Cháy rừng phòng hộ ở Quy Nhơn: Điểm cháy trên đỉnh núi diễn biến phức tạp

Công tác chữa cháy gặp nhiều trở ngại do điểm cháy nằm trên đỉnh núi cao hiểm trở, cách vị trí xe chữa cháy có thể tiếp cận từ 3 - 7km. Lực lượng làm nhiệm vụ phải đi bộ mang theo các thiết bị, dụng cụ thủ công và bình xịt để dập lửa từng điểm.