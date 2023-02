Cháy lớn tại kho than củi 200 tấn, cảnh sát xuyên đêm dập lửa

Sáng 20/2, UBND xã Tịnh Ấn Đông (TP Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ cháy lớn tại kho chứa than củi.

Trước đó, khoảng 23h00' khuya 19/2, kho than tại thôn Bình Đẳng (xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi) bất ngờ xảy ra cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Thời điểm này, kho than chứa khoảng 200 tấn than củi, cùng nhiều bao ni lông và các vật liệu dễ cháy nên chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bùng phát dữ dội, kèm theo cột khói đen cao hàng chục mét, khiến những hộ dân sống xung quanh hoảng sợ, không dám ngủ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 2 xe bồn tiếp nước cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa, cứu tài sản.

Nhiều xe chữa cháy được điều động đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát tiếp cận dập lửa từ nhiều hướng.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã triển khai phương tiện chữa cháy theo các hướng; kịp thời khống chế ngọn lửa, không để cháy lan.

Tuy nhiên, do khối lượng than trữ trong kho lớn nên các đám cháy vẫn còn âm ỉ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cảnh sát phải xuyên đêm phun nước chữa cháy các ngọn lửa, làm mát các khu vực xung quanh và di chuyển than ra bên ngoài.

Đến sáng nay (20/2), đám cháy vẫn đang tiếp tục được cứu chữa.

Do kho bị cháy chứa khoảng 200 tấn than củi nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Được biết, kho than trên được bà Phan Thị V. nhập về, đóng thành từng bao, bì và phân phối trên địa bàn.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được làm rõ.