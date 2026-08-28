Cháy rừng phòng hộ ở Quy Nhơn: Điểm cháy trên đỉnh núi diễn biến phức tạp
Ghi nhận thời điểm hiện tại, đám cháy rừng phòng hộ tại phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) vẫn còn nhiều điểm cháy trên đỉnh núi diễn biến phức tạp.
Toàn cảnh vụ cháy rừng phòng hộ từ trưa đến đêm 27/8 thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai
Trong quá trình tiếp cận đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện hai người dân là bà L.T.B.N (SN 1980) và bà L.T.B.L (SN 1966, cùng trú phường Quy Nhơn Nam) bị mắc kẹt giữa đám cháy trên đỉnh núi. Các chiến sĩ đã kịp thời mở đường, đưa hai người xuống núi an toàn.
Theo VTC News Copy link
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