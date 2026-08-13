Cháy tại xưởng đóng tàu Trung Quốc, 12 người bị thương

Vụ cháy, nổ tại xưởng đóng tàu ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc khiến 12 người bị thương, trong đó có 10 nhân viên cứu hỏa, cứu nạn.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, một vụ cháy, nổ xảy ra tại xưởng đóng tàu ở thành phố Phúc An, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc chiều 13/8 khiến 12 người bị thương, trong đó có 10 nhân viên cứu hoả, cứu nạn.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h09 (giờ địa phương) tại xưởng đóng tàu Hoa Hải (Huahai), thuộc thị trấn Cam Đường, thành phố Phúc An. Khoảng một giờ sau, một vụ nổ xảy ra khi lực lượng cứu hỏa đang ứng phó tại hiện trường.

Lực lượng chức năng và cơ quan y tế địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Đám cháy được khống chế hiệu quả. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra.

Hiện trường vụ cháy tại xưởng đóng tàu ở thành phố Phúc An, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: Stheadline)

Chính quyền địa phương thành phố Phúc An cho biết một lính cứu hỏa được thông báo mất tích, nhưng sau đó được tìm thấy và đưa đến bệnh viện điều trị. Theo đánh giá mới nhất do Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) đăng tải, vụ nổ khiến 10 lính cứu hỏa và hai nhân viên tại xưởng bị thương.

Nhân viên của Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Phúc An cũng xác nhận với tờ Global Times rằng có người bị thương trong vụ việc. Người này cho biết các thông tin chi tiết liên quan vẫn đang được xác minh và tình hình chưa ổn định, các diễn biến vẫn tiếp tục thay đổi.

Phúc Kiến là tỉnh ven biển đông nam Trung Quốc, đồng thời là một trong những địa phương giữ vai trò quan trọng trong ngành đóng tàu và sửa chữa tàu biển của nước này.