẫu thuật ngay sau khi sinh.

Hannah cũng được chẩn đoán mắc chứng thai chậm phát triển trong tử cung, nghĩa là em bé phát triển chậm hơn bình thường trong bụng mẹ. Cô đã gặp tình trạng này trong cả hai lần mang thai, với con trai đầu lòng chỉ nặng 2,2 kg, và đứa con thứ hai nặng 2,6 kg.

Nhưng nhiều vấn đề khác bắt đầu phát sinh sau khi cô sinh con. Cô kể: “Tôi sinh con lúc 1 giờ 33 sáng và mọi thứ lúc đó đều ổn. Tôi chảy máu bình thường, tôi đi lại như thể mọi thứ hoàn toàn ổn cho đến khoảng 10 tiếng sau.”

“Trong ngày hôm đó, vào buổi sáng tôi đang ở NICU (Khoa săn sóc tích cực sơ sinh) với con tôi, chỉ ở ngay cuối hành lang, thì tôi bắt đầu bị những cơn co thắt rất dữ dội. Tôi vào nhà vệ sinh và tôi thấy có những cục máu đông khá lớn, và tôi bắt đầu lo lắng vì có biển báo ở khắp nơi nói rằng nếu nó lớn hơn một quả trứng thì bạn cần phải báo cho bác sĩ.”

Một người phụ nữ vừa kể lại trải nghiệm cận tử sau khi sinh con của mình. (Ảnh minh họa)

“Vì vậy tôi báo cho một y tá và cô ấy đến kiểm tra tôi, kiểu như kiểm tra cục máu đông đó. Trở lại NICU và tôi đang bế con thì tôi cảm thấy cơn đau tệ nhất mà tôi từng trải qua trong cả cuộc đời mình, tệ hơn cả đau khi chuyển dạ.”

“Tôi nói với chồng tôi rằng ‘anh có thể bế em bé được không, em nghĩ có gì đó không ổn’. Thế là anh ấy bế con, tôi đứng dậy và tôi cảm thấy máu trào ra, rất nhiều máu, rất nhiều cục máu đông, tôi phải quấn mình bằng một chiếc khăn và được đẩy bằng cáng trở lại khoa sản.”

Một y tá đã làm siêu âm và nói rằng họ nghĩ vẫn còn sót nhau thai bên trong tử cung của cô và họ sẽ cần phải lấy nó ra. Họ phải quay lại làm thủ thuật lần thứ hai vì Hannah vẫn còn đau rất nhiều, nhưng họ nghĩ rằng từ đó trở đi mọi thứ sẽ ổn.

Một lúc sau, Hannah lại bắt đầu chảy máu và gọi y tá để nói rằng cô cảm thấy có gì đó “rất không ổn”. Cô mô tả rằng có khoảng 20 người bắt đầu chạy vào phòng cô và mọi thứ bắt đầu trở nên “mờ mịt”.

Cô nói: “Có những thứ thì cực kỳ rõ ràng và chính xác, nhưng rồi có những thứ lại rất mờ mịt. Chồng tôi đứng cạnh tôi, rồi đột nhiên họ kéo anh ấy ra xa.”

“Họ đặt tôi nằm ngửa và tôi nhìn sang bên kia phòng, tôi có thể thấy chai nước của mình và tôi bắt đầu nghĩ ‘trời ơi mình khát quá, ước gì có ai đó lấy cho mình chai nước’… và tôi đã xem rất nhiều chương trình rồi, và tôi hiểu điều này không ổn rồi.”

“Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, có cả triệu người đang vây quanh tôi, họ đặt thêm một đường truyền tĩnh mạch khác cho tôi. Trong phòng rất hỗn loạn. Tôi nghe bác sĩ của mình nói chúng ta cần chuẩn bị phòng mổ và đó là lúc tôi chết.”

Trải nghiệm ở “thế giới bên kia"

Tiếp tục kể về những gì đã thấy khi chết lâm sàng, Hannah nói: “Tôi không nhìn thấy chính mình, nhưng tôi thấy căn phòng như từ trên cao nhìn xuống, và điều đó thực sự điên rồ, rồi tôi thấy ánh sáng trắng. Thật điên rồ, nó giống như một đoàn tàu lao thẳng vào tôi và thổi bay tôi vào cõi hư vô.”

“Cảm giác cực kỳ yên bình, tôi cảm thấy một sự bình yên áp đảo nhưng kèm theo một chút buồn bã vì tôi biết mình sẽ không bao giờ gặp lại các con nữa. Điều đó thực sự tàn khốc với tôi, nhưng tôi chỉ nghĩ ‘thôi thì cũng chẳng có gì mình làm được’.”

“Tôi chết lâm sàng khoảng một phút và rồi có một sức mạnh huyền bí kéo tôi trở lại Trái Đất và tôi tỉnh lại và tôi nôn ra một thứ giống như chất nôn của mèo.”

“Tôi đột nhiên tỉnh dậy và thắc mắc ‘chuyện quái gì vừa xảy ra vậy’. Tôi đang nắm tay bác sĩ gây mê và nghĩ đó là chồng mình và cô ấy vỗ về tôi và nói ‘bạn sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi’ và tôi vẫn hỏi ‘chuyện gì đã xảy ra?’”

Hannah giải thích rằng cô đã được truyền máu vài lần, nhưng bác sĩ không thể giải thích rõ ràng cho cô nguyên nhân. Cô nói rằng dù cô rất muốn có đứa con thứ ba nhưng quá sợ những trải nghiệm trong quá khứ.

(Theo Mirror)