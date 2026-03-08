Check-in chuyến bay 8/3, nữ hành khách “ẵm” luôn 1 chỉ vàng may mắn

Chiều 5/3, khoang tàu bay VJ804 bỗng trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Ngay từ khi bước lên máy bay, nhiều hành khách nữ đã nhận được những lời chúc dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 từ phi hành đoàn cùng những bông hoa rực rỡ được chuẩn bị sẵn để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Chuyến bay VJ804 rực rỡ sắc hồng tôn vinh những người phụ nữ xinh đẹp nhân ngày 8/3.

Không khí trên chuyến bay nhanh chóng trở nên ấm áp khi những lời chúc, nụ cười và những tấm ảnh check-in được chia sẻ khắp khoang tàu. Với nhiều hành khách, đây giống như một "món quà bất ngờ" khép lại chuyến du xuân đầu năm.

Chị Hải My (31 tuổi, TP.HCM), một hành khách trên chuyến bay, cho biết chuyến đi Bangkok lần này là món quà 8/3 mà chồng dành tặng cho chị. "Chuyến đi 4 ngày ở Thái Lan đã rất vui rồi. Không ngờ khi lên máy bay trở về còn được đón một bất ngờ như vậy. Từ hoa, quà đến cách các tiếp viên tổ chức mọi thứ đều rất chu đáo, khiến chuyến bay trở nên đáng nhớ hơn nhiều", chị chia sẻ.

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Khi máy bay ổn định độ cao 10.000 mét, các tiếp viên tiếp tục mang đến những ly matcha latte thơm ngon dành tặng cho hành khách nữ. Không khí trên khoang tàu trở nên rộn ràng hơn khi phi hành đoàn tiết lộ bí mật bất ngờ: trong mỗi ly nước đều có một bông hoa nhỏ, một trong số đó sẽ hé lộ chủ nhân của phần quà may mắn.

"Món tủ" của các chị em bất ngờ được phục vụ cùng những phần quà đặc biệt khiến hành khách không khỏi háo hức.

Sự tò mò nhanh chóng lan khắp khoang tàu. Các hành khách vừa thưởng thức đồ uống, vừa hào hứng kiểm tra những bông hoa mình đang cầm trên tay để xem liệu mình có phải là người được "gọi tên". Nhiều hành khách bật cười khi đọc thông tin trên bông hoa của mình, trong khi những người khác hồi hộp chờ xem ai sẽ là người may mắn nhất.

Phần quà 1 chỉ vàng 999,9 từ Vietjet đã tìm được chủ nhân, như một lời chúc "lộc vàng" đầy ý nghĩa dịp đầu năm.

Chủ nhân của phần quà đặc biệt – 1 chỉ vàng 999,9 – cuối cùng đã được xướng tên. Người nhận giải là chị Nguyễn Tuyết Trang (32 tuổi, TP.HCM). Chia sẻ về khoảnh khắc bất ngờ ấy, chị Tuyết Trang vui vẻ: "Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm một chuyến bay có 1-0-2 như vậy. Ngay khi bước vào khoang, mình đã được các tiếp viên chào đón và chuẩn bị cả ‘đạo cụ’ để chụp ảnh check-in. Khi máy bay ổn định, mọi người còn được mời matcha latte và tham gia một minigame nhỏ. Lúc đó mình chỉ nghĩ là trò chơi vui thôi, không ngờ bông hoa trên ly nước của mình lại ghi phần thưởng là 1 chỉ vàng".

"Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, mình chúc Vietjet ngày càng phát triển để mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị hơn nữa trong những chuyến bay tiếp theo. Chúc các chị em phụ nữ luôn khỏe mạnh, xinh đẹp, tự tin, thành công và đặc biệt là tới đây sẽ có nhiều người gặp may mắn giống như mình", chị Tuyết Trang nói thêm.

Các nữ hành khách thích thú với những món quà ý nghĩa từ Vietjet.

Ngoài giải thưởng 1 chỉ vàng, một hành khách khác cũng nhận được voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Nha Trang. Tất cả hành khách trên chuyến bay còn được tặng voucher giảm 20% khi đặt phòng khách sạn tại thành phố biển này. Những hoạt động bất ngờ giữa chuyến bay đã biến hành trình trở về thành một trải nghiệm đáng nhớ, nơi hành khách không chỉ di chuyển từ điểm này sang điểm khác mà còn có thêm những khoảnh khắc vui vẻ và cảm xúc.

Chương trình "Bay Vietjet, nhận lộc vàng" mở ra cơ hội nhận nhận về những phần quà giá trị cao dành cho hành khách.

Trải nghiệm đặc biệt trên chuyến bay VJ804 cũng nằm trong chuỗi hoạt động chào năm mới Bính Ngọ 2026 của Vietjet với chương trình "Bay Vietjet, nhận lộc vàng". Theo đó, từ nay đến ngày 19/5, hành khách chỉ cần đặt vé và thanh toán thành công cho bất kỳ hành trình nào trên tất cả các kênh bán sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng hàng trăm triệu đồng.

Ngoài giải đặc biệt là 1 lượng vàng 999,9, chương trình còn có nhiều phần quà khác như e-voucher vé máy bay trị giá đến 15 triệu đồng, cùng hàng chục chỉ vàng và lượng bạc dành cho những hành khách may mắn. Chi tiết về chương trình "Bay Vietjet, nhận lộc vàng" được cập nhật tại: https://www.vietjetair.com/vi/bay-vietjet-nhan-loc-vang

Với nhiều hành khách, những chuyến bay du xuân không đơn thuần là hành trình du lịch hay công tác, mà còn là cách để "mở vận", khởi đầu một năm mới với nhiều trải nghiệm và cơ hội thú vị. Và đôi khi, may mắn có thể đến theo cách rất bất ngờ – ngay trên độ cao 10.000 mét giữa bầu trời.